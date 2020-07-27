Как испечь деревенский пирог с лисичками, луком и зеленью
Рецепт несладкого пирога из слоеного теста с лисичками
Пирог с лисичками из слоеного теста можно подавать на завтрак или в качестве закуски. Он сытный, вкусный и очень простой в приготовлении.
Вы можете использовать как дрожжевое, так и пресное слоеное тесто. Если грибы крупные, разрежьте их на несколько частей.
Деревенский пирог с лисичками
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 245 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Слоеное тесто
- 400 г лисичек
- 1 луковица
- Зелень
- Растительное масло
- Сливочное масло
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Для заливки:
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- 150 мл сливок 20%
- Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:
Способ приготовления:
- Тесто разморозить, вырезать круг по диаметру формы, немного раскатать. Выложить в форму, застеленную бумагой для выпечки, сделать бортики и наколоть вилкой.
- Лисички обжарить на растительном масле, нарезанный лук отдельно обжарить на сливочном масле.
- Духовку разогреть до 180 ºС.
- Для заливки взбить вилкой яйца и сливки, добавить тертый сыр, соль и перец.
- Выложить на корж жареные грибы, лук и нарезанную зелень. Залить яичной смесью.
- Выпекать пирог до готовности (около 30 минут).
Как подавать пирог
Остудить, а затем разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы писали, как сделать ризотто с лисичками, а также делились рецептом пасты с оливками и лисичками.
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