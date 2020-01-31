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Как испечь брауни с орехами в духовке

Рецепт тягучих американских пирожных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:33
Брауни с орехами
Брауни с орехами
Фото: Depositphotos

Брауни – традиционная американская выпечка с шоколадом. В эти пирожные часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды. Мы расскажем, как приготовить брауни с орехами пекан.

Смотрите видео, как сделать шоколадные пирожные без сахара:

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Брауни с орехами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 501 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г орехов пекан или грецких
  • 370 г сливочного масла
  • 340 г темного шоколада
  • 30 г молочного шоколада
  • 4 яйца
  • 3 желтка
  • 360 г коричневого сахара
  • 120 г сахарной пудры
  • 25 г сахара
  • 3 столовые ложки сахарного сиропа
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 190 г муки

Способ приготовления:

  1. Разогреваем духовку до 150 ºС, устанавливаем противень в середине духового шкафа.
  2. Орехи раскидываем по всей площади противня и обжариваем в течении 10 минут. Пока орехи горячие, вмешиваем две столовые ложки сливочного масла. Когда орехи остынут, рубим их и отставляем в сторону.
  3. Форму (33х23х5 см) выстилаем промазанной маслом с обеих сторон бумагой для выпечки.
  4. Оставшееся сливочное масло и шоколад совмещаем в миске и топим на водяной бане. У нас должна получиться однородная масса. Оставим ее остывать.
  5. В большой миске смешиваем яйца, желтки, коричневый сахар, сахарную пудру, белый сахар, сахарный сироп, ванильный экстракт и соль.
  6. Вручную, небольшим количеством движений смешиваем вместе яичную и шоколадную массы. Затем вмешиваем муку, орехи. Выливаем тесто в подготовленную форму, выпекаем в духовке около часа.
  7. Полностью остужаем и извлекаем брауни из формы. Это легко сделать, потянув за края бумаги для выпечки. Остывшие брауни заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на ночь.

Как подавать брауни

Выкладываем брауни на разделочную доску, удаляем бумагу для выпечки и нарезаем на порции. Каждый кусочек можно завернуть в пищевую пленку и хранить в холодильнике. Перед подачей брауни можно полить шоколадным и карамельным соусами, посыпать дроблеными орешками.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом шоколадного пирога с творогом и бананами.

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Источник: Сегодня
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