Как испечь домашний штрудель с черешней и орехами
Рецепт вкусного летнего десерта в духовке
Настоящий венгерский штрудель должен иметь тонкую слоистую структуру; чтобы ее достичь, нужно правильно растянуть тесто, смазать его растопленным жиром, посыпать молотыми сухарями и/или орехами.
Штрудель обычно пекут с вишней, но с черешней начинка будет слаще. Такой десерт вкусно есть как теплым, так и холодным.
Штрудель с черешней и орехами
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 251 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 130 мл воды
- 200 г муки
- 1/2 яйца
- 2 столовые ложки масла (30 мл)
- Соль
- Масло и мука для раскатки
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Для начинки:
- 650 г черешни
- 50 г грецких орехов или миндаля
- 50 г сахара
- 2 ст.л. панировочных сухарей
- 1/2 яйца
- 3 ст.л. растительного масла
Смотрите видео, как испечь вишневый пирог:
Способ приготовления:
- В отдельную посуду разбейте яйцо, немного взболтайте, чтобы желток перемешался с белком. Разделите на две части.
- Смешайте муку, масло, 1/2 яйца, щепотку соли и теплую воду, замесите гладкое тесто.
- Сформируйте шар, смажьте маслом, накройте пленкой и оставьте на 2 часа в теплом месте.
- Соедините сахар, сухари и молотые орехи.
- Влажное кухонное полотенце присыпьте мукой; выложите на него тесто. Сначала раскатывайте скалкой, присыпая мукой. Возьмите тесто в руки и начните тянуть внешней стороной ладоней. Верните тесто на полотенце и подтяните толстые края от центра в стороны, лишнее обрежьте. Тесто должно быть вытянуто так, чтобы был виден рисунок на полотенце.
- Всю поверхность вытянутого теста смажьте маслом. Это может быть растопленное сливочное или обычное растительное масло. Такую процедуру нужно проводить до того, как вы поместите на тесто начинку.
- Смажьте тесто оставшейся половиной взбитого яйца по краям (оставьте немного, чтобы смазать штрудель перед духовкой).
- Равномерно распределите по тесту сахарно-ореховую смесь, немного отступая от краев. Следом распределите черешню. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет при помощи полотенца, хорошо скрепите шов. Переложите на противень швом вниз.
- Смажьте штрудель оставшимся взбитым яйцом и растительным маслом (3 ст.л).
- Выпекайте при 180 ºС около 40 минут.
Как подавать черешневый штрудель
Дайте немного остыть, по желанию густо посыпьте сахарной пудрой. Подавайте штрудель вместе с шариком ванильного мороженого.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило.
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