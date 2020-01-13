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Как испечь диетическую галету с фруктами: пошаговый рецепт с видео

Рецепт низкокалорийной галеты с инжиром и сливами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00

Галета – это сухое печенье, но если добавить фрукты или ягоды, выйдет ароматный открытый пирог, еще и безопасный для фигуры. Кондитер Марина Иванченко показала, как пополнить запас эндорфинов, но при этом не добавить лишних калорий.

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Галета с фруктами в духовке

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 182 ккал на 100 г

Для теста:

  • 80 г растительного масла
  • 20 г меда
  • 1 г порошка стевии
  • 80 г цельнозерновой муки
  • 100 г нутовой муки
  • 20 г овсяной муки
  • 20 г миндальной муки
  • 20 г обезжиренной сметаны
  • Кардамон
  • Мускатный орех

Для начинки:

  • 700 г смеси слив и инжира

Способ приготовления:

  1. Смешайте все виды муки. Добавьте разрыхлитель, крахмал и немного специй.
  2. Добавьте сметану, мед, стевию и растительное масло. Замесите тесто.
  3. Раскатайте тесто в круг. Выложите сверху нарезанные фрукты. Заверните края и сформируйте пирог.
  4. Отправьте в духовку на 30 минут при 180 ºС.

Полезный совет

Вы можете добавлять любые фрукты или ягоды по сезону. А в начинку добавить мед или стевию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить галету со сливами и корицей. "Сегодня" также делились рецептом постной яблочной галеты.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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