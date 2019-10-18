Как испечь быстрые творожные рогалики к чаю
Рецепт вкусных рогаликов из творожного теста
Рогалики из творожного теста получаются настолько нежными и мягкими, что вы обязательно должны попробовать их приготовить.
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В нашем рецепте в начинку входят только сахар и корица, но вы можете добавить консервированную вишню или любой густой джем: абрикосовый, сливовый, яблочный.
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Рогалики: рецепт простой из творожного теста
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 325 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 100 г творога
- 100 г сливочного масла
- 1 щепотка соли
- 1 желток
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. сахара и щепотка корицы – для начинки
Способ приготовления:
- В муку добавить нарезанное кубиками масло и творог. Быстро порубить ножом до образования крошки.
- Добавить желток, соль и сахар и замесить тесто. Скатать его в шар и, завернув в пленку, отправить в холодильник на 1 час.
- Раскатать тесто на присыпанной поверхности и вырезать из него треугольники.
- Присыпать треугольники сахаром и корицей. Сформировать рогалики.
- Выложить рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставить в морозильную камеру на 20 минут.
- Выпекать при 200 ºС около 20 минут. За это время рогалики должны подрумяниться.
- Остудить, по желанию посыпать рогалики просеянной сахарной пудрой и подавать к чаю.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рогалики на сметанном тесте. "Сегодня" также делились рецептом домашних круассанов.
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Источник: Сегодня