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Как испечь американский тыквенный пирог

Рецепт идеального осеннего пирога с тыквенной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53
Тыквенный пирог по-американски
Тыквенный пирог по-американски
Фото: Depositphotos

Тыквенный пирог в Америке традиционно готовят на Хэллоуин и День благодарения. Его характерный насыщенный вкус достигается за счет добавления корицы, имбиря, мускатного ореха и кардамона.

Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:

Подавать домашний тыквенный пирог можно со взбитыми сливками, ложечкой сметаны или шариком сливочного мороженого.

Американский тыквенный пирог

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты

Для теста:

  • 400 г муки
  • 250 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 2 ч. ложки сахара

Для начинки:

  • 900 г мякоти запеченной тыквы
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 100 г коричневого сахара
  • 200 мл жирных сливок
  • 1/2 ч. ложки молотой корицы
  • Щепотка молотого имбиря
  • Щепотка молотого мускатного ореха
  • Щепотка молотого кардамона
  • Щепотка соли

Для украшения:

  • Орехи пекан или грецкие
  • Взбитые сливки

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Способ приготовления:

  1. Насыпьте в миску муку. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками. Разотрите пальцами в крошку. Затем добавьте сахар и яйцо, замесите тесто. При необходимости влейте немного ледяной воды или молока.
  2. Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на полчаса.
  3. Сложите все ингредиенты для начинки в чашу блендера. Измельчите до получения однородной массы.
  4. В форму для выпечки выложить раскатанное тесто и сформировать бортики. Наколоть вилкой и готовить в разогретой до 180 С духовке 10-15 минут.
  5. Затем добавить тыквенную начинку и запечь пирога в духовке до готовности. Это займет примерно 50–55 минут при 180 С.
  6. Охлажденный тыквенный пирог украсьте поджаренными орехами и взбитыми сливками.

Как приготовить пюре из тыквы для пирога

  • Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
  • Отправьте в разогретую до 200 С духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
  • Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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