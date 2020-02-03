Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь диетический банановый кекс без сахара: пошаговый рецепт с видео

Рецепт кекса с бананами и голубикой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:19

Что может быть лучше зимой, чем чашка горячего чая с кексом? Если бы еще и на талию это не влияло... Думаете, такое невозможно? Кондитер Марина Иванченко показала, как приготовить кекс, который не вредит фигуре.

Читайте также:
Самый простой рецепт черничных оладий от Джейми Оливера

Диетический кекс без сахара

Кекс банановый с черникой
Кекс банановый с черникой
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 205 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 2 банана
  • Лимонный сок
  • 2 яйца
  • 60 г меда
  • 50 г цельнозерновой муки
  • 50 г рисовой муки
  • 50 г нутовой муки
  • 5 г соды
  • 3 г разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 100 г черники

Способ приготовления:

  1. Сделайте банановое пюре, добавьте немного лимонного сока.
  2. Смешайте все виды муки.
  3. Взбейте яйца с солью в пышный светлый крем.
  4. Добавьте муку, банановое пюре, мед, соду, разрыхлитель и тщательно перемешайте.
  5. Выложите половину теста в форму для теста, сверху разложите половину чернику, затем остальное тесто.
  6. Пеките при 160 ºС в течение 30-40 минут.

Как украсить кекс

Украсьте сахарной пудрой или сушеной молотой малиной, а также остатками ягод и листиками мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Зимний салат из свеклы и сельди с яблоком Как испечь киш с куриным филе, брынзой и кабачками Запеченная рыба с овощами и белым вином: рецепт дня Быстрый пирог на сковороде с яблоками
видео десерт бананы выпечка кекс черника рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ленивые вареники как в детском саду
Ленивые вареники как в детском саду
Это очень простой, но вкусный салат
Это очень простой, но вкусный салат "Любимый муж"
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

Вчера, 18:27Афиша

Взялась за старое: Меган Маркл получила первую работу после переезда из Британии

Вчера, 17:42Шоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Вчера, 16:55Шоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:01Events

День сурка: смешные картинки и поздравления

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

1 февраляШоу-бизнес

Виктор Павлик женится в четвертый раз: молодая невеста пожаловалась на осуждения людей

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

Новости партнеров

Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Торт
Торт "Наполеон" без выпечки
Как приготовить блюда из творога разными способами
Как приготовить блюда из творога разными способами
Очень вкусная шаурма на скорую руку
Очень вкусная шаурма на скорую руку
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Обнародован детский снимок самой красивой женщины в мире
Обнародован детский снимок самой красивой женщины в мире