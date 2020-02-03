Как испечь диетический банановый кекс без сахара: пошаговый рецепт с видео
Рецепт кекса с бананами и голубикой
Что может быть лучше зимой, чем чашка горячего чая с кексом? Если бы еще и на талию это не влияло... Думаете, такое невозможно? Кондитер Марина Иванченко показала, как приготовить кекс, который не вредит фигуре.
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Диетический кекс без сахара
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 205 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 2 банана
- Лимонный сок
- 2 яйца
- 60 г меда
- 50 г цельнозерновой муки
- 50 г рисовой муки
- 50 г нутовой муки
- 5 г соды
- 3 г разрыхлителя
- Щепотка соли
- 100 г черники
Способ приготовления:
- Сделайте банановое пюре, добавьте немного лимонного сока.
- Смешайте все виды муки.
- Взбейте яйца с солью в пышный светлый крем.
- Добавьте муку, банановое пюре, мед, соду, разрыхлитель и тщательно перемешайте.
- Выложите половину теста в форму для теста, сверху разложите половину чернику, затем остальное тесто.
- Пеките при 160 ºС в течение 30-40 минут.
Как украсить кекс
Украсьте сахарной пудрой или сушеной молотой малиной, а также остатками ягод и листиками мяты.
Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.
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Источник: Сегодня