Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь Цветаевский пирог с малиной

Сегодня, 18:14

Готовим вкусный летний пирог с ягодами и сметаной

В классическом рецепте Цветаевский пирог готовят с яблоками. Но существует и летний вариант – с малиной. Благодаря добавлению ягод пирог получается очень легким, с приятной кислинкой.

Цветаевский пирог с малиной

Малиновый пирог со сметаной
Малиновый пирог со сметаной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Калорийность:

  • 262 ккал на 100 г

Для теста:

  • 170 г муки пшеничной
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ст.л. сметаны
  • 100 г сливочного масла

Читайте также:
Как испечь малиновый кекс с кокосовой стружкой

Для начинки:

  • 500 г малины
  • Ванилин по вкусу
  • 1 яйцо
  • 200 г сахара
  • 200 г сметаны
  • 2 ст.л. муки пшеничной

Смотрите видео, как сделать малиновый квас:

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180-200 ºС.
  2. Взбейте миксером сметану и масло комнатной температуры. Затем добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
  3. Выложите тесто в форму диаметром 20 см и распределите по дну и по краям, чтобы получились высокие бортики.
  4. Высыпьте на дно малину.
  5. Приготовьте крем. Смешайте яйцо, сахар, сметану и муку. Вылейте поверх ягод.
  6. Поставьте готовиться в духовку на 50 минут.
  7. Когда пирог приготовится, дайте ему немного остыть и достаньте из формы.

Как подавать пирог

Подавайте пирог охлажденным, по желанию украсив свежей малиной, сахарной пудрой или мятой.

Напомним, ранее мы делились рецептом малинового сорбета с черникой, а также писали, как испечь вкусный пирог с замороженной малиной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как сделать кабачковые оладьи с зеленью, чесноком и сыром Рецепт домашнего мороженого с черникой и лавандой Рецепт летнего пирога с цветками цукини, овощами и сыром Как сделать ленивую овсянку в банке с ягодами
пирог малина десерт выпечка сметана рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сєдокова у сміливому купальнику показала свою "верблюжу лапку"
Сєдокова у сміливому купальнику показала свою "верблюжу лапку"
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву

Популярные статьи

Сегодня, 15:36Events

Календарь затмений-2020: даты и влияние

Сегодня, 12:13Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

Вчера, 18:40Шоу-бизнес

Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

Вчера, 14:40Шоу-бизнес

Вся семья в сборе: Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих детей на одном фото

Вчера, 12:59Travel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

Вчера, 12:26Шоу-бизнес

Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

Вчера, 12:06Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

1 июляEvents

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

1 июляШоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

1 июляFun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

1 июляFood

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

1 июляTravel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

1 июляПсихология

Четыре знака зодиака, которые притягивают деньги

1 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

Новости партнеров

Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Пять мест в Украине, которые удивят даже бывалых путешественников
Пять мест в Украине, которые удивят даже бывалых путешественников
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Дочь Волочковой становится копией своей мачехи?
Дочь Волочковой становится копией своей мачехи?
Одна из самых красивых бегуний: очень эффектная канадка
Одна из самых красивых бегуний: очень эффектная канадка
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять