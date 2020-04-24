Как испечь апельсиновый кекс без яиц и молока
Рецепт ароматного домашнего кекса в духовке
Выпечка без яиц и молока может быть вкусной, если не экономить на других ингредиентах. Мы предлагаем приготовить пышный апельсиновый кекс на йогурте с добавлением мелко натертой цедры и кокосового ликера. Ароматный, тающий во рту, он не останется на следующий день.
Кекс без яиц и молока
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- 295 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 225 г муки
- 150 г сахара
- 100 г натурального йогурта
- 140 мл оливкового масла
- 2 ч.л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 60 мл апельсинового сока
- 2 ч.л. апельсиновой цедры
- 1.5 ст.л. кокосового ликера
Способ приготовления:
- К сахару добавить апельсиновую цедру. Тщательно растереть, добавить ликер и дать постоять 10 минут.
- Затем смешать муку с солью и разрыхлителем.
- Выжать апельсиновый сок, смешать с оливковым маслом.
- Вместе с сахаром и йогуртом добавить масляную смесь в муку. Быстро перемешать, чтобы не было комочков.
- Смазать форму для выпечки оливковым маслом. Выложить в нее тесто.
- Выпекать при 180 ºС около 50 минут.
На заметку
Готовый и уже остывший кекс можно полить глазурью. Для этого нужно растереть небольшое количество апельсинового сока с сахарной пудрой до получения пасты.
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Если вы не хотите делать глазурь, посыпьте выпечку просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы писали, как испечь кекс с цукини. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом классических кексов в формочках.
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