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Как испечь быстрые творожные рогалики к чаю

Рецепт вкусных рогаликов из творожного теста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Рогалики творожные
Рогалики творожные
Фото: Depositphotos

Рогалики из творожного теста получаются настолько нежными и мягкими, что вы обязательно должны попробовать их приготовить.

Смотрите видео, как испечь галеты с ягодной начинкой:

В нашем рецепте в начинку входят только сахар и корица, но вы можете добавить консервированную вишню или любой густой джем: абрикосовый, сливовый, яблочный.

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Рогалики: рецепт простой из творожного теста

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 325 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 100 г творога
  • 100 г сливочного масла
  • 1 щепотка соли
  • 1 желток
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. сахара и щепотка корицы – для начинки

Способ приготовления:

  1. В муку добавить нарезанное кубиками масло и творог. Быстро порубить ножом до образования крошки.
  2. Добавить желток, соль и сахар и замесить тесто. Скатать его в шар и, завернув в пленку, отправить в холодильник на 1 час.
  3. Раскатать тесто на присыпанной поверхности и вырезать из него треугольники.
  4. Присыпать треугольники сахаром и корицей. Сформировать рогалики.
  5. Выложить рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставить в морозильную камеру на 20 минут.
  6. Выпекать при 200 ºС около 20 минут. За это время рогалики должны подрумяниться.
  7. Остудить, по желанию посыпать рогалики просеянной сахарной пудрой и подавать к чаю.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рогалики на сметанном тесте. "Сегодня" также делились рецептом домашних круассанов.

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Источник: Сегодня
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