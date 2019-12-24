Как испечь апельсиновый кекс с клюквой на Новый год и Рождество
Рецепт ароматной зимней выпечки
Апельсиновый кекс с клюквой – отличная выпечка для зимних праздников. Он простой в приготовлении, очень вкусный и ароматный.
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По желанию в тесто можно добавить нарезанные орехи, а часть апельсиновой цедры заменить лимонной или лаймовой.
Апельсиновый кекс с клюквой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 337 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 240 г муки
- 200 г сахара
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1/4 ч. л. соли
- 160 мл молока
- 80 мл апельсинового сока
- 75 г растопленного сливочного масла
- 1 яйцо
- 1-2 ст. л. апельсиновой цедры
- 1 ч. л. ванильного экстракта
Для начинки:
- 200 г клюквы
- 1/2 ст. л. муки
- 1/2 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 °С. Форму для выпечки 26 х 12 см смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой.
- В небольшой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, соль.
- В большой мерный стакан налейте молоко и апельсиновый сок, оставьте на 5 минут.
- В глубокой миске смешайте жидкие ингредиенты – яйцо, растопленное сливочное масло, молоко с соком и ванильный экстракт. Добавьте апельсиновую цедру. Перемешайте венчиком.
- Введите сухие ингредиенты в жидкие. Перемешайте тесто силиконовой лопаткой.
- При необходимости разморозьте ягоды и слейте лишнюю жидкость. Затем обваляйте клюкву в смеси муки и сахара. Добавьте ягоды в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой.
- Вылейте тесто в форму и отправьте выпекаться в духовку на 50–70 минут. Через 40 минут от начала приготовления прикройте кекс фольгой.
Как подавать апельсиновый кекс
Готовый кекс остудить и по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой или покрыть апельсиновой глазурью. Чтобы ее приготовить, нужно смешать венчиком 3 ст. л. апельсинового сока и 85 г сахарной пудры.
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