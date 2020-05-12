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Как испечь домашний ржаной хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа

Выпекаем ржаной хлеб в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 09:00

По мнению диетологов, ржаной хлеб самый полезный. Он хорошо хранится и очищает организм благодаря высокому содержанию клетчатки. Укрепить иммунитет поможет хлеб с отрубями и разными семечками.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как испечь вкусный домашний хлеб из ржаной и пшеничной муки в духовке.

Ржаной хлеб в духовке

Домашний ржаной хлеб
Домашний ржаной хлеб
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 2,5 часа

Ингредиенты:

  • 250 г ржаной муки
  • 250 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 350 мл теплой воды
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. тмина

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Способ приготовления:

  1. Просейте оба вида муки в большую миску. Посолите и перемешайте.
  2. Насыпьте дрожжи в небольшую миску, добавьте немного воды, сахара и муки. Перемешайте.
  3. Вылейте дрожжевую смесь в муку, добавьте сахар и воду. Замесите тесто.
  4. Переложите на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и продолжайте месить. В конце добавьте растительное масло и сформируйте шар.
  5. Верните тесто в миску, накройте пищевой пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место на час.
  6. Выложите тесто в две формы для хлеба, застеленные пергаментной бумагой.
  7. Поставьте в духовку, разогретую до 50 ºС, на полчаса.
  8. Сделайте надрезы в центре, посыпьте тмином и пеките при 180 ºС в течение 25 минут.

Как подавать хлеб

Слегка остудите, нарежьте и намажьте сливочным маслом.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

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Источник: Сегодня
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