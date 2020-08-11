Как испечь французский тарт с грушами и сыром
Такой пирог готовится довольно просто, но поможет приятно удивить гостей
Груши и сыр – классическое кулинарное сочетание. Мы предлагаем испечь вкусный летний тарт с начинкой из груш, маскарпоне и сыра бри.
Чтобы придать пирогу более яркий вкус и аромат, используйте вместо бри голубой сыр. Кроме этого, в начинку можно добавить пряную зелень: тимьян, розмарин, зеленый базилик.
Грушевый тарт с сыром
Время приготовления:
- 1, 5 часа
Калорийность:
- 159 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 100 г сливочного масла
- 180 г муки
- 1/4 ч. л. соли
- 6 ст. л. ледяной воды
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Для начинки:
- 250 г маскарпоне
- 70 г сыра бри
- 80 г сахара
- 2 яйца
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- 4 спелых груши
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Способ приготовления:
- Кусочки холодного масла растереть с просеянной мукой в крошку. Добавить соль, ледяную воду и замесить тесто. Завернуть в пленку и положить в холодильник на полчаса.
- Маскарпоне смешать с сахаром, яйцами и крахмалом. Сыр бри нарезать средними кусочками и добавить в смесь. Слегка перемешать.
- Груши очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать небольшими пластинками.
- Тесто раскатать и уложить в форму диаметром 20 см, сделать бортики.
- На тесто выложить кусочки груши и залить сырной смесью. Разровнять.
- Выпекать при 180 ºС примерно 30 минут.
Полезный совет
Вливайте воду в тесто постепенно. Возможно, ее понадобится меньше.
Напомним, ранее мы писали, как испечь спиральный пирог с овощами и сыром, а также делились рецептом деревенского пирога с лисичками и зеленью.
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