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Как испечь апельсиновый кекс с клюквой на Новый год и Рождество

Рецепт ароматной зимней выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Апельсиновый кекс с клюквой
Апельсиновый кекс с клюквой
Фото: Depositphotos

Апельсиновый кекс с клюквой – отличная выпечка для зимних праздников. Он простой в приготовлении, очень вкусный и ароматный.

Смотрите видео, как приготовить сладкий тыквенный хлеб:

По желанию в тесто можно добавить нарезанные орехи, а часть апельсиновой цедры заменить лимонной или лаймовой.

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Апельсиновый кекс с клюквой

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 337 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 240 г муки
  • 200 г сахара
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1/4 ч. л. соли
  • 160 мл молока
  • 80 мл апельсинового сока
  • 75 г растопленного сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст. л. апельсиновой цедры
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Для начинки:

  • 200 г клюквы
  • 1/2 ст. л. муки
  • 1/2 ст. л. сахара

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 °С. Форму для выпечки 26 х 12 см смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой.
  2. В небольшой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, соль.
  3. В большой мерный стакан налейте молоко и апельсиновый сок, оставьте на 5 минут.
  4. В глубокой миске смешайте жидкие ингредиенты – яйцо, растопленное сливочное масло, молоко с соком и ванильный экстракт. Добавьте апельсиновую цедру. Перемешайте венчиком.
  5. Введите сухие ингредиенты в жидкие. Перемешайте тесто силиконовой лопаткой.
  6. При необходимости разморозьте ягоды и слейте лишнюю жидкость. Затем обваляйте клюкву в смеси муки и сахара. Добавьте ягоды в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой.
  7. Вылейте тесто в форму и отправьте выпекаться в духовку на 50–70 минут. Через 40 минут от начала приготовления прикройте кекс фольгой.

Как подавать апельсиновый кекс

Готовый кекс остудить и по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой или покрыть апельсиновой глазурью. Чтобы ее приготовить, нужно смешать венчиком 3 ст. л. апельсинового сока и 85 г сахарной пудры.

Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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