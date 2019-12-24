Как испечь апельсиновый кекс с клюквой на Новый год и Рождество

Рецепт ароматной зимней выпечки

Апельсиновый кекс с клюквой Фото: Depositphotos

Апельсиновый кекс с клюквой – отличная выпечка для зимних праздников. Он простой в приготовлении, очень вкусный и ароматный.

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По желанию в тесто можно добавить нарезанные орехи, а часть апельсиновой цедры заменить лимонной или лаймовой.

Апельсиновый кекс с клюквой

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

337 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

240 г муки

200 г сахара

2 ч. л. разрыхлителя

1/4 ч. л. соли

160 мл молока

80 мл апельсинового сока

75 г растопленного сливочного масла

1 яйцо

1-2 ст. л. апельсиновой цедры

1 ч. л. ванильного экстракта

Для начинки:

200 г клюквы

1/2 ст. л. муки

1/2 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 °С. Форму для выпечки 26 х 12 см смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой. В небольшой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, соль. В большой мерный стакан налейте молоко и апельсиновый сок, оставьте на 5 минут. В глубокой миске смешайте жидкие ингредиенты – яйцо, растопленное сливочное масло, молоко с соком и ванильный экстракт. Добавьте апельсиновую цедру. Перемешайте венчиком. Введите сухие ингредиенты в жидкие. Перемешайте тесто силиконовой лопаткой. При необходимости разморозьте ягоды и слейте лишнюю жидкость. Затем обваляйте клюкву в смеси муки и сахара. Добавьте ягоды в тесто и аккуратно перемешайте лопаткой. Вылейте тесто в форму и отправьте выпекаться в духовку на 50–70 минут. Через 40 минут от начала приготовления прикройте кекс фольгой.

Как подавать апельсиновый кекс

Готовый кекс остудить и по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой или покрыть апельсиновой глазурью. Чтобы ее приготовить, нужно смешать венчиком 3 ст. л. апельсинового сока и 85 г сахарной пудры.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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