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Как испечь домашний хлеб с сушеной клюквой и семечками

Выпекаем ржаной хлеб в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Домашний ржаной хлеб с клюквой
Домашний ржаной хлеб с клюквой
Фото: Depositphotos

Домашний хлеб из ржаной муки с сушеной клюквой и семечками подсолнечника не только очень вкусный, но и полезный. Он содержит много клетчатки, которая стимулирует пищеварение, а также незаменимые аминокислоты и витамины. Такой хлеб менее калорийный, чем приготовленный из пшеничной муки.

Смотрите видео, как выбрать самый полезный хлеб:

Сушеная клюква хороша благодаря высокому содержанию микроэлементов и витаминов, укрепляющих иммунитет, а также защищающих организм человека от инфекций и бактерий. А семечки – богатый источник витамина E, сильного антиоксиданта, полезного для кожи.

Ржаной хлеб с клюквой и семечками

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 200 г ржаной муки 
  • 300 г пшеничной муки 
  • 350 мл теплой воды 
  • 2 ч. л. соли 
  • 1 ст. л. сахара 
  • 100 г сушеной клюквы
  • 1-2 ст.л. очищенных семечек подсолнечника
  • 1 ст. л. растительного масла 
  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей

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Способ приготовления:

  1. Смешайте дрожжи с мукой, добавьте соль и сахар. 
  2. Постепенно влейте теплую воду, начиная замес теста. 
  3. Выложите тесто на присыпанный мукой стол и месите, пока оно не станет мягким и почти не будет липнуть к рукам. 
  4. Сформируйте шар, накройте его пищевой пленкой и поставьте в теплое место подходить. 
  5. Клюкву залейте теплой водой на 15 минут, промойте и обсушите. 
  6. Подошедшее тесто снова выложите на подпыленный мукой стол, добавьте клюкву и семечки подсолнечника. Месите тесто до равномерного распределения клюквы и семечек. 
  7. Снова сформируйте шар и поставьте в теплое место на 1 час. 
  8. Подошедшее тесто обомните, сформируйте буханку. Сверху сделайте надрезы и готовьте в предварительно разогретой до 220 С духовке 5 минут. Убавьте нагрев до 200 градусов и выпекайте до готовности.

Совет: такой хлеб можно испечь в хлебопечке, выбрав программу "Хлеб с добавками".

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий французский багет. "Сегодня" также делились рецептом теста для пиццы в хлебопечке.

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Источник: Сегодня
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