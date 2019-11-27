Как испечь быстрый яблочный пирог на сметане
Сытный и вкусный домашний пирог
Не знаете, как использовать оставшуюся сметану? Приготовьте на ее основе быстрый и вкусный яблочный пирог с медом.
Смотрите видео, как выбрать качественную сметану:
Вы потратите считанные минуты на замес теста, но зато сможете побаловать домашних аппетитной выпечкой.
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Пирог с яблоками на сметане
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 118 ккал
Ингредиенты:
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 3/4 стакана
- Сметана – 1 стакан
- Мука – 2 стакана
- Сода – 1 ч. л.
- Мед – 2 ст. л.
- Яблоко – 4 шт.
- Сахарная пудра и листики мяты – для украшения
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы.
- Добавить к ним сметану, соду, влить мед, перемешать.
- Всыпать муку, перемешать до однородности.
- Выложить половину теста в форму 20х20, застеленную бумагой для выпечки или смазанную маслом.
- Поверх теста разложить яблоки, нарезанные кубиками или дольками.
- На яблоки выложить оставшееся тесто, разровнять.
- Поставить форму в духовку, разогретую до 180 °С, и выпекать пирог до готовности (около 30-35 минут).
- Готовый яблочный пирог остудить на решетке.
Как подавать яблочный пирог
Посыпьте пирог с яблоками на сметане просеянной сахарной пудрой. Затем разрежьте на квадратики и подавайте, по желанию украсив листиками мяты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило. "Сегодня" также делились рецептом яблочного пирога со сметанной заливкой.
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