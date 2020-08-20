Как испечь ароматный персиковый пирог со сметаной

Рецепт персикового пирога из песочного теста со сметанной заливкой

Сезон персиков продолжается. Самое время варить компоты, варенье из персиков, джемы и печь пироги и шарлотки с персиками.

Мы поделимся рецептом нежного персикового пирога из песочного теста со сметанной заливкой. Он непременно станет одним из ваших любимых.

Персиковый пирог со сметанной заливкой

Персиковый пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

268 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для начинки:

4 крупных персика (600-700 г)

2 яйца

60 г сахара

90 г сметаны

1 ст.л.

Для теста:

200 г пшеничной муки

120 г сливочного масла

60 г сахара

Щепотка соли

1 желток

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Способ приготовления:

Смешать в миске муку, добавить холодное сливочное масло и растереть в крошку. Добавить сахар, соль и яичный желток. Замесить тесто, при необходимости добавив несколько ложек ледяной воды или молока. Убрать в холодильник на полчаса. Разъемную форму диаметром 26 см смазать маслом. Выложить тесто в форму и сформировать пальцами бортики. Наколоть вилкой и отправить на 15 минут в разогретую до 180 ºС духовку. Персики очистить от кожуры, удалить косточку и разрезать на половинки. Для заливки желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром добела, добавить сметану и перемешать. Белки взбить до крепких пиков и осторожно соединить с желтковой массой. Заливка получится довольно жидкой. Форму с основой достать из духовки. Выложить на дно половинки персиков. Добавить заливку и поставить обратно в духовку на 30-35 минут, пока не образуется румяная корочка. Остудить, снять бортики и разрезать пирог на порционные куски.

Полезный совет

Готовый пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой с ванилью.

Напомним, ранее мы делились рецептами летней выпечки с абрикосами, а также рассказывали, как приготовить клафути с персиками.

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