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Как испечь французский яблочный флонярд с изюмом

Кроме яблок, в тесто добавляются груши

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:37
Флонярд с яблоками и грушей
Флонярд с яблоками и грушей
Фото: Depositphotos

Флонярд – это очень простой и вкусный десерт французской кухни. Он очень похож на клафути, но вместо вишен в него добавляют яблоки и замоченный в алкоголе изюм.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

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Флонярд с яблоками и грушей от Даши Малаховой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Горсть изюма
  • 100 мл вермута
  • 100 г сахара
  • 4 яйца
  • 300 мл сливок или молока
  • 2 яблока
  • 1 груша
  • 100 г муки
  • Сливочное масло (для смазывания формы)
  • Ванильный сахар
  • Миндальные лепестки
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Залейте промытый изюм вермутом.
  2. Смешайте сахар, муку и ванильный сахар. Добавьте яйца и размешайте в однородную массу. Влейте сливки и тщательно перемешайте.
  3. Нарежьте яблоки и грушу тонкими ломтиками. Выложите фрукты в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Посыпьте изюмом, а оставшийся вермут влейте в тесто.
  4. Залейте тестом фрукты, посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте в духовке около 40 минут при 210 ºС.

Как подавать флонярд

Посыпьте десерт сахарной пудрой или разложите на поверхности маленькие кусочки сливочного масла. К флонярду можно подать мороженое или заварной крем.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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Источник: Сегодня
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