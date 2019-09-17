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Как испечь дрожжевой рулет с творогом и черникой

Готовим штрудель с ягодами, творогом и глазурью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Штрудель с черникой и творогом
Штрудель с черникой и творогом
Фото: Depositphotos

Рулет со сладкими начинками – это отличный десерт, которым можно порадовать домашних и гостей. Мы рекомендуем приготовить дрожжевой рулет с начинкой из творога и черники.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевой кекс с изюмом:

Дрожжевое тесто по нашему рецепту получится достаточно пышным и вкусным даже у тех, кто только начинает учиться готовить домашнюю выпечку.

Рулет с черникой и творогом

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 50 г сахара
  • 1 яйцо
  • 125 мл молока
  • 50 г сливочного масла
  • 15 г свежих дрожжей или 1/2 пакета сухих
  • 1/4 ч.л. соли

Для начинки:  

  • 200 г черники
  • 1 яйцо
  • 400 г творога
  • 100 г сахара
  • 2 ст.л. порошка для ванильного пудинга
  • 1 ч.л. цедры лимона
  • 1 ст.л. лимонного сока

Для глазури: 

  • 1 ст.л. сока лимона
  • 3 ст.л. сахарной пудры

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Способ приготовления:

  1. Налить в кастрюлю теплое молоко – 30-40 С. Добавить сахар, соль, яйцо и венчиком смешать. Постепенно всыпать муку вместе с сухими дрожжами. Если вы взяли свежие дрожжи, нужно сначала растворить их в теплом молоке, а затем добавить все остальные ингредиенты.  
  2. Месить около 15 минут, и в конце влить растопленное сливочное масло. Хорошо замешанное тесто легко отстает от рук. 
  3. Присыпать готовое тесто мукой, накрыть крышкой и поставить в теплое место подходить  на 2,5-3 часа. Обязательно за это время обмять тесто два раза. Перед разделкой  еще раз слегка обмять. 
  4. Чернику помыть и обсушить.
  5. Яйцо взбить с сахаром, добавить творог, порошок ванильного пудинга, цедру и сок лимона. Добавить в творожную смесь ягоды.
  6. На противень положить пергамент для выпечки и присыпать мукой. Духовку разогреть до 180 С.
  7. Раскатать тесто в пласт размером 35х30 см и положить на противень. На середину пласта (примерно на треть ширины) во всю длину выложить творожную массу. Свободные от начинки края разрезать на поперечные полоски шириной 2 см. Внахлест закрыть ими начинку и оставить пирог расстаиваться на 20-30 минут. 
  8. Затем отправить в духовку на 30 минут. 
  9. Пока пирог печется, приготовить глазурь – растереть сахарную пудру с лимонным соком. 
  10. Как только рулет будет готов, залить глазурью еще горячую выпечку. Полностью остудить и подать к столу.

Чем полезна черника

В чернике содержатся многие элементы: углеводы, калий, магний и фосфор. Не стоит забывать и про органические кислоты, железо, медь и прочие минеральные вещества. Пантотеновая кислота, способствующая лучшему обмену веществ, также содержится в чернике, как и всевозможные витамины: А, С, В1, B6, витамин РР. 

Черника богата марганцем – минералом, стимулирующим энергию, клетчаткой и витамином К, который способствует укреплению костей. Мало того, в ней находятся пектины, которые очищают кишечник от шлаков и солей металлов. 

Напомним, ранее мы писали, как испечь бисквитный пирог с черникой. "Сегодня" также делились рецептом быстрого черничного пирога на сметане.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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