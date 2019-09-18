Как испечь американский тыквенный пирог

Рецепт идеального осеннего пирога с тыквенной начинкой

Тыквенный пирог по-американски Фото: Depositphotos

Тыквенный пирог в Америке традиционно готовят на Хэллоуин и День благодарения. Его характерный насыщенный вкус достигается за счет добавления корицы, имбиря, мускатного ореха и кардамона.

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Подавать домашний тыквенный пирог можно со взбитыми сливками, ложечкой сметаны или шариком сливочного мороженого.

Американский тыквенный пирог

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты

Для теста:

400 г муки

250 г сливочного масла

1 яйцо

2 ч. ложки сахара

Для начинки:

900 г мякоти запеченной тыквы

2 яйца

100 г сахара

100 г коричневого сахара

200 мл жирных сливок

1/2 ч. ложки молотой корицы

Щепотка молотого имбиря

Щепотка молотого мускатного ореха

Щепотка молотого кардамона

Щепотка соли

Для украшения:

Орехи пекан или грецкие

Взбитые сливки

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Способ приготовления:

Насыпьте в миску муку. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Разотрите пальцами в крошку. Затем добавьте сахар и яйцо, замесите тесто. При необходимости влейте немного ледяной воды или молока. Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на полчаса. Сложите все ингредиенты для начинки в чашу блендера. Измельчите до получения однородной массы. В форму для выпечки выложить раскатанное тесто и сформировать бортики. Наколоть вилкой и готовить в разогретой до 180 С духовке 10-15 минут. Затем добавить тыквенную начинку и запечь пирога в духовке до готовности. Это займет примерно 50–55 минут при 180 С. Охлажденный тыквенный пирог украсьте поджаренными орехами и взбитыми сливками.

Как приготовить пюре из тыквы для пирога

Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.

Отправьте в разогретую до 200 С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.

Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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