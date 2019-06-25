Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

Список лайфхаков, которые помогут легко почистить молодой картофель

Как почистить молодую картошку Фото: Depositphotos

Сезон молодого картофеля длится с мая по июль. Молодая картошка отличается не только пониженным содержанием крахмала, но и довольно тонкой и неоднородной кожурой, поэтому почистить ее бывает сложно. Мы поделимся лучшими способами, которые помогут вам снять шкурку с клубней без лишних хлопот.

Смотрите видео, когда картофель может быть опасным:

Как почистить молодую картошку ножом

Самый популярный способ почистить молодой картофель – это убрать кожуру ножом. Скоблить картошку нужно в перчатках, чтобы шкурка не окрасила кожу рук. Кроме этого, ладони можно заранее смочить руки уксусом или лимонной кислотой и, не вытирая, дать им высохнуть.

Как почистить молодую картошку щеткой

Снять тонкую кожицу молодого картофеля можно с помощью металлической губки или жесткой кухонной щетки, а затем тщательно ополоснуть.

Молодая картошка отличается тонкой кожицей Фото: Depositphotos

Как почистить молодую картошку солью

Молодую картошку хорошо помойте. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, насыпьте в него крупную соль и добавьте картофель. Хорошо потрите, чтобы кожура отделилась от клубней, а затем помойте картошку под проточной водой.

Как почистить молодую картошку в горячей воде

Тщательно вымойте молодой картофель. Погрузите его в очень горячую воду, а затем переложите в ледяную. За счет перепада температур кожура отойдет сама.

Как быстро почистить молодую картошку под краном

Это еще один "водный" способ чистки картофеля. Поместите вымытые клубни в металлическую сетку для яиц или дуршлаг. Поставьте картошку под сильную струю воды на несколько минут, быстро поворачивая ее в разные стороны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

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