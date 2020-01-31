Как испечь брауни с орехами в духовке
Рецепт тягучих американских пирожных
Брауни – традиционная американская выпечка с шоколадом. В эти пирожные часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды. Мы расскажем, как приготовить брауни с орехами пекан.
Смотрите видео, как сделать шоколадные пирожные без сахара:
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Брауни с орехами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 501 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г орехов пекан или грецких
- 370 г сливочного масла
- 340 г темного шоколада
- 30 г молочного шоколада
- 4 яйца
- 3 желтка
- 360 г коричневого сахара
- 120 г сахарной пудры
- 25 г сахара
- 3 столовые ложки сахарного сиропа
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 3/4 чайной ложки соли
- 190 г муки
Способ приготовления:
- Разогреваем духовку до 150 ºС, устанавливаем противень в середине духового шкафа.
- Орехи раскидываем по всей площади противня и обжариваем в течении 10 минут. Пока орехи горячие, вмешиваем две столовые ложки сливочного масла. Когда орехи остынут, рубим их и отставляем в сторону.
- Форму (33х23х5 см) выстилаем промазанной маслом с обеих сторон бумагой для выпечки.
- Оставшееся сливочное масло и шоколад совмещаем в миске и топим на водяной бане. У нас должна получиться однородная масса. Оставим ее остывать.
- В большой миске смешиваем яйца, желтки, коричневый сахар, сахарную пудру, белый сахар, сахарный сироп, ванильный экстракт и соль.
- Вручную, небольшим количеством движений смешиваем вместе яичную и шоколадную массы. Затем вмешиваем муку, орехи. Выливаем тесто в подготовленную форму, выпекаем в духовке около часа.
- Полностью остужаем и извлекаем брауни из формы. Это легко сделать, потянув за края бумаги для выпечки. Остывшие брауни заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на ночь.
Как подавать брауни
Выкладываем брауни на разделочную доску, удаляем бумагу для выпечки и нарезаем на порции. Каждый кусочек можно завернуть в пищевую пленку и хранить в холодильнике. Перед подачей брауни можно полить шоколадным и карамельным соусами, посыпать дроблеными орешками.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом шоколадного пирога с творогом и бананами.
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