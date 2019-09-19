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Как испечь дрожжевой пирог с лисичками и картофелем

Рецепт вкусного несладкого пирога с грибной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Дрожжевой пирог с начинкой
Дрожжевой пирог с начинкой
Фото: Depositphotos

Лисички можно готовить разными способами: жарить на сковороде, тушить вместе с мясом или добавлять в супы. Мы рекомендуем испечь с ними дрожжевой пирог.

Смотрите видео, как приготовить киш с брокколи:

Кроме грибов, в начинку входят: картофель, лук, морковь и укроп. Такой пирог можно подавать в качестве закуски или на завтрак.

Дрожжевой пирог с грибами и картофелем

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 1 луковица
  • Соль – по вкусу
  • Укроп – 1 пучок
  • 500 г лисичек
  • Масло растительное – для обжаривания
  • 2 средние моркови
  • 2 большие картофелины

Для теста:

  • 2 стакана муки
  • 150 мл молока
  • 1 яйцо
  • 10 г сухих дрожжей
  • 200 г сметаны
  • 4 ст.л. сахара

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Способ приготовления:

  1. Налейте в миску теплое молоко и растворите в нем дрожжи. Всыпьте сахар и половину муки. Перемешайте, накройте и оставьте в тепле на 1 час.
  2. Добавьте оставшуюся муку и сметану. Замесите тесто, накройте и оставьте еще на 1 час.
  3. Тем временем приготовьте начинку для пирога. Лук, морковь и картофель очистите и нарежьте соломкой. Грибы помойте и нарежьте кусочками. Укроп измельчите.
  4. Разогрейте в кастрюле растительное масло. Обжарьте грибы в течение 5 минут. Добавьте лук и морковь, жарьте еще 5 минут. На отдельной сковороде обжарьте в растительном масле картофель, еще 5 минут.
  5. Добавьте к грибам картофель и зелень, посолите, поперчите по вкусу, перемешайте.
  6. Тесто раскатайте в два тонких пласта. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложить половину теста. Сверху рапределите начинку. Накройте вторым пластом и защипайте края. Смажьте верх яйцом.
  7. Разогрейте духовку до 180 С. Выпекайте пирог с картофелем и грибами в течение 30-40 минут.
  8. Перед подачей остудите.

Секреты приготовления пирога с грибами и картошкой

  • Плюс лисичек в том, что они никогда не бывают червивыми, поэтому их не надо перед приготовлением вымачивать в соленой воде. Кроме этого, они меньше всех остальных грибов накапливают вредные для человека вещества, и потому их не нужно отваривать перед жаркой.
  • Вместо лисичек можно взять шампиньоны, вешенки или белые грибы, а вместо укропа – петрушку или зеленый лук.
  • Верх пирога можно украсить узорами из теста.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованные опята на зиму. "Сегодня" также делились рецептом грибного паштета с овощами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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