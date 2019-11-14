Как испечь французский яблочный пирог с белым вином

Рецепт ароматного пирога с яблоками, вином и ванильным пудингом

Пирог с яблоками и ванильным пудингом Фото: Unsplash

Ищете необычный рецепт яблочного пирога? Мы советуем испечь французский тарт с яблоками и добавить в начинку белое вино и ванильный пудинг. Получится очень вкусно и оригинально.

Смотрите видео, как испечь тарт Татен с яблоками:

Яблоки для этого пирога нарезаются двумя способами: кубиками и пластинками.

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Яблочный пирог с белым вином

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для песочного теста:

250 г муки

1 ст.л. сахара

Щепотка соли

1 желток

135 г сливочного масла

Для начинки:

1 пакетик ванильного пудинга

350 мл белого сухого вина

3 ст.л. сахара

Ваниль

800 г яблок

1 белок

Абрикосовый джем или мед – для смазывания

Способ приготовления:

Муку смешать с сахаром и солью, добавить холодное масло и растереть его до состояния крошек. Добавить желток и при необходимости влить несколько ложек холодной воды. Быстро замесить тесто, скатать его в шар и, завернув в пленку, убрать в холодильник на 30 минут. Духовку разогреть до 180 ºС, тесто выложить в форму диаметром 24 см, предварительно раскатав. Накрыть бумагой для выпечки и насыпать сверху сухой горох, фасоль или другой груз. Поставить форму в духовку на 10-15 минут. Порошок для пудинга развести в вине, добавить ваниль с сахаром и варить, помешивая, до закипания и загустения. Снять с огня. Яблоки очистить, половину нарезать кубиками, а вторую половину – пластинками. Сбрызнуть лимонный соком, чтобы фрукты не потемнели. Яичный белок взбить. Яблоки, нарезанные кубиками, перемешать с пудингом и белком. Выложить начинку на корж, а сверху распределить яблоки, нарезанные пластинками. Выпекать 40 минут. Поверхность смазать джемом или жидким медом. Дождаться, когда пирог остынет. Можно подавать к столу.

Полезный совет

Яблоки в начинке можно заменить грушами или персиками, а также добавить в пирог свежую или замороженную малину.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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