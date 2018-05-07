Как готовить свежие мидии: советы Джейми Оливера

"Голый шеф" поделился секретами приготовления мидий и других двустворчатых моллюсков

Как готовить мидии правильно Фото: depositphotos.com

Мидии и другие съедобные моллюски живут в ракушках и должны быть живыми, когда вы их покупаете. Как правило, у живых моллюсков ракушка закрыта, но если вам попалась открытая раковина, троньте ее пальцем – она должна закрыться. Если же не закроется, это значит, что моллюск внутри мертвый, и употреблять его в пищу нельзя.

Есть свежие моллюски – сплошное удовольствие. Они нежные и мясистые, с приятным солоноватым вкусом. Добавив несколько штук в рагу, ризотто, суп или соус, вы кардинально преобразите эти блюда.

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Как готовить и подавать мидии

Перед приготовлением тщательно промойте ракушки большим количеством холодной воды, а очень грязные почистите щеткой. Любые лишние наросты удалите.

Моллюски ни в коем случае нельзя передерживать на огне. Они должны быть сочными и свежими. Как только ракушки откроются, сразу же выкладывайте их на тарелки и ешьте.

Самый простой, но в то же время самый лучший способ приготовить моллюски заключается в том, чтобы бросить их в большую кастрюлю с кипятком, накрыть крышкой и варить, пока ракушки не откроются. Жидкость, которая из них выделяется – отличная основа для соуса. Ее можно комбинировать с пассерованым луком, белым вином, тертым яблоком, сидром и сливками, томатным соусом и оливками. Не забудьте корочку свежего хлеба, чтобы собирать соус, и мисочку для мытья пальцев.

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