Как испечь французский яблочный флонярд с изюмом
Кроме яблок, в тесто добавляются груши
Флонярд – это очень простой и вкусный десерт французской кухни. Он очень похож на клафути, но вместо вишен в него добавляют яблоки и замоченный в алкоголе изюм.
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Флонярд с яблоками и грушей от Даши Малаховой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Горсть изюма
- 100 мл вермута
- 100 г сахара
- 4 яйца
- 300 мл сливок или молока
- 2 яблока
- 1 груша
- 100 г муки
- Сливочное масло (для смазывания формы)
- Ванильный сахар
- Миндальные лепестки
- Сахарная пудра
Способ приготовления:
- Залейте промытый изюм вермутом.
- Смешайте сахар, муку и ванильный сахар. Добавьте яйца и размешайте в однородную массу. Влейте сливки и тщательно перемешайте.
- Нарежьте яблоки и грушу тонкими ломтиками. Выложите фрукты в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Посыпьте изюмом, а оставшийся вермут влейте в тесто.
- Залейте тестом фрукты, посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте в духовке около 40 минут при 210 ºС.
Как подавать флонярд
Посыпьте десерт сахарной пудрой или разложите на поверхности маленькие кусочки сливочного масла. К флонярду можно подать мороженое или заварной крем.
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Источник: Сегодня