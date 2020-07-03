Как испечь Цветаевский пирог с малиной
Готовим вкусный летний пирог с ягодами и сметаной
В классическом рецепте Цветаевский пирог готовят с яблоками. Но существует и летний вариант – с малиной. Благодаря добавлению ягод пирог получается очень легким, с приятной кислинкой.
Цветаевский пирог с малиной
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Калорийность:
- 262 ккал на 100 г
Для теста:
- 170 г муки пшеничной
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 ст.л. сметаны
- 100 г сливочного масла
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Для начинки:
- 500 г малины
- Ванилин по вкусу
- 1 яйцо
- 200 г сахара
- 200 г сметаны
- 2 ст.л. муки пшеничной
Смотрите видео, как сделать малиновый квас:
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180-200 ºС.
- Взбейте миксером сметану и масло комнатной температуры. Затем добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
- Выложите тесто в форму диаметром 20 см и распределите по дну и по краям, чтобы получились высокие бортики.
- Высыпьте на дно малину.
- Приготовьте крем. Смешайте яйцо, сахар, сметану и муку. Вылейте поверх ягод.
- Поставьте готовиться в духовку на 50 минут.
- Когда пирог приготовится, дайте ему немного остыть и достаньте из формы.
Как подавать пирог
Подавайте пирог охлажденным, по желанию украсив свежей малиной, сахарной пудрой или мятой.
Напомним, ранее мы делились рецептом малинового сорбета с черникой, а также писали, как испечь вкусный пирог с замороженной малиной.
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