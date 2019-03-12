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Как долго можно хранить продукты в морозильной камере

Ягоды могут храниться около года, а творог – всего месяц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:36

Замороженные продукты в морозильной камере долго не портятся, но вечно хранить еду там не стоит. У фруктов, овощей и ягод есть свой срок хранения при заморозке – не больше года. Если больше, будут теряться витамины и микроэлементы. 

Еще один рекордсмен заморозки – молочные продукты: масло, творог и сыр. Если домашнее молоко может простоять в холодильнике несколько дней, то в морозилке срок его хранения можно продлить до полугода. Масло и сыр в герметичной упаковке – до 9 месяцев максимум. А вот творог эксперты советуют хранить в морозильной камере не больше 30 дней. 

Колбасы, курица, стейки и свинина – все их можно держать в замороженном виде полгода. Но любой фарш следует использовать за 3-4 месяца максимум. 

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Хранить в морозилке можно даже хлеб. Он не потеряет своих вкусовых качеств в течение 2-3 месяцев – так же, как и сырники и фруктовые пироги.

Помните, что главный враг замороженных продуктов – разморозка. Повторно замораживать размороженные фрукты-овощи нельзя: так они теряют свои свойства (при разморозке полезные вещества уходят в сок) и рискуют "поселить" в себе парочку бактерий.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты ни в коем случае нельзя замораживать. "Сегодня" также писали, как правильно заморозить готовую еду.

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Источник: Сегодня
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