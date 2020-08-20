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Как испечь ароматный персиковый пирог со сметаной

Сегодня, 14:43

Рецепт персикового пирога из песочного теста со сметанной заливкой

Сезон персиков продолжается. Самое время варить компоты, варенье из персиков, джемы и печь пироги и шарлотки с персиками.

Мы поделимся рецептом нежного персикового пирога из песочного теста со сметанной заливкой. Он непременно станет одним из ваших любимых.

Персиковый пирог со сметанной заливкой

Персиковый пирог
Персиковый пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 268 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 4 крупных персика (600-700 г)
  • 2 яйца
  • 60 г сахара
  • 90 г сметаны
  • 1 ст.л.

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Для теста:

  • 200 г пшеничной муки
  • 120 г сливочного масла
  • 60 г сахара
  • Щепотка соли
  • 1 желток

Смотрите видео, как приготовить вишневый пирог:

Способ приготовления:

  1. Смешать в миске муку, добавить холодное сливочное масло и растереть в крошку. Добавить сахар, соль и яичный желток. Замесить тесто, при необходимости добавив несколько ложек ледяной воды или молока. Убрать в холодильник на полчаса.
  2. Разъемную форму диаметром 26 см смазать маслом.
  3. Выложить тесто в форму и сформировать пальцами бортики. Наколоть вилкой и отправить на 15 минут в разогретую до 180 ºС духовку.
  4. Персики очистить от кожуры, удалить косточку и разрезать на половинки.
  5. Для заливки желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром добела, добавить сметану и перемешать.
  6. Белки взбить до крепких пиков и осторожно соединить с желтковой массой. Заливка получится довольно жидкой.
  7. Форму с основой достать из духовки. Выложить на дно половинки персиков. Добавить заливку и поставить обратно в духовку на 30-35 минут, пока не образуется румяная корочка.
  8. Остудить, снять бортики и разрезать пирог на порционные куски.

Полезный совет

Готовый пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой с ванилью.

Напомним, ранее мы делились рецептами летней выпечки с абрикосами, а также рассказывали, как приготовить клафути с персиками.

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Источник: Сегодня
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