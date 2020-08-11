Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь французский тарт с грушами и сыром

Сегодня, 13:25

Такой пирог готовится довольно просто, но поможет приятно удивить гостей

Груши и сыр – классическое кулинарное сочетание. Мы предлагаем испечь вкусный летний тарт с начинкой из груш, маскарпоне и сыра бри.

Чтобы придать пирогу более яркий вкус и аромат, используйте вместо бри голубой сыр. Кроме этого, в начинку можно добавить пряную зелень: тимьян, розмарин, зеленый базилик.

Грушевый тарт с сыром

Тарт с грушами и сыром
Тарт с грушами и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1, 5 часа

Калорийность:

  • 159 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 100 г сливочного масла
  • 180 г муки
  • 1/4 ч. л. соли
  • 6 ст. л. ледяной воды

Читайте также:
Рецепт салата с карамелизованными грушами и гранатом

Для начинки:

  • 250 г маскарпоне
  • 70 г сыра бри
  • 80 г сахара
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала
  • 4 спелых груши

Смотрите видео, как выбрать сыр с плесенью:

Способ приготовления:

  1. Кусочки холодного масла растереть с просеянной мукой в крошку. Добавить соль, ледяную воду и замесить тесто. Завернуть в пленку и положить в холодильник на полчаса.
  2. Маскарпоне смешать с сахаром, яйцами и крахмалом. Сыр бри нарезать средними кусочками и добавить в смесь. Слегка перемешать.
  3. Груши очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать небольшими пластинками.
  4. Тесто раскатать и уложить в форму диаметром 20 см, сделать бортики.
  5. На тесто выложить кусочки груши и залить сырной смесью. Разровнять.
  6. Выпекать при 180 ºС примерно 30 минут.

Полезный совет

Вливайте воду в тесто постепенно. Возможно, ее понадобится меньше.

Напомним, ранее мы писали, как испечь спиральный пирог с овощами и сыром, а также делились рецептом деревенского пирога с лисичками и зеленью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times Теплый салат из летних овощей с фетой: рецепт приготовления Лодочки из кабачков с курицей, овощами и сметаной: рецепт приготовления Как испечь французский пирог с абрикосами
сыр пирог выпечка рецепт груши
Реклама

Новости партнеров

В сети появились фото бывших парней Насти Каменских
В сети появились фото бывших парней Насти Каменских
Дружина екс-динамівця Морозюка похвалилася своїми досягненнями
Дружина екс-динамівця Морозюка похвалилася своїми досягненнями
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Fun

Длиной в 122 метра: таинственный корабль нашли у берегов Антарктиды (фото, видео)

Сегодня, 11:20Food

Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Сегодня, 10:32Шоу-бизнес

Победительница шоу "Холостяк" Даша Квиткова показала фото с девичника

Сегодня, 10:31Fun

Пес помог котенку перейти через дорогу и попал на видео

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Дочь Оззи Осборна стала неузнаваемой после похудения на 39 кг: фото до и после

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Внучки Елизаветы II показали себя без макияжа: редкое фото

Вчера, 13:07Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Вчера, 11:30Food

Маковый Спас-2020: что святят на Маковея

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Как дочь королевы Елизаветы II планирует отметить свое 70-летие: появились подробности

Вчера, 08:15Fun

Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды: курьезное видео

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 10 августа: Весам нужно быть доброжелательными, а Скорпионы почувствуют себя супергероями

9 августаШоу-бизнес

"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал видео, снятое в последние дни жизни своего сына

9 августаFun

9 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 августаШоу-бизнес

В Сети появились архивные фото Виктора Павлика с младшим сыном Павлом

8 августаTravel

Отпуск в Египте после карантина: как теперь выглядит отдых по системе all inclusive

Новости партнеров

Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Какие поцелуи любят мужчины разных знаков Зодиака
Какие поцелуи любят мужчины разных знаков Зодиака
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
Горячая Алина Гросу спустила рубашку ради чувственного кадра
Горячая Алина Гросу спустила рубашку ради чувственного кадра
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Хозяйка самых красивых ягодиц взбудоражила формами в купальнике
Хозяйка самых красивых ягодиц взбудоражила формами в купальнике
Популярную телеведущую шантажируют откровенным видео
Популярную телеведущую шантажируют откровенным видео

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять