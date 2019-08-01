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Как испечь бисквитный торт с клубникой и персиками

Простой рецепт летнего торта с сезонными фруктами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49
Бисквитный пирог с клубникой
Бисквитный пирог с клубникой
Фото: Depositphotos

Этот бисквит готовится по мотивам знаменитого английского торта "Виктория". Он прослаивается летними фруктами и воздушным кремом из сливочного сыра, сахарной пудры и сливок.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с безе:

Если вам не удастся найти крем-сыр с абрикосовым вкусом, возьмите классический или любой другой фруктовый. Готовый пирог можно украсить свежими ягодами клубники и листиками мяты.

Бисквит с клубникой, персиками и сливочным сыром

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 120 г сахара
  • 120 г муки
  • 3-4 ст.л. клубничного джема
  • 150 г сливочного сыра с абрикосовым вкусом
  • 2-3 ст.л. сахарной пудры с ванилью
  • 2-3 ст.л. сливок
  • 1 большой спелый персик
  • Горсть клубники
  • Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Взбить яичные желтки с 100 г сахара в светлый крем. 
  2. Отдельно взбить белки в плотную пену, добавить 20 г сахара и взбить до мягких пиков. 
  3. Аккуратно перемешать белки и желтки. Просеять сверху муку, перемешать движениями снизу вверх.
  4. Выложить тесто в форму 24 см, смазанную маслом и присыпанной мукой. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут. Остудить корж и разрезать пополам.
  5. Смазать нижний корж клубничным джемом. 
  6. Сливочный сыр взбить венчиком вместе со сливками и сахарной пудрой. 
  7. Распределить крем поверх джема, сверху разложить нарезанные фрукты.
  8. Накрыть вторым коржом и присыпать сахарной пудрой. Поставить в холодильник на 2 часа, чтобы бисквитный торт охладился.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный бисквит. "Сегодня" также делились рецептом бисквита в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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