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Как испечь быстрый яблочный пирог с манкой

Простой и вкусный осенний пирог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:03
Яблочный пирог с манкой
Яблочный пирог с манкой
Фото: Depositphotos

Выпечка с яблоками – самая вкусная, простая и доступная. Мы советуем сделать быстрый пирог с яблоками, манкой и ванилью.

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками:

Несмотря на легкость приготовления, он получается очень нежным и ароматным.

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Пирог с яблоками и манной крупой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 158 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 зеленое кислое яблоко
  • 4 яйца
  • 200 г сливок
  • 1/2 стакана муки
  • 1/2 стакана манки
  • Щепотка ванилина
  • 10 г разрыхлителя
  • 1/2 стакана сахара

Способ приготовления:

  1. Форму для пирога смазать сливочным маслом.
  2. Уложить порезанное ломтиками яблоко в один слой.
  3. В миску разбить яйца.
  4. Добавить сливки, муку, манку, сахар, ванилин, разрыхлитель.
  5. Все хорошо взбить. Вылить в форму. Посыпать сверху 1 столовой ложкой сахара.
  6. Запекать в разогретой духовке до 180 ºС 25-30 минут, пока не появится румяная корочка. Проверить готовность зубочисткой
  7. Остывший пирог по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на кусочки.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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