Как испечь домашний ржаной хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа
Выпекаем ржаной хлеб в духовке
По мнению диетологов, ржаной хлеб самый полезный. Он хорошо хранится и очищает организм благодаря высокому содержанию клетчатки. Укрепить иммунитет поможет хлеб с отрубями и разными семечками.
Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как испечь вкусный домашний хлеб из ржаной и пшеничной муки в духовке.
Ржаной хлеб в духовке
Время приготовления:
- 2,5 часа
Ингредиенты:
- 250 г ржаной муки
- 250 г пшеничной муки
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 350 мл теплой воды
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. тмина
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Способ приготовления:
- Просейте оба вида муки в большую миску. Посолите и перемешайте.
- Насыпьте дрожжи в небольшую миску, добавьте немного воды, сахара и муки. Перемешайте.
- Вылейте дрожжевую смесь в муку, добавьте сахар и воду. Замесите тесто.
- Переложите на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и продолжайте месить. В конце добавьте растительное масло и сформируйте шар.
- Верните тесто в миску, накройте пищевой пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место на час.
- Выложите тесто в две формы для хлеба, застеленные пергаментной бумагой.
- Поставьте в духовку, разогретую до 50 ºС, на полчаса.
- Сделайте надрезы в центре, посыпьте тмином и пеките при 180 ºС в течение 25 минут.
Как подавать хлеб
Слегка остудите, нарежьте и намажьте сливочным маслом.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.
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Источник: Сегодня