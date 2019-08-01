Как испечь бисквитный торт с клубникой и персиками
Простой рецепт летнего торта с сезонными фруктами
Этот бисквит готовится по мотивам знаменитого английского торта "Виктория". Он прослаивается летними фруктами и воздушным кремом из сливочного сыра, сахарной пудры и сливок.
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Если вам не удастся найти крем-сыр с абрикосовым вкусом, возьмите классический или любой другой фруктовый. Готовый пирог можно украсить свежими ягодами клубники и листиками мяты.
Бисквит с клубникой, персиками и сливочным сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 120 г сахара
- 120 г муки
- 3-4 ст.л. клубничного джема
- 150 г сливочного сыра с абрикосовым вкусом
- 2-3 ст.л. сахарной пудры с ванилью
- 2-3 ст.л. сливок
- 1 большой спелый персик
- Горсть клубники
- Сахарная пудра – для посыпки
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Способ приготовления:
- Взбить яичные желтки с 100 г сахара в светлый крем.
- Отдельно взбить белки в плотную пену, добавить 20 г сахара и взбить до мягких пиков.
- Аккуратно перемешать белки и желтки. Просеять сверху муку, перемешать движениями снизу вверх.
- Выложить тесто в форму 24 см, смазанную маслом и присыпанной мукой. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут. Остудить корж и разрезать пополам.
- Смазать нижний корж клубничным джемом.
- Сливочный сыр взбить венчиком вместе со сливками и сахарной пудрой.
- Распределить крем поверх джема, сверху разложить нарезанные фрукты.
- Накрыть вторым коржом и присыпать сахарной пудрой. Поставить в холодильник на 2 часа, чтобы бисквитный торт охладился.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный бисквит. "Сегодня" также делились рецептом бисквита в мультиварке.
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Источник: Сегодня