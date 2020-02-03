Как испечь диетический банановый кекс без сахара: пошаговый рецепт с видео

Рецепт кекса с бананами и голубикой

Что может быть лучше зимой, чем чашка горячего чая с кексом? Если бы еще и на талию это не влияло... Думаете, такое невозможно? Кондитер Марина Иванченко показала, как приготовить кекс, который не вредит фигуре.

Читайте также: Самый простой рецепт черничных оладий от Джейми Оливера

Диетический кекс без сахара

Кекс банановый с черникой Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

205 ккал на порцию

Ингредиенты:

2 банана

Лимонный сок

2 яйца

60 г меда

50 г цельнозерновой муки

50 г рисовой муки

50 г нутовой муки

5 г соды

3 г разрыхлителя

Щепотка соли

100 г черники

Способ приготовления:

Сделайте банановое пюре, добавьте немного лимонного сока. Смешайте все виды муки. Взбейте яйца с солью в пышный светлый крем. Добавьте муку, банановое пюре, мед, соду, разрыхлитель и тщательно перемешайте. Выложите половину теста в форму для теста, сверху разложите половину чернику, затем остальное тесто. Пеките при 160 ºС в течение 30-40 минут.

Как украсить кекс

Украсьте сахарной пудрой или сушеной молотой малиной, а также остатками ягод и листиками мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.