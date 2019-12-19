Как испечь быстрое печенье на сметане

Рецепт сметанных коржиков в духовке

Печенье на сметане Фото: Depositphotos

Не знаете, как использовать оставшуюся сметану? Приготовьте на ее основе быстрые сметанные коржики с пряной посыпкой.

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Это прекрасная домашняя выпечка для всей семьи. Печенье на сметане можно подавать вместе с чаем, кофе, какао или молоком.

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Сметанные коржики в духовке

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2,5-3 стакана муки

250 г сливочного масла

1 стакан сахара

3/4 стакана сметаны

1 яйцо

1 ч.л. разрыхлителя

Для посыпки:

1-2 ч.л. корицы

2 ст.л. сахарной пудры

Способ приготовления:

Масло растопить на медленном огне в кастрюле или в микроволновке, всыпать сахар, сметану, яйцо и хорошо перемешать. В полученную массу добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто. Раскатать его в пласт толщиной 0.5 см и вырезать формочкой печенье. Обмакнуть одной стороной в смесь сахарной пудры и корицы. Выпекать до золотистого цвета при 200 ºС около 15-20 минут.

Полезный совет

Если вы не любите корицу, смешайте сахар для посыпки с ванилью или другими пряностями.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт-сметанник. "Сегодня" также делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.

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