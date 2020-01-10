Как испечь балабушки для гадания на Старый Новый год

Балабушки пекли для того, чтобы погадать в новогоднюю ночь

Балабушки использовались для гадания Фото: Depositphotos

Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. На праздник девушки пекли обрядовые булочки – балабушки, по которым гадали на суженого: балабушки раскладывали на лавке и запускали голодную собаку, чью балабушку она хватала первой, та девушка первой и выйдет замуж.

Смотрите видео, как празднуют Старый Новый год:

Надкушенная и брошенная булочка не предвещала ничего хорошего. А если же целую балабушку собака оставляла где-то в дальнем уголке, то это означало, что с мужем девушке придется уехать на чужбину.

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Балабушки: рецепт на Щедрый вечер

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

299 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 стаканов муки

1 стакан молока

5 ст.л. растительного масла + 2 ст.л. в тесто

1 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

2 ч.л. сухих дрожжей.

1 стакан воды

Способ приготовления:

В теплом молоке с сахаром растворить сухие дрожжи. Просеять муку в миску, добавить соль, растительное масло и растворившиеся дрожжи. Долить стакан теплой воды и замесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час-полтора. Смазать круглую форму для выпечки растительным маслом. Вымешать тесто еще раз и раздеть его на небольшие шарики, смазать растительным маслом и выложить на небольшом расстоянии друг от друга в форму. Можно посыпать сверху семенами кунжута или подсолнуха. Выпекать балабушки в духовке при температуре 180 ºС примерно минут 40. Готовые балабушки накрыть полотенцем до остывания.

Полезный совет

Балабушки можно делать сладкими, а можно сделать к ним чесночную подливку и подавать вместе с супом или борщом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как гадать на варениках. "Сегодня" также делились рецептами кутьи на Старый Новый год.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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