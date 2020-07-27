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Как испечь деревенский пирог с лисичками, луком и зеленью

Сегодня, 15:44

Рецепт несладкого пирога из слоеного теста с лисичками

Пирог с лисичками из слоеного теста можно подавать на завтрак или в качестве закуски. Он сытный, вкусный и очень простой в приготовлении.

Вы можете использовать как дрожжевое, так и пресное слоеное тесто. Если грибы крупные, разрежьте их на несколько частей.

Деревенский пирог с лисичками

Пирог с лисичками из слоеного теста
Пирог с лисичками из слоеного теста
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 245 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто
  • 400 г лисичек
  • 1 луковица
  • Зелень
  • Растительное масло
  • Сливочное масло

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Для заливки:

  • 3 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 150 мл сливок 20%
  • Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:

Способ приготовления:

  1. Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой.
  2. Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле.
  3. Духовку разогреть до 180 ºС.
  4. Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец.
  5. Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью.
  6. Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).

Как подавать пирог

Остудить, а затем разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ризотто с лисичками, а также делились рецептом пасты с оливками и лисичками.

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Источник: Сегодня
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