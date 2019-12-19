Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь быстрое печенье на сметане

Рецепт сметанных коржиков в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:05
Печенье на сметане
Печенье на сметане
Фото: Depositphotos

Не знаете, как использовать оставшуюся сметану? Приготовьте на ее основе быстрые сметанные коржики с пряной посыпкой.

Смотрите видео, какое печенье любят звезды:

Это прекрасная домашняя выпечка для всей семьи. Печенье на сметане можно подавать вместе с чаем, кофе, какао или молоком.

Читайте также:
Как испечь быстрый яблочный пирог на сметане

Сметанные коржики в духовке

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2,5-3 стакана муки
  • 250 г сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 3/4 стакана сметаны
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для посыпки:

  • 1-2 ч.л. корицы
  • 2 ст.л. сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Масло растопить на медленном огне в кастрюле или в микроволновке, всыпать сахар, сметану, яйцо и хорошо перемешать.
  2. В полученную массу добавить муку с разрыхлителем и замесить мягкое тесто.
  3. Раскатать его в пласт толщиной 0.5 см и вырезать формочкой печенье.
  4. Обмакнуть одной стороной в смесь сахарной пудры и корицы.
  5. Выпекать до золотистого цвета при 200 ºС около 15-20 минут.

Полезный совет

Если вы не любите корицу, смешайте сахар для посыпки с ванилью или другими пряностями.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить торт-сметанник. "Сегодня" также делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь постный кекс с морковью и апельсинами Как приготовить фалафель в духовке: постный рецепт Как сделать горячий клюквенный пунш Пышная творожная запеканка с тыквой: простой рецепт в духовке
печенье выпечка сметана рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Жульен-суфле с шампиньонами к Новому 2020 году
Жульен-суфле с шампиньонами к Новому 2020 году
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 17:10Fun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Сегодня, 13:04Fun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

Сегодня, 10:47Fun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 05:37Fun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

Сегодня, 05:01Events

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

Вчера, 18:29Стиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Вчера, 15:19Стиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

Вчера, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

Вчера, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 10:45Fun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

17 декабряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк преследуют: семья актрисы сделала гневное обращение и показала фото незнакомцев

17 декабряFun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

17 декабряFun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

17 декабряТехно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

17 декабряFun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

Новости партнеров

Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны тщательно
Сестра Фриске о Шепелеве: Он готовился к смерти Жанны тщательно
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Ирина Круг созналась: что стало с ней и сыном после смерти Миши
Ирина Круг созналась: что стало с ней и сыном после смерти Миши
Блинный торт
Блинный торт "Шоколадный пломбир". Пошаговый рецепт
Звезда «Сватов» признался, что живет как в страшном сне
Звезда «Сватов» признался, что живет как в страшном сне
«Тихий ужас»: Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики
«Тихий ужас»: Шаляпин продемонстрировал свое лицо после пластики