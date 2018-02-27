Как и где правильно выбирать мед: практические советы

Ведущая "Ревизор: Магазины" Наталья Кудряшова проверила торговые точки Чернигова, включая крупный магазин меда. О том, на какие ухищрения часто идут продавцы и чем может быть опасен этот просроченный продукт, эксперт рассказала в авторской колонке на "Сегодня.ua".

Чтобы жизнь медом не казалась, а действительно такой была, надо кушать мед! Он полон витаминов, микроэлементов, имеет антибактериальные, противогрибковые, антивирусные и даже противосудорожные свойства. Лично я очень уважаю этот продукт за то, что он помогает похудеть. Мед имеет противоположную с жиром структуру, и потому помогает расщеплять жир. А ферменты, которые есть в его составе, нормализуют пищеварение.

Мед бывает акациевым, гречишным, подсолнечным, разнотравным и даже липовым. Но

главное, чтобы не "липовым" в кавычках! Ведь если мед поддельный, то все вышеперечисленные полезные свойства сводятся к нулю. А подделать его могут разными способами:

− Полезные свойства меда сохраняются 2 года. Если же мед проживет дольше – вы им не

отравитесь, но пользы от такого продукта будет мало. Это будет просто сладкий калорийный продукт. Потому обращайте внимание на срок годности. Часто продают мед трех- и более многолетней давности. Нерадивые продавцы наловчились переплавлять старый засахарившийся мед при высокой температуре. И выдавать его за свежий. Мало того, что просроченный мед бесполезен. Но продукт, подогретый до 40-градусной температуры и выше, еще и вреден. Проваренный и искусственный мед приводят к возрастанию количества триглицеридов. Это очень провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. А вот натуральный мед, наоборот, борется с триглицеридами и болезнями сердца.

− На заводских упаковках пишут, что дата фасовки меда считается датой его производства. Но в таком случае, если дата изготовления стоит зимняя, то смело отнимайте от заявленного на банке срока годности полгода. Потому, что полезные свойства меда будут активны 2 года, начиная с даты сбора, а не с даты фасовки.

− Суровыми подделками меда являются растительные сиропы, которые маскируют под натуральный продукт при помощи различных добавок. Такие суррогаты готовят, смешивая с сахаром и выпаривая дынный или арбузный соки. Выдать их за натуральный мед сложнее всего, но иногда у мошенников и это получается. Итак, чтобы не купить сахар с дынным соком вместо меда − нюхайте его перед покупкой. У меда есть свой специфический, ни на что не похожий "медовый" аромат. У сахарных подделок он отсутствует. А еще попробуйте растереть каплю меда между пальцами. Натуральный мед будет легко растираться и впитываться в кожу (поэтому из него так удобно делать косметические маски). А сладкая подделка будет образовывать сгустки и хорошо ощущаемые пальцами комочки.

− Не надо бояться покупать затвердевший мед. Загустевать мед начинает уже через несколько месяцев. Это его естественный процесс. Затвердевший мед может быть даже с белыми разводами – это глюкоза выходит на поверхность. Главное, чтобы не было пенки, так как это уже признак закисания. И если вам посреди зимы продают чистый, как слеза младенца, и текучий, как горный ручей, продукт, знайте – что-то с ним не так.

− Выбирая мед на рынке, спросите у продавца справку на мед из лаборатории санитарно-ветеринарной экспертизы. Этот документ должен у него быть обязательно, равно как и ветеринарно-санитарный паспорт пасеки.

− Чтобы не обмануться при покупке меда на рынке, ярмарке или непосредственно у пасечника, купите для начала маленькую баночку меда. Отдать ее на анализ в лабораторию на один из главных критериев качества меда − диастазное число. Чем больше это число, тем качественнее и полезнее мед, тем ярче его лечебные свойства, и тем быстрее он начинает усваиваться организмом. Лучше вы потратитесь на анализ, зато купите на зиму запас действительно полезного и лечебного продукта.

Напомним, ранее Наталья Кудряшова рассказала, как выбрать качественный фарш.