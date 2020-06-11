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Как испечь быстрый абрикосовый пирог в духовке

Сегодня, 17:17

Рецепт сладкого пирога с абрикосовой начинкой

Абрикосовый пирог – это нежный, вкусный пирог к чаю, который можно приготовить без лишних хлопот. Лучшее дополнение к нему – шарик ванильного мороженого.

Для рецепта желательно использовать разъемную форму диаметром 18-21 см. Если возьмете емкость большего размера, пирог получится низким.

Быстрый абрикосовый пирог

Пирог с абрикосами
Пирог с абрикосами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Калорийность:

  • 221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 крупное яйцо
  • 140-170 г сахара
  • 80 г размягченного сливочного масла
  • 125 мл молока
  • 170 г муки
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. ванильного экстракта или сахара
  • 500 г абрикосов
  • 2 ст.л. сахарной пудры для посыпки

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Способ приготовления:

  1. Подготовить абрикосы. Вымыть, просушить, извлечь косточку. Если абрикосы крупные, можно порезать их на четвертинки.
  2. Включить духовку на 180 ºС.
  3. Просеять муку с разрыхлителем и солью. Если вы используете ванильный сахар, то добавьте его сюда же.
  4. Взбить сахар с размягченным маслом до образования пушистой массы.
  5. Добавить яйцо, молоко и ванильный экстракт и на более низких оборотах взбить до однородности. Если вы используете натуральный стручок ванили, проварите стручок в молоке, остудите и тогда уже используйте для пирога.
  6. Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить миксером на низких оборотах. Должно получиться тесто консистенции жидкой сметаны.
  7. Вылить тесто в смазанную маслом и застеленную пергаментом форму для выпечки.
  8. Сверху уложить абрикосы. Не кладите абрикосы слишком близко к бортикам, иначе сложно будет потом доставать пирог.
  9. Поставить форму в духовку. Сначала 10 минут выпекать при температуре 180 ºС, затем еще около 50 минут при температуре 160 ºС. Готовый пирог приобретет золотистый цвет.

Как подавать быстрый абрикосовый пирог

Пирог необходимо оставить в форме до охлаждения. Затем провести ножом по бортикам, извлечь и перенести на блюдо. Посыпать просеянной сахарной пудрой.

Смотрите видео, как испечь итальянский рисовый пирог:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.

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Источник: Сегодня
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