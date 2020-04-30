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Как испечь быстрые кексы на сметане с фруктовой начинкой

Рецепт простых фруктовых кексов

Ирина Павлина
Сегодня, 14:25

Классические кексы на сметане можно разнообразить, если добавить в тесто кусочки фруктов. В нашем рецепте используются яблоки, апельсины и сливы, но вы можете выбирать любые плоды на свой вкус.

Фруктовые кексы для детей

Кексы на сметане
Кексы на сметане
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 369 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 120 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 170 г муки
  • 75 г сметаны
  • 100 г сахара
  • 1/2 ч. л. соды
  • 2 яблока
  • 1 апельсин
  • 2 сливы или абрикоса
  • 1/2 ч. л. соли
  • 30 мл уксуса
  • Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Яблоко и апельсин очистить от кожуры. Нарезать небольшими кусочками.
  2. Смешать муку и соль. Просеять через сито. Добавить 100 г сливочного масла, яйца, сметану и 70 г сахара. Взбить все миксером до однородной массы.
  3. Смешать в ложке соду с уксусом и перелить в тесто. Перемешать.
  4. Формочки для кексов смазать сливочным маслом и выложить подготовленные фрукты. Посыпать оставшимся сахаром. Сверху выложить тесто.
  5. Запекать 20 минут при температуре 180 ºС.

Как подавать кексы

По желанию посыпать кексы просеянной сахарной пудрой после остывания.

Смотрите видео, как испечь диетический кекс:

Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.

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Источник: Сегодня
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