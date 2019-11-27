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Как испечь быстрый яблочный пирог на сметане

Сытный и вкусный домашний пирог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Пирог с яблоками на сметане
Пирог с яблоками на сметане
Фото: Depositphotos

Не знаете, как использовать оставшуюся сметану? Приготовьте на ее основе быстрый и вкусный яблочный пирог с медом.

Смотрите видео, как выбрать качественную сметану:

Вы потратите считанные минуты на замес теста, но зато сможете побаловать домашних аппетитной выпечкой.

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Пирог с яблоками на сметане

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 118 ккал

Ингредиенты:

  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 3/4 стакана
  • Сметана – 1 стакан
  • Мука – 2 стакана
  • Сода – 1 ч. л.
  • Мед – 2 ст. л.
  • Яблоко – 4 шт.
  • Сахарная пудра и листики мяты – для украшения

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы.
  2. Добавить к ним сметану, соду, влить мед, перемешать.
  3. Всыпать муку, перемешать до однородности.
  4. Выложить половину теста в форму 20х20, застеленную бумагой для выпечки или смазанную маслом.
  5. Поверх теста разложить яблоки, нарезанные кубиками или дольками.
  6. На яблоки выложить оставшееся тесто, разровнять.
  7. Поставить форму в духовку, разогретую до 180 °С, и выпекать пирог до готовности (около 30-35 минут).
  8. Готовый яблочный пирог остудить на решетке.

Как подавать яблочный пирог

Посыпьте пирог с яблоками на сметане просеянной сахарной пудрой. Затем разрежьте на квадратики и подавайте, по желанию украсив листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило. "Сегодня" также делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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