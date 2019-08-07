Как испечь бисквитный пирог с черникой

Вкусный и пышный пирог с полезными летними ягодами

Черничный пирог в духовке Фото: Depositphotos

Этот черничный пирог похож на привычную всем шарлотку, так как готовится из бисквитного теста. Он очень нежный, вкусный и пышный, с приятной ягодной кислинкой и тонким ароматом ванили.

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Пирог с черникой можно подавать вместе со взбитыми сливками или мороженым. Подойдет и любой десертный соус: ванильный, шоколадный, ягодный.

Бисквитный пирог с черникой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 яйца

1 чашка муки

2/3 чашки сахара

1,5 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

1 ч. л. ванильного экстракта

1 1/3 чашки черники

1 ч.л. тертой лимонной цедры

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Отмерьте все ингредиенты с помощью чашки емкостью 300 мл. Яйца взбивайте с сахаром в течение 5 минут. Добавьте ваниль и еще немного взбейте. Просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель, перемешайте все венчиком. Всыпьте муку в яичную смесь, в два приема, размешайте до однородности. Аккуратно добавьте в тесто чернику и тертую лимонную цедру. Вылейте тесто в смазанную маслом форму диаметром 22-24 см. Выпекайте в разогретой до 190 С духовке в течение 45 минут. Перед подачей остудите и посыпьте просеянной сахарной пудрой.

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