Как испечь домашний штрудель с черешней и орехами

Рецепт вкусного летнего десерта в духовке

Настоящий венгерский штрудель должен иметь тонкую слоистую структуру; чтобы ее достичь, нужно правильно растянуть тесто, смазать его растопленным жиром, посыпать молотыми сухарями и/или орехами.

Штрудель обычно пекут с вишней, но с черешней начинка будет слаще. Такой десерт вкусно есть как теплым, так и холодным.

Штрудель с черешней и орехами

Штрудель с черешней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

251 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

130 мл воды

200 г муки

1/2 яйца

2 столовые ложки масла (30 мл)

Соль

Масло и мука для раскатки

Читайте также: Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

Для начинки:

650 г черешни

50 г грецких орехов или миндаля

50 г сахара

2 ст.л. панировочных сухарей

1/2 яйца

3 ст.л. растительного масла

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:

Способ приготовления:

В отдельную посуду разбейте яйцо, немного взболтайте, чтобы желток перемешался с белком. Разделите на две части. Смешайте муку, масло, 1/2 яйца, щепотку соли и теплую воду, замесите гладкое тесто. Сформируйте шар, смажьте маслом, накройте пленкой и оставьте на 2 часа в теплом месте. Соедините сахар, сухари и молотые орехи. Влажное кухонное полотенце присыпьте мукой; выложите на него тесто. Сначала раскатывайте скалкой, присыпая мукой. Возьмите тесто в руки и начните тянуть внешней стороной ладоней. Верните тесто на полотенце и подтяните толстые края от центра в стороны, лишнее обрежьте. Тесто должно быть вытянуто так, чтобы был виден рисунок на полотенце. Всю поверхность вытянутого теста смажьте маслом. Это может быть растопленное сливочное или обычное растительное масло. Такую процедуру нужно проводить до того, как вы поместите на тесто начинку. Смажьте тесто оставшейся половиной взбитого яйца по краям (оставьте немного, чтобы смазать штрудель перед духовкой). Равномерно распределите по тесту сахарно-ореховую смесь, немного отступая от краев. Следом распределите черешню. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет при помощи полотенца, хорошо скрепите шов. Переложите на противень швом вниз. Смажьте штрудель оставшимся взбитым яйцом и растительным маслом (3 ст.л). Выпекайте при 180 ºС около 40 минут.

Как подавать черешневый штрудель

Дайте немного остыть, по желанию густо посыпьте сахарной пудрой. Подавайте штрудель вместе с шариком ванильного мороженого.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться