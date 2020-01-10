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Как испечь балабушки для гадания на Старый Новый год

Балабушки пекли для того, чтобы погадать в новогоднюю ночь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:37
Балабушки использовались для гадания
Балабушки использовались для гадания
Фото: Depositphotos

Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. На праздник девушки пекли обрядовые булочки – балабушки, по которым гадали на суженого: балабушки раскладывали на лавке и запускали голодную собаку, чью балабушку она хватала первой, та девушка первой и выйдет замуж.

Смотрите видео, как празднуют Старый Новый год:

Надкушенная и брошенная булочка не предвещала ничего хорошего. А если же целую балабушку собака оставляла где-то в дальнем уголке, то это означало, что с мужем девушке придется уехать на чужбину.

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Балабушки: рецепт на Щедрый вечер

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 299 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 стаканов муки
  • 1 стакан молока
  • 5 ст.л. растительного масла + 2 ст.л. в тесто
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 2 ч.л. сухих дрожжей.
  • 1 стакан воды

Способ приготовления:

  1. В теплом молоке с сахаром растворить сухие дрожжи.
  2. Просеять муку в миску, добавить соль, растительное масло и растворившиеся дрожжи. Долить стакан теплой воды и замесить тесто.
  3. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час-полтора.
  4. Смазать круглую форму для выпечки растительным маслом.
  5. Вымешать тесто еще раз и раздеть его на небольшие шарики, смазать растительным маслом и выложить на небольшом расстоянии друг от друга в форму. Можно посыпать сверху семенами кунжута или подсолнуха.
  6. Выпекать балабушки в духовке при температуре 180 ºС примерно минут 40. Готовые балабушки накрыть полотенцем до остывания.

Полезный совет

Балабушки можно делать сладкими, а можно сделать к ним чесночную подливку и подавать вместе с супом или борщом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как гадать на варениках. "Сегодня" также делились рецептами кутьи на Старый Новый год.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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