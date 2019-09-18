Как испечь американский тыквенный пирог
Рецепт идеального осеннего пирога с тыквенной начинкой
Тыквенный пирог в Америке традиционно готовят на Хэллоуин и День благодарения. Его характерный насыщенный вкус достигается за счет добавления корицы, имбиря, мускатного ореха и кардамона.
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Подавать домашний тыквенный пирог можно со взбитыми сливками, ложечкой сметаны или шариком сливочного мороженого.
Американский тыквенный пирог
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты
Для теста:
- 400 г муки
- 250 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 2 ч. ложки сахара
Для начинки:
- 900 г мякоти запеченной тыквы
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 100 г коричневого сахара
- 200 мл жирных сливок
- 1/2 ч. ложки молотой корицы
- Щепотка молотого имбиря
- Щепотка молотого мускатного ореха
- Щепотка молотого кардамона
- Щепотка соли
Для украшения:
- Орехи пекан или грецкие
- Взбитые сливки
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Способ приготовления:
- Насыпьте в миску муку. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Разотрите пальцами в крошку. Затем добавьте сахар и яйцо, замесите тесто. При необходимости влейте немного ледяной воды или молока.
- Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на полчаса.
- Сложите все ингредиенты для начинки в чашу блендера. Измельчите до получения однородной массы.
- В форму для выпечки выложить раскатанное тесто и сформировать бортики. Наколоть вилкой и готовить в разогретой до 180 С духовке 10-15 минут.
- Затем добавить тыквенную начинку и запечь пирога в духовке до готовности. Это займет примерно 50–55 минут при 180 С.
- Охлажденный тыквенный пирог украсьте поджаренными орехами и взбитыми сливками.
Как приготовить пюре из тыквы для пирога
- Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
- Отправьте в разогретую до 200 С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
- Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой.
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Источник: Сегодня