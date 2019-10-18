Как испечь быстрые творожные рогалики к чаю

Рецепт вкусных рогаликов из творожного теста

Рогалики творожные Фото: Depositphotos

Рогалики из творожного теста получаются настолько нежными и мягкими, что вы обязательно должны попробовать их приготовить.

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В нашем рецепте в начинку входят только сахар и корица, но вы можете добавить консервированную вишню или любой густой джем: абрикосовый, сливовый, яблочный.

Рогалики: рецепт простой из творожного теста

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г муки

100 г творога

100 г сливочного масла

1 щепотка соли

1 желток

2 ст.л. сахара

2 ст.л. сахара и щепотка корицы – для начинки

Способ приготовления:

В муку добавить нарезанное кубиками масло и творог. Быстро порубить ножом до образования крошки. Добавить желток, соль и сахар и замесить тесто. Скатать его в шар и, завернув в пленку, отправить в холодильник на 1 час. Раскатать тесто на присыпанной поверхности и вырезать из него треугольники. Присыпать треугольники сахаром и корицей. Сформировать рогалики. Выложить рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставить в морозильную камеру на 20 минут. Выпекать при 200 ºС около 20 минут. За это время рогалики должны подрумяниться. Остудить, по желанию посыпать рогалики просеянной сахарной пудрой и подавать к чаю.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рогалики на сметанном тесте. "Сегодня" также делились рецептом домашних круассанов.

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