Как испечь дрожжевой пирог с лисичками и картофелем

Рецепт вкусного несладкого пирога с грибной начинкой

Дрожжевой пирог с начинкой Фото: Depositphotos

Лисички можно готовить разными способами: жарить на сковороде, тушить вместе с мясом или добавлять в супы. Мы рекомендуем испечь с ними дрожжевой пирог.

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Кроме грибов, в начинку входят: картофель, лук, морковь и укроп. Такой пирог можно подавать в качестве закуски или на завтрак.

Дрожжевой пирог с грибами и картофелем

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

1 луковица

Соль – по вкусу

Укроп – 1 пучок

500 г лисичек

Масло растительное – для обжаривания

2 средние моркови

2 большие картофелины

Для теста:

2 стакана муки

150 мл молока

1 яйцо

10 г сухих дрожжей

200 г сметаны

4 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Налейте в миску теплое молоко и растворите в нем дрожжи. Всыпьте сахар и половину муки. Перемешайте, накройте и оставьте в тепле на 1 час. Добавьте оставшуюся муку и сметану. Замесите тесто, накройте и оставьте еще на 1 час. Тем временем приготовьте начинку для пирога. Лук, морковь и картофель очистите и нарежьте соломкой. Грибы помойте и нарежьте кусочками. Укроп измельчите. Разогрейте в кастрюле растительное масло. Обжарьте грибы в течение 5 минут. Добавьте лук и морковь, жарьте еще 5 минут. На отдельной сковороде обжарьте в растительном масле картофель, еще 5 минут. Добавьте к грибам картофель и зелень, посолите, поперчите по вкусу, перемешайте. Тесто раскатайте в два тонких пласта. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложить половину теста. Сверху рапределите начинку. Накройте вторым пластом и защипайте края. Смажьте верх яйцом. Разогрейте духовку до 180 С. Выпекайте пирог с картофелем и грибами в течение 30-40 минут. Перед подачей остудите.

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Плюс лисичек в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде. Кроме этого, они меньше всех остальных грибов накапливают вредные для человека вещества, и потому их не нужно отваривать перед жаркой.

Вместо лисичек можно взять шампиньоны, вешенки или белые грибы, а вместо укропа – петрушку или зеленый лук.

Верх пирога можно украсить узорами из теста.

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