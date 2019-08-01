Как испечь бисквитный торт с клубникой и персиками

Простой рецепт летнего торта с сезонными фруктами

Бисквитный пирог с клубникой Фото: Depositphotos

Этот бисквит готовится по мотивам знаменитого английского торта "Виктория". Он прослаивается летними фруктами и воздушным кремом из сливочного сыра, сахарной пудры и сливок.

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Если вам не удастся найти крем-сыр с абрикосовым вкусом, возьмите классический или любой другой фруктовый. Готовый пирог можно украсить свежими ягодами клубники и листиками мяты.

Бисквит с клубникой, персиками и сливочным сыром

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

4 яйца

120 г сахара

120 г муки

3-4 ст.л. клубничного джема

150 г сливочного сыра с абрикосовым вкусом

2-3 ст.л. сахарной пудры с ванилью

2-3 ст.л. сливок

1 большой спелый персик

Горсть клубники

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Взбить яичные желтки с 100 г сахара в светлый крем. Отдельно взбить белки в плотную пену, добавить 20 г сахара и взбить до мягких пиков. Аккуратно перемешать белки и желтки. Просеять сверху муку, перемешать движениями снизу вверх. Выложить тесто в форму 24 см, смазанную маслом и присыпанной мукой. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут. Остудить корж и разрезать пополам. Смазать нижний корж клубничным джемом. Сливочный сыр взбить венчиком вместе со сливками и сахарной пудрой. Распределить крем поверх джема, сверху разложить нарезанные фрукты. Накрыть вторым коржом и присыпать сахарной пудрой. Поставить в холодильник на 2 часа, чтобы бисквитный торт охладился.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный бисквит. "Сегодня" также делились рецептом бисквита в мультиварке.

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