Как испечь дрожжевой пирог с лисичками и картофелем
Рецепт вкусного несладкого пирога с грибной начинкой
Лисички можно готовить разными способами: жарить на сковороде, тушить вместе с мясом или добавлять в супы. Мы рекомендуем испечь с ними дрожжевой пирог.
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Кроме грибов, в начинку входят: картофель, лук, морковь и укроп. Такой пирог можно подавать в качестве закуски или на завтрак.
Дрожжевой пирог с грибами и картофелем
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
Для начинки:
- 1 луковица
- Соль – по вкусу
- Укроп – 1 пучок
- 500 г лисичек
- Масло растительное – для обжаривания
- 2 средние моркови
- 2 большие картофелины
Для теста:
- 2 стакана муки
- 150 мл молока
- 1 яйцо
- 10 г сухих дрожжей
- 200 г сметаны
- 4 ст.л. сахара
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Способ приготовления:
- Налейте в миску теплое молоко и растворите в нем дрожжи. Всыпьте сахар и половину муки. Перемешайте, накройте и оставьте в тепле на 1 час.
- Добавьте оставшуюся муку и сметану. Замесите тесто, накройте и оставьте еще на 1 час.
- Тем временем приготовьте начинку для пирога. Лук, морковь и картофель очистите и нарежьте соломкой. Грибы помойте и нарежьте кусочками. Укроп измельчите.
- Разогрейте в кастрюле растительное масло. Обжарьте грибы в течение 5 минут. Добавьте лук и морковь, жарьте еще 5 минут. На отдельной сковороде обжарьте в растительном масле картофель, еще 5 минут.
- Добавьте к грибам картофель и зелень, посолите, поперчите по вкусу, перемешайте.
- Тесто раскатайте в два тонких пласта. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложить половину теста. Сверху рапределите начинку. Накройте вторым пластом и защипайте края. Смажьте верх яйцом.
- Разогрейте духовку до 180 С. Выпекайте пирог с картофелем и грибами в течение 30-40 минут.
- Перед подачей остудите.
Секреты приготовления пирога с грибами и картошкой
- Плюс лисичек в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде. Кроме этого, они меньше всех остальных грибов накапливают вредные для человека вещества, и потому их не нужно отваривать перед жаркой.
- Вместо лисичек можно взять шампиньоны, вешенки или белые грибы, а вместо укропа – петрушку или зеленый лук.
- Верх пирога можно украсить узорами из теста.
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