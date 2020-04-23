Как быстро почистить и разделать сельдь

Узнайте, как чистить селедку для салата под шубой

Многие, вероятно, задаются вопросом, зачем чистить сельдь дома, если можно без проблем купить филе в ближайшем супермаркете. Ответ прост: такая рыба, скорее всего, будет щедро залита маслом, уксусом, горчицей или майонезом. Все эти добавки меняют вкус сельди. Так что если вы собираетесь приготовить форшмак или салат, лучше купить целую тушку и разделать ее самостоятельно.

Как чистить сельдь

Как чистить селедку Фото: Depositphotos

Что нужно:

Целая маринованная сельдь

Бумажные полотенца

Нож

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Что делать:

Возьмите целую сельдь, маринованную в соли. Положите ее на несколько слоев бумажных полотенец. Отрежьте голову прямо под плавниками. Сделайте длинный надрез со стороны брюшка и выпотрошите рыбу. Зачистите тушку внутри с помощью ножа. Разрежьте сельдь вдоль позвоночника и аккуратно удалите кожу с обеих сторон. Отрежьте хвост и аккуратно отсоедините филе сельди от костей. Отделите позвоночник с как можно большим количеством костей от другой части филе. Уберите большие кости из подготовленного филе. Это можно сделать вручную или с помощью пинцета. Теперь филе соленой сельди готово для дальнейшего использования, например, для приготовления салатов или закусок.

Полезный совет

Лучше использовать холодную воду для мытья рук и посуды, которые были в контакте с соленой сельдью. Таким образом будет легче убрать запах рыбы.

Смотрите видео, как разделать и замариновать сельдь:

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезна селедка для здоровья мужчин и женщин. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить маринованную сельдь.

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