Как испечь французский тарт с грушами и сыром

Такой пирог готовится довольно просто, но поможет приятно удивить гостей

Груши и сыр – классическое кулинарное сочетание. Мы предлагаем испечь вкусный летний тарт с начинкой из груш, маскарпоне и сыра бри.

Чтобы придать пирогу более яркий вкус и аромат, используйте вместо бри голубой сыр. Кроме этого, в начинку можно добавить пряную зелень: тимьян, розмарин, зеленый базилик.

Грушевый тарт с сыром

Тарт с грушами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1, 5 часа

Калорийность:

159 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

100 г сливочного масла

180 г муки

1/4 ч. л. соли

6 ст. л. ледяной воды

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Для начинки:

250 г маскарпоне

70 г сыра бри

80 г сахара

2 яйца

2 ст. л. кукурузного крахмала

4 спелых груши

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Способ приготовления:

Кусочки холодного масла растереть с просеянной мукой в крошку. Добавить соль, ледяную воду и замесить тесто. Завернуть в пленку и положить в холодильник на полчаса. Маскарпоне смешать с сахаром, яйцами и крахмалом. Сыр бри нарезать средними кусочками и добавить в смесь. Слегка перемешать. Груши очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать небольшими пластинками. Тесто раскатать и уложить в форму диаметром 20 см, сделать бортики. На тесто выложить кусочки груши и залить сырной смесью. Разровнять. Выпекать при 180 ºС примерно 30 минут.

Полезный совет

Вливайте воду в тесто постепенно. Возможно, ее понадобится меньше.

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