Как испечь быстрый яблочный пирог с манкой

Простой и вкусный осенний пирог

Яблочный пирог с манкой Фото: Depositphotos

Выпечка с яблоками – самая вкусная, простая и доступная. Мы советуем сделать быстрый пирог с яблоками, манкой и ванилью.

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками:

Несмотря на легкость приготовления, он получается очень нежным и ароматным.

Пирог с яблоками и манной крупой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

158 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 зеленое кислое яблоко

4 яйца

200 г сливок

1/2 стакана муки

1/2 стакана манки

Щепотка ванилина

10 г разрыхлителя

1/2 стакана сахара

Способ приготовления:

Форму для пирога смазать сливочным маслом. Уложить порезанное ломтиками яблоко в один слой. В миску разбить яйца. Добавить сливки, муку, манку, сахар, ванилин, разрыхлитель. Все хорошо взбить. Вылить в форму. Посыпать сверху 1 столовой ложкой сахара. Запекать в разогретой духовке до 180 ºС 25-30 минут, пока не появится румяная корочка. Проверить готовность зубочисткой Остывший пирог по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на кусочки.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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