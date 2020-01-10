Как испечь балабушки для гадания на Старый Новый год
Балабушки пекли для того, чтобы погадать в новогоднюю ночь
Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. На праздник девушки пекли обрядовые булочки – балабушки, по которым гадали на суженого: балабушки раскладывали на лавке и запускали голодную собаку, чью балабушку она хватала первой, та девушка первой и выйдет замуж.
Смотрите видео, как празднуют Старый Новый год:
Надкушенная и брошенная булочка не предвещала ничего хорошего. А если же целую балабушку собака оставляла где-то в дальнем уголке, то это означало, что с мужем девушке придется уехать на чужбину.
Балабушки: рецепт на Щедрый вечер
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 299 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 стаканов муки
- 1 стакан молока
- 5 ст.л. растительного масла + 2 ст.л. в тесто
- 1 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 2 ч.л. сухих дрожжей.
- 1 стакан воды
Способ приготовления:
- В теплом молоке с сахаром растворить сухие дрожжи.
- Просеять муку в миску, добавить соль, растительное масло и растворившиеся дрожжи. Долить стакан теплой воды и замесить тесто.
- Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час-полтора.
- Смазать круглую форму для выпечки растительным маслом.
- Вымешать тесто еще раз и раздеть его на небольшие шарики, смазать растительным маслом и выложить на небольшом расстоянии друг от друга в форму. Можно посыпать сверху семенами кунжута или подсолнуха.
- Выпекать балабушки в духовке при температуре 180 ºС примерно минут 40. Готовые балабушки накрыть полотенцем до остывания.
Полезный совет
Балабушки можно делать сладкими, а можно сделать к ним чесночную подливку и подавать вместе с супом или борщом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как гадать на варениках. "Сегодня" также делились рецептами кутьи на Старый Новый год.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.