Как испечь быстрый яблочный пирог с манкой
Простой и вкусный осенний пирог
Выпечка с яблоками – самая вкусная, простая и доступная. Мы советуем сделать быстрый пирог с яблоками, манкой и ванилью.
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Несмотря на легкость приготовления, он получается очень нежным и ароматным.
Пирог с яблоками и манной крупой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 158 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 зеленое кислое яблоко
- 4 яйца
- 200 г сливок
- 1/2 стакана муки
- 1/2 стакана манки
- Щепотка ванилина
- 10 г разрыхлителя
- 1/2 стакана сахара
Способ приготовления:
- Форму для пирога смазать сливочным маслом.
- Уложить порезанное ломтиками яблоко в один слой.
- В миску разбить яйца.
- Добавить сливки, муку, манку, сахар, ванилин, разрыхлитель.
- Все хорошо взбить. Вылить в форму. Посыпать сверху 1 столовой ложкой сахара.
- Запекать в разогретой духовке до 180 ºС 25-30 минут, пока не появится румяная корочка. Проверить готовность зубочисткой
- Остывший пирог по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на кусочки.
Как выбрать яблоки для пирога
Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.
Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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