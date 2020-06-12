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Как испечь ароматный пирог на сметане с корицей и хрустящей посыпкой

Сегодня, 15:46

Рецепт пирога к кофе от Айны Гартен

Хотите испечь вкусный пирог на сметане к кофе? Тогда обязательно обратите внимание на рецепт от Айны Гартен, американской ведущей и автора кулинарных книг.

Мягкое тесто с ароматом корицы, хрустящая ореховая посыпка и сахарная глазурь – такое сочетание никого не оставит равнодушным.

Пирог на сметане к кофе

Пирог к кофе с корицей и штрейзелем
Пирог к кофе с корицей и штрейзелем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 10 минут

Калорийность:

  • 364 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для пирога:

  • 12 столовых ложек (170 г) сливочного масла комнатной температуры
  • 1 1/2 чашки сахарного песка
  • 3 очень больших яйца комнатной температуры
  • 1 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1 1/4 чашки сметаны комнатной температуре
  • 2 1/2 чашки кондитерской муки
  • 2 чайных ложки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды
  • 1 чайная ложка соли

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Для штрейзеля:

  • 1/4 чашки светло-коричневого сахара
  • 1/2 чашки муки
  • 1 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 3 столовые ложки холодного масла, нарезанного кубиками
  • 3/4 чашки нарезанных грецких орехов или орехов пекан

Для глазури:

  • 1/2 чашки сахарной пудры
  • 2 столовые ложки кленового сиропа

Смотрите видео, как испечь мраморный кекс:

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 175 °С. Смазать маслом и присыпать мукой форму для пирога диаметром 25 см.
  2. Используя электрический миксер, взбить сливочное масло и сахар в большой миске в течение 4-5 минут в пышный светлый крем.
  3. Добавить яйца по одному, а затем добавить ваниль и сметану.
  4. В отдельной миске просеять вместе муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль.
  5. Взбивая на низкой скорости, добавить смесь муки в жидкое тесто.
  6. Для приготовления штрейзеля добавить в большую миску коричневый сахар, муку, корицу, соль и масло. Растереть все руками в крошку, в конце добавить измельченные орехи.
  7. Выложить половину жидкого теста в смазанную маслом и посыпанную мукой форму и разровнять ее ножом для масла.
  8. Высыпать сверху 3/4 стакана штрейзеля.
  9. Выложить оставшееся тесто в форму, снова разровнять ножом для масла. Распределить сверху оставшийся штрейзель.
  10. Выпекать от 45 до 55 минут, пока зубочистка не выйдет из пирога чистой.
  11. Дать пирогу остыть на решетке в течение 30 минут, а затем осторожно перенести его на подставку.
  12. В маленькой миске взбить сахарную пудру и кленовый сироп. При необходимости влить несколько капель воды, чтобы слегка разбавить глазурь. Полить глазурью готовый пирог и подавать.

Полезные советы

  • Если у вас нет кондитерской муки, вы можете заменить ее, смешав 2 1/4 стакана обычной пшеничной муки и 1/4 стакана кукурузного крахмала.
  • Если яйца холодные, поместите их в миску с теплой водой на 5 минут, прежде чем разбивать.

Напомним, ранее мы писали, как испечь шоколадный пирог с орехами и карамелью. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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Источник: Сегодня
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