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Как испечь галету с помидорами, базиликом и моцареллой

Рецепт несладкой выпечки в итальянском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Галета "Маргарита"
Галета "Маргарита"
Фото: Depositphotos

Эта галета – вариация на тему знаменитой итальянской пиццы "Маргарита", которая готовится с помидорами, базиликом и моцареллой. Но дрожжевое тесто в рецепте заменяется пресным, а в соус добавляются вяленые томаты.

Смотрите видео, как приготовить диетическую галету с фруктами:

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Галета с помидорами черри и базиликом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 300 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 0,5 стакана ржаной муки
  • 0,5 стакан цельнозерновой муки
  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1/4 стакана растительного масла
  • 1/4 стакана кипятка
  • 1/4 ч.л. соды
  • Щепотка соли
  • 1 ст.л. сахара

Для начинки:

  • 300 г помидоров черри
  • 200 г моцареллы
  • 4 вяленых помидора
  • 1 помидор "сливка"
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу
  • Листья базилика

Способ приготовления:

  1. Отмерять все ингредиенты с помощью стакана емкостью 200 мл.
  2. В миске смешать просеянную муку, соду, соль, сахар и хлопья.
  3. В стакане соединить масло и кипяток, размешать. В центре мучной смеси сделать углубление и влить воду с маслом. Замесить мягкое, эластичное тесто. Дать ему немного остыть.
  4. Натереть на терке один помидор, разрезав его пополам. Таким образом шкурка останется у Вас в руке. Отправить пюре в блендер, добавить вяленые томаты, примерно 5 листиков базилика, оливковое масло, соль, перец и перебить в пюре.
  5. Нарезать черри на половинки. Моцареллу порвать на кусочки.
  6. Прямо на пергаменте раскатать тесто в круг диаметром около 25 см. Смазать центр соусом из вяленых помидоров, оставляя края открытыми. Выложить сверху поочередно половинки черри и кусочки моцареллы. Края загнуть внутрь.
  7. Поставить в духовку, разогретую до 190 ºС, и выпекать 30-35 минут. Немного остудить, украсить листьями базилика и подавать галету теплой или холодной.

Полезный совет

Чтобы сделать галету веганской, не добавляйте в начинку моцареллу и увеличьте количество томатов черри.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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Источник: Сегодня
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