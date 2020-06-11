Как испечь быстрый абрикосовый пирог в духовке
Рецепт сладкого пирога с абрикосовой начинкой
Абрикосовый пирог – это нежный, вкусный пирог к чаю, который можно приготовить без лишних хлопот. Лучшее дополнение к нему – шарик ванильного мороженого.
Для рецепта желательно использовать разъемную форму диаметром 18-21 см. Если возьмете емкость большего размера, пирог получится низким.
Быстрый абрикосовый пирог
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Калорийность:
- 221 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 крупное яйцо
- 140-170 г сахара
- 80 г размягченного сливочного масла
- 125 мл молока
- 170 г муки
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. ванильного экстракта или сахара
- 500 г абрикосов
- 2 ст.л. сахарной пудры для посыпки
Способ приготовления:
- Подготовить абрикосы. Вымыть, просушить, извлечь косточку. Если абрикосы крупные, можно порезать их на четвертинки.
- Включить духовку на 180 ºС.
- Просеять муку с разрыхлителем и солью. Если вы используете ванильный сахар, то добавьте его сюда же.
- Взбить сахар с размягченным маслом до образования пушистой массы.
- Добавить яйцо, молоко и ванильный экстракт и на более низких оборотах взбить до однородности. Если вы используете натуральный стручок ванили, проварите стручок в молоке, остудите и тогда уже используйте для пирога.
- Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить миксером на низких оборотах. Должно получиться тесто консистенции жидкой сметаны.
- Вылить тесто в смазанную маслом и застеленную пергаментом форму для выпечки.
- Сверху уложить абрикосы. Не кладите абрикосы слишком близко к бортикам, иначе сложно будет потом доставать пирог.
- Поставить форму в духовку. Сначала 10 минут выпекать при температуре 180 ºС, затем еще около 50 минут при температуре 160 ºС. Готовый пирог приобретет золотистый цвет.
Как подавать быстрый абрикосовый пирог
Пирог необходимо оставить в форме до охлаждения. Затем провести ножом по бортикам, извлечь и перенести на блюдо. Посыпать просеянной сахарной пудрой.
Смотрите видео, как испечь итальянский рисовый пирог:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.
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