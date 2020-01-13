Как испечь диетическую галету с фруктами: пошаговый рецепт с видео
Рецепт низкокалорийной галеты с инжиром и сливами
Галета – это сухое печенье, но если добавить фрукты или ягоды, выйдет ароматный открытый пирог, еще и безопасный для фигуры. Кондитер Марина Иванченко показала, как пополнить запас эндорфинов, но при этом не добавить лишних калорий.
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Галета с фруктами в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 182 ккал на 100 г
Для теста:
- 80 г растительного масла
- 20 г меда
- 1 г порошка стевии
- 80 г цельнозерновой муки
- 100 г нутовой муки
- 20 г овсяной муки
- 20 г миндальной муки
- 20 г обезжиренной сметаны
- Кардамон
- Мускатный орех
Для начинки:
- 700 г смеси слив и инжира
Способ приготовления:
- Смешайте все виды муки. Добавьте разрыхлитель, крахмал и немного специй.
- Добавьте сметану, мед, стевию и растительное масло. Замесите тесто.
- Раскатайте тесто в круг. Выложите сверху нарезанные фрукты. Заверните края и сформируйте пирог.
- Отправьте в духовку на 30 минут при 180 ºС.
Полезный совет
Вы можете добавлять любые фрукты или ягоды по сезону. А в начинку добавить мед или стевию.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить галету со сливами и корицей. "Сегодня" также делились рецептом постной яблочной галеты.
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Источник: Сегодня