Как испечь быстрые кексы на сметане с фруктовой начинкой

Рецепт простых фруктовых кексов

Классические кексы на сметане можно разнообразить, если добавить в тесто кусочки фруктов. В нашем рецепте используются яблоки, апельсины и сливы, но вы можете выбирать любые плоды на свой вкус.

Фруктовые кексы для детей

Кексы на сметане Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

369 ккал на 100 г

Ингредиенты:

120 г сливочного масла

3 яйца

170 г муки

75 г сметаны

100 г сахара

1/2 ч. л. соды

2 яблока

1 апельсин

2 сливы или абрикоса

1/2 ч. л. соли

30 мл уксуса

Сахарная пудра – для посыпки

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Способ приготовления:

Яблоко и апельсин очистить от кожуры. Нарезать небольшими кусочками. Смешать муку и соль. Просеять через сито. Добавить 100 г сливочного масла, яйца, сметану и 70 г сахара. Взбить все миксером до однородной массы. Смешать в ложке соду с уксусом и перелить в тесто. Перемешать. Формочки для кексов смазать сливочным маслом и выложить подготовленные фрукты. Посыпать оставшимся сахаром. Сверху выложить тесто. Запекать 20 минут при температуре 180 ºС.

Как подавать кексы

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По желанию посыпать кексы просеянной сахарной пудрой после остывания.

Смотрите видео, как испечь диетический кекс:

Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.

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