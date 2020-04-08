Как испечь английские сконы: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим домашние сконы в духовке
Cконы – это английские булочки к чаю. В тесто для них часто добавляют сухофрукты, розмарин, тимьян, тмин. Сконы традиционно подают на завтрак на юго-западе Англии и в Шотландии.
Пошаговый видео рецепт английских булочек от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Английские сконы в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 353 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 100 г сливочного масла
- 3 ч.л. разрыхлителя
- 100 мл молока
- 1 яйцо
- 100 г сахара
- Соль
- Тмин и розмарин – по желанию
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Способ приготовления:
- Насыпьте муку в миску, добавьте разрыхлитель, нарезанное сливочное масло и разотрите пальцами в крошку.
- Молоко взбейте с яйцом. Влейте в мучную смесь, добавьте сахар и замесите тесто.
- Накройте тесто пленкой и отправьте на 15 минут в холодильник.
- Раскатайте в пласт толщиной 2 см, вырежьте стаканом кружочки.
- Выложите на застеленный пергаментом противень. Смажьте заготовки взбитым яйцом, по желанию посыпьте тмином или розмарином.
- Разогрейте духовку до 180 ºС. Выпекайте сконы примерно 25 минут.
Как подавать сконы
Разрежьте сконы пополам, смажьте сливочным маслом и джемом. Подавайте вместе с чаем.
Напомним, ранее мы писали, как сделать дрожжевое тесто для пиццы. "Сегодня" также делились рецептом пышного бисквита.
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Источник: Сегодня