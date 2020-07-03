Как испечь Цветаевский пирог с малиной

Готовим вкусный летний пирог с ягодами и сметаной

В классическом рецепте Цветаевский пирог готовят с яблоками. Но существует и летний вариант – с малиной. Благодаря добавлению ягод пирог получается очень легким, с приятной кислинкой.

Цветаевский пирог с малиной

Малиновый пирог со сметаной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Калорийность:

262 ккал на 100 г

Для теста:

170 г муки пшеничной

1 ч.л. разрыхлителя

2 ст.л. сметаны

100 г сливочного масла

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Для начинки:

500 г малины

Ванилин по вкусу

1 яйцо

200 г сахара

200 г сметаны

2 ст.л. муки пшеничной

Смотрите видео, как сделать малиновый квас:

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180-200 ºС. Взбейте миксером сметану и масло комнатной температуры. Затем добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Выложите тесто в форму диаметром 20 см и распределите по дну и по краям, чтобы получились высокие бортики. Высыпьте на дно малину. Приготовьте крем. Смешайте яйцо, сахар, сметану и муку. Вылейте поверх ягод. Поставьте готовиться в духовку на 50 минут. Когда пирог приготовится, дайте ему немного остыть и достаньте из формы.

Как подавать пирог

Подавайте пирог охлажденным, по желанию украсив свежей малиной, сахарной пудрой или мятой.

Напомним, ранее мы делились рецептом малинового сорбета с черникой, а также писали, как испечь вкусный пирог с замороженной малиной.

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