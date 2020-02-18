Как испечь французский яблочный флонярд с изюмом

Кроме яблок, в тесто добавляются груши

Флонярд с яблоками и грушей Фото: Depositphotos

Флонярд – это очень простой и вкусный десерт французской кухни. Он очень похож на клафути, но вместо вишен в него добавляют яблоки и замоченный в алкоголе изюм.

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Флонярд с яблоками и грушей от Даши Малаховой

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Горсть изюма

100 мл вермута

100 г сахара

4 яйца

300 мл сливок или молока

2 яблока

1 груша

100 г муки

Сливочное масло (для смазывания формы)

Ванильный сахар

Миндальные лепестки

Сахарная пудра

Способ приготовления:

Залейте промытый изюм вермутом. Смешайте сахар, муку и ванильный сахар. Добавьте яйца и размешайте в однородную массу. Влейте сливки и тщательно перемешайте. Нарежьте яблоки и грушу тонкими ломтиками. Выложите фрукты в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Посыпьте изюмом, а оставшийся вермут влейте в тесто. Залейте тестом фрукты, посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте в духовке около 40 минут при 210 ºС.

Как подавать флонярд

Посыпьте десерт сахарной пудрой или разложите на поверхности маленькие кусочки сливочного масла. К флонярду можно подать мороженое или заварной крем.

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