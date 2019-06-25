Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

Список лайфхаков, которые помогут легко почистить молодой картофель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:53
Как почистить молодую картошку
Как почистить молодую картошку
Фото: Depositphotos

Сезон молодого картофеля длится с мая по июль. Молодая картошка отличается не только пониженным содержанием крахмала, но и довольно тонкой и неоднородной кожурой, поэтому почистить ее бывает сложно. Мы поделимся лучшими способами, которые помогут вам снять шкурку с клубней без лишних хлопот.

Смотрите видео, когда картофель может быть опасным:

Как почистить молодую картошку ножом

Самый популярный способ почистить молодой картофель – это убрать кожуру ножом. Скоблить картошку нужно в перчатках, чтобы шкурка не окрасила кожу рук. Кроме этого, ладони можно заранее смочить руки уксусом или лимонной кислотой и, не вытирая, дать им высохнуть.

Как почистить молодую картошку щеткой

Снять тонкую кожицу молодого картофеля можно с помощью металлической губки или жесткой кухонной щетки, а затем тщательно ополоснуть.

Молодая картошка отличается тонкой кожицей
Молодая картошка отличается тонкой кожицей
Фото: Depositphotos

Как почистить молодую картошку солью

Молодую картошку хорошо помойте. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, насыпьте в него крупную соль и добавьте картофель. Хорошо потрите, чтобы кожура отделилась от клубней, а затем помойте картошку под проточной водой.

Как почистить молодую картошку в горячей воде

Тщательно вымойте молодой картофель. Погрузите его в очень горячую воду, а затем переложите в ледяную. За счет перепада температур кожура отойдет сама. 

Как быстро почистить молодую картошку под краном

Это еще один "водный" способ чистки картофеля. Поместите вымытые клубни в металлическую сетку для яиц или дуршлаг. Поставьте картошку под сильную струю воды на несколько минут, быстро поворачивая ее в разные стороны. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники Запеченная молодая картошка в рукаве: три рецепта летнего гарнира Окрошка на квасе: секреты приготовления и рецепты главного летнего супа Запеченная молодая картошка в духовке: три простых рецепта
картофель картошка лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»

Популярные статьи

Сегодня, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Вчера, 15:04Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

Вчера, 12:59Fun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

Вчера, 09:37Fun

Курьезное видео: украинец из-за упавшего смартфона застрял в люке вверх ногами

Вчера, 08:51Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Вчера, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Вчера, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

23 июняТехно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

23 июняFun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 июняПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

Новости партнеров

«Не могу выбрать между мужем и любовником»
«Не могу выбрать между мужем и любовником»
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня
14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным
Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным
Обезоруживающие фразы: как победить в споре
Обезоруживающие фразы: как победить в споре
Вчені назвали овоч, який знижує тиск
Вчені назвали овоч, який знижує тиск
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь