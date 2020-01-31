Как испечь брауни с орехами в духовке

Рецепт тягучих американских пирожных

Брауни с орехами Фото: Depositphotos

Брауни – традиционная американская выпечка с шоколадом. В эти пирожные часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды. Мы расскажем, как приготовить брауни с орехами пекан.

Смотрите видео, как сделать шоколадные пирожные без сахара:

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Брауни с орехами

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

501 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г орехов пекан или грецких

370 г сливочного масла

340 г темного шоколада

30 г молочного шоколада

4 яйца

3 желтка

360 г коричневого сахара

120 г сахарной пудры

25 г сахара

3 столовые ложки сахарного сиропа

1 чайная ложка ванильного экстракта

3/4 чайной ложки соли

190 г муки

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 150 ºС, устанавливаем противень в середине духового шкафа. Орехи раскидываем по всей площади противня и обжариваем в течении 10 минут. Пока орехи горячие, вмешиваем две столовые ложки сливочного масла. Когда орехи остынут, рубим их и отставляем в сторону. Форму (33х23х5 см) выстилаем промазанной маслом с обеих сторон бумагой для выпечки. Оставшееся сливочное масло и шоколад совмещаем в миске и топим на водяной бане. У нас должна получиться однородная масса. Оставим ее остывать. В большой миске смешиваем яйца, желтки, коричневый сахар, сахарную пудру, белый сахар, сахарный сироп, ванильный экстракт и соль. Вручную, небольшим количеством движений смешиваем вместе яичную и шоколадную массы. Затем вмешиваем муку, орехи. Выливаем тесто в подготовленную форму, выпекаем в духовке около часа. Полностью остужаем и извлекаем брауни из формы. Это легко сделать, потянув за края бумаги для выпечки. Остывшие брауни заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на ночь.

Как подавать брауни

Выкладываем брауни на разделочную доску, удаляем бумагу для выпечки и нарезаем на порции. Каждый кусочек можно завернуть в пищевую пленку и хранить в холодильнике. Перед подачей брауни можно полить шоколадным и карамельным соусами, посыпать дроблеными орешками.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом шоколадного пирога с творогом и бананами.

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