Как испечь домашний хлеб с сушеной клюквой и семечками
Выпекаем ржаной хлеб в духовке
Домашний хлеб из ржаной муки с сушеной клюквой и семечками подсолнечника не только очень вкусный, но и полезный. Он содержит много клетчатки, которая стимулирует пищеварение, а также незаменимые аминокислоты и витамины. Такой хлеб менее калорийный, чем приготовленный из пшеничной муки.
Смотрите видео, как выбрать самый полезный хлеб:
Сушеная клюква хороша благодаря высокому содержанию микроэлементов и витаминов, укрепляющих иммунитет, а также защищающих организм человека от инфекций и бактерий. А семечки – богатый источник витамина E, сильного антиоксиданта, полезного для кожи.
Ржаной хлеб с клюквой и семечками
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 200 г ржаной муки
- 300 г пшеничной муки
- 350 мл теплой воды
- 2 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 100 г сушеной клюквы
- 1-2 ст.л. очищенных семечек подсолнечника
- 1 ст. л. растительного масла
- 1,5 ч. л. сухих дрожжей
Способ приготовления:
- Смешайте дрожжи с мукой, добавьте соль и сахар.
- Постепенно влейте теплую воду, начиная замес теста.
- Выложите тесто на присыпанный мукой стол и месите, пока оно не станет мягким и почти не будет липнуть к рукам.
- Сформируйте шар, накройте его пищевой пленкой и поставьте в теплое место подходить.
- Клюкву залейте теплой водой на 15 минут, промойте и обсушите.
- Подошедшее тесто снова выложите на подпыленный мукой стол, добавьте клюкву и семечки подсолнечника. Месите тесто до равномерного распределения клюквы и семечек.
- Снова сформируйте шар и поставьте в теплое место на 1 час.
- Подошедшее тесто обомните, сформируйте буханку. Сверху сделайте надрезы и готовьте в предварительно разогретой до 220 С духовке 5 минут. Убавьте нагрев до 200 градусов и выпекайте до готовности.
Совет: такой хлеб можно испечь в хлебопечке, выбрав программу "Хлеб с добавками".
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