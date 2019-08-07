Как испечь бисквитный пирог с черникой
Вкусный и пышный пирог с полезными летними ягодами
Этот черничный пирог похож на привычную всем шарлотку, так как готовится из бисквитного теста. Он очень нежный, вкусный и пышный, с приятной ягодной кислинкой и тонким ароматом ванили.
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Пирог с черникой можно подавать вместе со взбитыми сливками или мороженым. Подойдет и любой десертный соус: ванильный, шоколадный, ягодный.
Бисквитный пирог с черникой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 чашка муки
- 2/3 чашки сахара
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 1/3 чашки черники
- 1 ч.л. тертой лимонной цедры
- Сахарная пудра – для посыпки
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Способ приготовления:
- Отмерьте все ингредиенты с помощью чашки емкостью 300 мл.
- Яйца взбивайте с сахаром в течение 5 минут. Добавьте ваниль и еще немного взбейте.
- Просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте все венчиком.
- Всыпьте муку в яичную смесь, в два приема, размешайте до однородности. Аккуратно добавьте в тесто чернику и тертую лимонную цедру.
- Вылейте тесто в смазанную маслом форму диаметром 22-24 см.
- Выпекайте в разогретой до 190 С духовке в течение 45 минут.
- Перед подачей остудите и посыпьте просеянной сахарной пудрой.
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Источник: Сегодня