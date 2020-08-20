Как испечь ароматный персиковый пирог со сметаной
Рецепт персикового пирога из песочного теста со сметанной заливкой
Сезон персиков продолжается. Самое время варить компоты, варенье из персиков, джемы и печь пироги и шарлотки с персиками.
Мы поделимся рецептом нежного персикового пирога из песочного теста со сметанной заливкой. Он непременно станет одним из ваших любимых.
Персиковый пирог со сметанной заливкой
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 268 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для начинки:
- 4 крупных персика (600-700 г)
- 2 яйца
- 60 г сахара
- 90 г сметаны
- 1 ст.л.
Для теста:
- 200 г пшеничной муки
- 120 г сливочного масла
- 60 г сахара
- Щепотка соли
- 1 желток
Смотрите видео, как приготовить вишневый пирог:
Способ приготовления:
- Смешать в миске муку, добавить холодное сливочное масло и растереть в крошку. Добавить сахар, соль и яичный желток. Замесить тесто, при необходимости добавив несколько ложек ледяной воды или молока. Убрать в холодильник на полчаса.
- Разъемную форму диаметром 26 см смазать маслом.
- Выложить тесто в форму и сформировать пальцами бортики. Наколоть вилкой и отправить на 15 минут в разогретую до 180 ºС духовку.
- Персики очистить от кожуры, удалить косточку и разрезать на половинки.
- Для заливки желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром добела, добавить сметану и перемешать.
- Белки взбить до крепких пиков и осторожно соединить с желтковой массой. Заливка получится довольно жидкой.
- Форму с основой достать из духовки. Выложить на дно половинки персиков. Добавить заливку и поставить обратно в духовку на 30-35 минут, пока не образуется румяная корочка.
- Остудить, снять бортики и разрезать пирог на порционные куски.
Полезный совет
Готовый пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой с ванилью.
Напомним, ранее мы делились рецептами летней выпечки с абрикосами, а также рассказывали, как приготовить клафути с персиками.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное