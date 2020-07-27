Как испечь деревенский пирог с лисичками, луком и зеленью

Рецепт несладкого пирога из слоеного теста с лисичками

Пирог с лисичками из слоеного теста можно подавать на завтрак или в качестве закуски. Он сытный, вкусный и очень простой в приготовлении.

Вы можете использовать как дрожжевое, так и пресное слоеное тесто. Если грибы крупные, разрежьте их на несколько частей.

Деревенский пирог с лисичками

Пирог с лисичками из слоеного теста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

245 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Слоеное тесто

400 г лисичек

1 луковица

Зелень

Растительное масло

Сливочное масло

Читайте также: Как приготовить пиццу с лисичками и козьим сыром

Для заливки:

3 яйца

100 г твердого сыра

150 мл сливок 20%

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:

Способ приготовления:

Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой. Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле. Духовку разогреть до 180 ºС. Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец. Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью. Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).

Как подавать пирог

Остудить, а затем разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы писали, как сделать ризотто с лисичками, а также делились рецептом пасты с оливками и лисичками.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться