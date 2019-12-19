Как испечь быстрое печенье на сметане
Рецепт сметанных коржиков в духовке
Не знаете, как использовать оставшуюся сметану? Приготовьте на ее основе быстрые сметанные коржики с пряной посыпкой.
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Это прекрасная домашняя выпечка для всей семьи. Печенье на сметане можно подавать вместе с чаем, кофе, какао или молоком.
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Сметанные коржики в духовке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 305 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2,5-3 стакана муки
- 250 г сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 3/4 стакана сметаны
- 1 яйцо
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для посыпки:
- 1-2 ч.л. корицы
- 2 ст.л. сахарной пудры
Способ приготовления:
- Масло растопить на медленном огне в кастрюле или в микроволновке, всыпать сахар, сметану, яйцо и хорошо перемешать.
- В полученную массу добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
- Раскатать его в пласт толщиной 0.5 см и вырезать формочкой печенье.
- Обмакнуть одной стороной в смесь сахарной пудры и корицы.
- Выпекать до золотистого цвета при 200 ºС около 15-20 минут.
Полезный совет
Если вы не любите корицу, смешайте сахар для посыпки с ванилью или другими пряностями.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт-сметанник. "Сегодня" также делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.
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Источник: Сегодня