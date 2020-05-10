Как испечь булочки с молодой крапивой: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим вкусные булочки с весенней зеленью
Молодая крапива подходит для приготовления самых разных блюд. С ней делают супы, салаты, соусы и выпечку.
Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как испечь несладкие картофельные булочки с крапивой и кунжутом. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Картофельные булочки с крапивой в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г картофельного пюре
- 100 мл воды
- 200 г крапивы
- 1.5 ч.л. сухих дрожжей
- Соль
- 1 ст.л. сахара
- 50 г мягкого сливочного масла
- Кунжут
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Способ приготовления:
- Крапиву нарежьте и измельчите в блендере. При необходимости влейте воду.
- Смешайте крапиву, картофельное пюре, сахар, сливочное масло и дрожжи.
- Постепенно подсыпая муку, замесите тесто. Посолите и еще раз перемешайте.
- Застелите противень бумагой для выпечки. Сформируйте булочки и выложите их сверху.
- Отправьте в духовку, разогретую до 50 ºС, на 25 минут.
- Посыпьте булочки кунжутом и пеките при 180 ºС 25-30 минут.
- Дайте немного остыть и подавайте.
На заметку
Если вы не будете добавлять дрожжи, из такого теста можно приготовить ньокки – итальянские клецки. Нужно сформировать колбаски, разрезать их на кусочки и отварить в подсоленной воде.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.
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