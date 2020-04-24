Как испечь апельсиновый кекс без яиц и молока

Рецепт ароматного домашнего кекса в духовке

Выпечка без яиц и молока может быть вкусной, если не экономить на других ингредиентах. Мы предлагаем приготовить пышный апельсиновый кекс на йогурте с добавлением мелко натертой цедры и кокосового ликера. Ароматный, тающий во рту, он не останется на следующий день.

Кекс без яиц и молока

Апельсиновый кекс в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

295 ккал на 100 г

Ингредиенты:

225 г муки

150 г сахара

100 г натурального йогурта

140 мл оливкового масла

2 ч.л. разрыхлителя

Щепотка соли

60 мл апельсинового сока

2 ч.л. апельсиновой цедры

1.5 ст.л. кокосового ликера

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Способ приготовления:

К сахару добавить апельсиновую цедру. Тщательно растереть, добавить ликер и дать постоять 10 минут. Затем смешать муку с солью и разрыхлителем. Выжать апельсиновый сок, смешать с оливковым маслом. Вместе с сахаром и йогуртом добавить масляную смесь в муку. Быстро перемешать, чтобы не было комочков. Смазать форму для выпечки оливковым маслом. Выложить в нее тесто. Выпекать при 180 ºС около 50 минут.

На заметку

Готовый и уже остывший кекс можно полить глазурью. Для этого нужно растереть небольшое количество апельсинового сока с сахарной пудрой до получения пасты.

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Если вы не хотите делать глазурь, посыпьте выпечку просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как испечь кекс с цукини. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом классических кексов в формочках.

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