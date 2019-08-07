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Как испечь бисквитный пирог с черникой

Вкусный и пышный пирог с полезными летними ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37
Черничный пирог в духовке
Черничный пирог в духовке
Фото: Depositphotos

Этот черничный пирог похож на привычную всем шарлотку, так как готовится из бисквитного теста. Он очень нежный, вкусный и пышный, с приятной ягодной кислинкой и тонким ароматом ванили. 

Смотрите видео, чем полезна черника для здоровья:

Пирог с черникой можно подавать вместе со взбитыми сливками или мороженым. Подойдет и любой десертный соус: ванильный, шоколадный, ягодный

Бисквитный пирог с черникой

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 чашка муки
  • 2/3 чашки сахара
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 1/3 чашки черники
  • 1 ч.л. тертой лимонной цедры
  • Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Отмерьте все ингредиенты с помощью чашки емкостью 300 мл.
  2. Яйца взбивайте с сахаром в течение 5 минут. Добавьте ваниль и еще немного взбейте. 
  3. Просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте все венчиком.  
  4. Всыпьте муку в яичную смесь, в два приема, размешайте до однородности. Аккуратно добавьте в тесто чернику и тертую лимонную цедру.
  5. Вылейте тесто в смазанную маслом форму диаметром 22-24 см.
  6. Выпекайте в разогретой до 190 С духовке в течение 45 минут.  
  7. Перед подачей остудите и посыпьте просеянной сахарной пудрой. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные черничные маффины от Марты Стюарт. "Сегодня" также делились рецептом оладий с черникой от Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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