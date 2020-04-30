Как испечь быстрые кексы на сметане с фруктовой начинкой
Рецепт простых фруктовых кексов
Классические кексы на сметане можно разнообразить, если добавить в тесто кусочки фруктов. В нашем рецепте используются яблоки, апельсины и сливы, но вы можете выбирать любые плоды на свой вкус.
Фруктовые кексы для детей
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 369 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 120 г сливочного масла
- 3 яйца
- 170 г муки
- 75 г сметаны
- 100 г сахара
- 1/2 ч. л. соды
- 2 яблока
- 1 апельсин
- 2 сливы или абрикоса
- 1/2 ч. л. соли
- 30 мл уксуса
- Сахарная пудра – для посыпки
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Способ приготовления:
- Яблоко и апельсин очистить от кожуры. Нарезать небольшими кусочками.
- Смешать муку и соль. Просеять через сито. Добавить 100 г сливочного масла, яйца, сметану и 70 г сахара. Взбить все миксером до однородной массы.
- Смешать в ложке соду с уксусом и перелить в тесто. Перемешать.
- Формочки для кексов смазать сливочным маслом и выложить подготовленные фрукты. Посыпать оставшимся сахаром. Сверху выложить тесто.
- Запекать 20 минут при температуре 180 ºС.
Как подавать кексы
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По желанию посыпать кексы просеянной сахарной пудрой после остывания.
Смотрите видео, как испечь диетический кекс:
Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.
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Источник: Сегодня