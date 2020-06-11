Как испечь быстрый абрикосовый пирог в духовке

Рецепт сладкого пирога с абрикосовой начинкой

Абрикосовый пирог – это нежный, вкусный пирог к чаю, который можно приготовить без лишних хлопот. Лучшее дополнение к нему – шарик ванильного мороженого.

Для рецепта желательно использовать разъемную форму диаметром 18-21 см. Если возьмете емкость большего размера, пирог получится низким.

Быстрый абрикосовый пирог

Пирог с абрикосами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Калорийность:

221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 крупное яйцо

140-170 г сахара

80 г размягченного сливочного масла

125 мл молока

170 г муки

1,5 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. ванильного экстракта или сахара

500 г абрикосов

2 ст.л. сахарной пудры для посыпки

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Способ приготовления:

Подготовить абрикосы. Вымыть, просушить, извлечь косточку. Если абрикосы крупные, можно порезать их на четвертинки. Включить духовку на 180 ºС. Просеять муку с разрыхлителем и солью. Если вы используете ванильный сахар, то добавьте его сюда же. Взбить сахар с размягченным маслом до образования пушистой массы. Добавить яйцо, молоко и ванильный экстракт и на более низких оборотах взбить до однородности. Если вы используете натуральный стручок ванили, проварите стручок в молоке, остудите и тогда уже используйте для пирога. Добавить в тесто сухую смесь (мука, соль, разрыхлитель), взбить миксером на низких оборотах. Должно получиться тесто консистенции жидкой сметаны. Вылить тесто в смазанную маслом и застеленную пергаментом форму для выпечки. Сверху уложить абрикосы. Не кладите абрикосы слишком близко к бортикам, иначе сложно будет потом доставать пирог. Поставить форму в духовку. Сначала 10 минут выпекать при температуре 180 ºС, затем еще около 50 минут при температуре 160 ºС. Готовый пирог приобретет золотистый цвет.

Как подавать быстрый абрикосовый пирог

Пирог необходимо оставить в форме до охлаждения. Затем провести ножом по бортикам, извлечь и перенести на блюдо. Посыпать просеянной сахарной пудрой.

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