Как испечь домашний хлеб с сушеной клюквой и семечками

Выпекаем ржаной хлеб в духовке

Домашний ржаной хлеб с клюквой Фото: Depositphotos

Домашний хлеб из ржаной муки с сушеной клюквой и семечками подсолнечника не только очень вкусный, но и полезный. Он содержит много клетчатки, которая стимулирует пищеварение, а также незаменимые аминокислоты и витамины. Такой хлеб менее калорийный, чем приготовленный из пшеничной муки.

Смотрите видео, как выбрать самый полезный хлеб:

Сушеная клюква хороша благодаря высокому содержанию микроэлементов и витаминов, укрепляющих иммунитет, а также защищающих организм человека от инфекций и бактерий. А семечки – богатый источник витамина E, сильного антиоксиданта, полезного для кожи.

Ржаной хлеб с клюквой и семечками

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

200 г ржаной муки

300 г пшеничной муки

350 мл теплой воды

2 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

100 г сушеной клюквы

1-2 ст.л. очищенных семечек подсолнечника

1 ст. л. растительного масла

1,5 ч. л. сухих дрожжей

Способ приготовления:

Смешайте дрожжи с мукой, добавьте соль и сахар. Постепенно влейте теплую воду, начиная замес теста. Выложите тесто на присыпанный мукой стол и месите, пока оно не станет мягким и почти не будет липнуть к рукам. Сформируйте шар, накройте его пищевой пленкой и поставьте в теплое место подходить. Клюкву залейте теплой водой на 15 минут, промойте и обсушите. Подошедшее тесто снова выложите на подпыленный мукой стол, добавьте клюкву и семечки подсолнечника. Месите тесто до равномерного распределения клюквы и семечек. Снова сформируйте шар и поставьте в теплое место на 1 час. Подошедшее тесто обомните, сформируйте буханку. Сверху сделайте надрезы и готовьте в предварительно разогретой до 220 С духовке 5 минут. Убавьте нагрев до 200 градусов и выпекайте до готовности.

Совет: такой хлеб можно испечь в хлебопечке, выбрав программу "Хлеб с добавками".

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