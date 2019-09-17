Как испечь дрожжевой рулет с творогом и черникой

Готовим штрудель с ягодами, творогом и глазурью

Штрудель с черникой и творогом Фото: Depositphotos

Рулет со сладкими начинками – это отличный десерт, которым можно порадовать домашних и гостей. Мы рекомендуем приготовить дрожжевой рулет с начинкой из творога и черники.

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Дрожжевое тесто по нашему рецепту получится достаточно пышным и вкусным даже у тех, кто только начинает учиться готовить домашнюю выпечку.

Рулет с черникой и творогом

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

50 г сахара

1 яйцо

125 мл молока

50 г сливочного масла

15 г свежих дрожжей или 1/2 пакета сухих

1/4 ч.л. соли

Для начинки:

200 г черники

1 яйцо

400 г творога

100 г сахара

2 ст.л. порошка для ванильного пудинга

1 ч.л. цедры лимона

1 ст.л. лимонного сока

Для глазури:

1 ст.л. сока лимона

3 ст.л. сахарной пудры

Способ приготовления:

Налить в кастрюлю теплое молоко – 30-40 С. Добавить сахар, соль, яйцо и венчиком смешать. Постепенно всыпать муку вместе с сухими дрожжами. Если вы взяли свежие дрожжи, нужно сначала растворить их в теплом молоке, а затем добавить все остальные ингредиенты. Месить около 15 минут, и в конце влить растопленное сливочное масло. Хорошо замешанное тесто легко отстает от рук. Присыпать готовое тесто мукой, накрыть крышкой и поставить в теплое место подходить на 2,5-3 часа. Обязательно за это время обмять тесто два раза. Перед разделкой еще раз слегка обмять. Чернику помыть и обсушить. Яйцо взбить с сахаром, добавить творог, порошок ванильного пудинга, цедру и сок лимона. Добавить в творожную смесь ягоды. На противень положить пергамент для выпечки и присыпать мукой. Духовку разогреть до 180 С. Раскатать тесто в пласт размером 35х30 см и положить на противень. На середину пласта (примерно на треть ширины) во всю длину выложить творожную массу. Свободные от начинки края разрезать на поперечные полоски шириной 2 см. Внахлест закрыть ими начинку и оставить пирог расстаиваться на 20-30 минут. Затем отправить в духовку на 30 минут. Пока пирог печется, приготовить глазурь – растереть сахарную пудру с лимонным соком. Как только рулет будет готов, залить глазурью еще горячую выпечку. Полностью остудить и подать к столу.

Чем полезна черника

В чернике содержатся многие элементы: углеводы, калий, магний и фосфор. Не стоит забывать и про органические кислоты, железо, медь и прочие минеральные вещества. Пантотеновая кислота, способствующая лучшему обмену веществ, также содержится в чернике, как и всевозможные витамины: А, С, В1, B6, витамин РР.

Черника богата марганцем – минералом, стимулирующим энергию, клетчаткой и витамином К, который способствует укреплению костей. Мало того, в ней находятся пектины, которые очищают кишечник от шлаков и солей металлов.

Напомним, ранее мы писали, как испечь бисквитный пирог с черникой. "Сегодня" также делились рецептом быстрого черничного пирога на сметане.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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