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Как испечь английские сконы: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим домашние сконы в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 13:21

Cконы – это английские булочки к чаю. В тесто для них часто добавляют сухофрукты, розмарин, тимьян, тмин. Сконы традиционно подают на завтрак на юго-западе Англии и в Шотландии.

Пошаговый видео рецепт английских булочек от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Английские сконы в духовке

Сконы подают с маслом и джемом
Сконы подают с маслом и джемом
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 353 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г муки
  • 100 г сливочного масла
  • 3 ч.л. разрыхлителя
  • 100 мл молока
  • 1 яйцо
  • 100 г сахара
  • Соль
  • Тмин и розмарин – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Насыпьте муку в миску, добавьте разрыхлитель, нарезанное сливочное масло и разотрите пальцами в крошку.
  2. Молоко взбейте с яйцом. Влейте в мучную смесь, добавьте сахар и замесите тесто.
  3. Накройте тесто пленкой и отправьте на 15 минут в холодильник.
  4. Раскатайте в пласт толщиной 2 см, вырежьте стаканом кружочки.
  5. Выложите на застеленный пергаментом противень. Смажьте заготовки взбитым яйцом, по желанию посыпьте тмином или розмарином.
  6. Разогрейте духовку до 180 ºС. Выпекайте сконы примерно 25 минут.

Как подавать сконы

Разрежьте сконы пополам, смажьте сливочным маслом и джемом. Подавайте вместе с чаем.

Напомним, ранее мы писали, как сделать дрожжевое тесто для пиццы. "Сегодня" также делились рецептом пышного бисквита.

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Источник: Сегодня
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