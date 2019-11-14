Как испечь французский яблочный пирог с белым вином
Рецепт ароматного пирога с яблоками, вином и ванильным пудингом
Ищете необычный рецепт яблочного пирога? Мы советуем испечь французский тарт с яблоками и добавить в начинку белое вино и ванильный пудинг. Получится очень вкусно и оригинально.
Смотрите видео, как испечь тарт Татен с яблоками:
Яблоки для этого пирога нарезаются двумя способами: кубиками и пластинками.
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Яблочный пирог с белым вином
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для песочного теста:
- 250 г муки
- 1 ст.л. сахара
- Щепотка соли
- 1 желток
- 135 г сливочного масла
Для начинки:
- 1 пакетик ванильного пудинга
- 350 мл белого сухого вина
- 3 ст.л. сахара
- Ваниль
- 800 г яблок
- 1 белок
- Абрикосовый джем или мед – для смазывания
Способ приготовления:
- Муку смешать с сахаром и солью, добавить холодное масло и растереть его до состояния крошек.
- Добавить желток и при необходимости влить несколько ложек холодной воды. Быстро замесить тесто, скатать его в шар и, завернув в пленку, убрать в холодильник на 30 минут.
- Духовку разогреть до 180 ºС, тесто выложить в форму диаметром 24 см, предварительно раскатав. Накрыть бумагой для выпечки и насыпать сверху сухой горох, фасоль или другой груз. Поставить форму в духовку на 10-15 минут.
- Порошок для пудинга развести в вине, добавить ваниль с сахаром и варить, помешивая, до закипания и загустения. Снять с огня.
- Яблоки очистить, половину нарезать кубиками, а вторую половину – пластинками. Сбрызнуть лимонный соком, чтобы фрукты не потемнели.
- Яичный белок взбить.
- Яблоки, нарезанные кубиками, перемешать с пудингом и белком. Выложить начинку на корж, а сверху распределить яблоки, нарезанные пластинками.
- Выпекать 40 минут. Поверхность смазать джемом или жидким медом. Дождаться, когда пирог остынет. Можно подавать к столу.
Полезный совет
Яблоки в начинке можно заменить грушами или персиками, а также добавить в пирог свежую или замороженную малину.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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