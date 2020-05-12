Как испечь домашний ржаной хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа

Выпекаем ржаной хлеб в духовке

По мнению диетологов, ржаной хлеб самый полезный. Он хорошо хранится и очищает организм благодаря высокому содержанию клетчатки. Укрепить иммунитет поможет хлеб с отрубями и разными семечками.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как испечь вкусный домашний хлеб из ржаной и пшеничной муки в духовке.

Ржаной хлеб в духовке

Домашний ржаной хлеб Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

2,5 часа

Ингредиенты:

250 г ржаной муки

250 г пшеничной муки

1 ч. л. сухих дрожжей

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

350 мл теплой воды

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. тмина

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Способ приготовления:

Просейте оба вида муки в большую миску. Посолите и перемешайте. Насыпьте дрожжи в небольшую миску, добавьте немного воды, сахара и муки. Перемешайте. Вылейте дрожжевую смесь в муку, добавьте сахар и воду. Замесите тесто. Переложите на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и продолжайте месить. В конце добавьте растительное масло и сформируйте шар. Верните тесто в миску, накройте пищевой пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место на час. Выложите тесто в две формы для хлеба, застеленные пергаментной бумагой. Поставьте в духовку, разогретую до 50 ºС, на полчаса. Сделайте надрезы в центре, посыпьте тмином и пеките при 180 ºС в течение 25 минут.

Как подавать хлеб

Слегка остудите, нарежьте и намажьте сливочным маслом.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

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