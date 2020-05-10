Как испечь булочки с молодой крапивой: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим вкусные булочки с весенней зеленью

Молодая крапива подходит для приготовления самых разных блюд. С ней делают супы, салаты, соусы и выпечку.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как испечь несладкие картофельные булочки с крапивой и кунжутом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Картофельные булочки с крапивой в духовке

Булочки с крапивой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г картофельного пюре

100 мл воды

200 г крапивы

1.5 ч.л. сухих дрожжей

Соль

1 ст.л. сахара

50 г мягкого сливочного масла

Кунжут

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Способ приготовления:

Крапиву нарежьте и измельчите в блендере. При необходимости влейте воду. Смешайте крапиву, картофельное пюре, сахар, сливочное масло и дрожжи. Постепенно подсыпая муку, замесите тесто. Посолите и еще раз перемешайте. Застелите противень бумагой для выпечки. Сформируйте булочки и выложите их сверху. Отправьте в духовку, разогретую до 50 ºС, на 25 минут. Посыпьте булочки кунжутом и пеките при 180 ºС 25-30 минут. Дайте немного остыть и подавайте.

На заметку

Если вы не будете добавлять дрожжи, из такого теста можно приготовить ньокки – итальянские клецки. Нужно сформировать колбаски, разрезать их на кусочки и отварить в подсоленной воде.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

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