Как испечь ароматный пирог на сметане с корицей и хрустящей посыпкой
Рецепт пирога к кофе от Айны Гартен
Хотите испечь вкусный пирог на сметане к кофе? Тогда обязательно обратите внимание на рецепт от Айны Гартен, американской ведущей и автора кулинарных книг.
Мягкое тесто с ароматом корицы, хрустящая ореховая посыпка и сахарная глазурь – такое сочетание никого не оставит равнодушным.
Пирог на сметане к кофе
Время приготовления:
- 1 час 10 минут
Калорийность:
- 364 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для пирога:
- 12 столовых ложек (170 г) сливочного масла комнатной температуры
- 1 1/2 чашки сахарного песка
- 3 очень больших яйца комнатной температуры
- 1 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 1 1/4 чашки сметаны комнатной температуре
- 2 1/2 чашки кондитерской муки
- 2 чайных ложки разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки пищевой соды
- 1 чайная ложка соли
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Для штрейзеля:
- 1/4 чашки светло-коричневого сахара
- 1/2 чашки муки
- 1 1/2 чайной ложки молотой корицы
- 1/4 чайной ложки соли
- 3 столовые ложки холодного масла, нарезанного кубиками
- 3/4 чашки нарезанных грецких орехов или орехов пекан
Для глазури:
- 1/2 чашки сахарной пудры
- 2 столовые ложки кленового сиропа
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 175 °С. Смазать маслом и присыпать мукой форму для пирога диаметром 25 см.
- Используя электрический миксер, взбить сливочное масло и сахар в большой миске в течение 4-5 минут в пышный светлый крем.
- Добавить яйца по одному, а затем добавить ваниль и сметану.
- В отдельной миске просеять вместе муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль.
- Взбивая на низкой скорости, добавить смесь муки в жидкое тесто.
- Для приготовления штрейзеля добавить в большую миску коричневый сахар, муку, корицу, соль и масло. Растереть все руками в крошку, в конце добавить измельченные орехи.
- Выложить половину жидкого теста в смазанную маслом и посыпанную мукой форму и разровнять ее ножом для масла.
- Высыпать сверху 3/4 стакана штрейзеля.
- Выложить оставшееся тесто в форму, снова разровнять ножом для масла. Распределить сверху оставшийся штрейзель.
- Выпекать от 45 до 55 минут, пока зубочистка не выйдет из пирога чистой.
- Дать пирогу остыть на решетке в течение 30 минут, а затем осторожно перенести его на подставку.
- В маленькой миске взбить сахарную пудру и кленовый сироп. При необходимости влить несколько капель воды, чтобы слегка разбавить глазурь. Полить глазурью готовый пирог и подавать.
Полезные советы
- Если у вас нет кондитерской муки, вы можете заменить ее, смешав 2 1/4 стакана обычной пшеничной муки и 1/4 стакана кукурузного крахмала.
- Если яйца холодные, поместите их в миску с теплой водой на 5 минут, прежде чем разбивать.
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