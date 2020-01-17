Как испечь галету с помидорами, базиликом и моцареллой

Рецепт несладкой выпечки в итальянском стиле

Галета "Маргарита" Фото: Depositphotos

Эта галета – вариация на тему знаменитой итальянской пиццы "Маргарита", которая готовится с помидорами, базиликом и моцареллой. Но дрожжевое тесто в рецепте заменяется пресным, а в соус добавляются вяленые томаты.

Смотрите видео, как приготовить диетическую галету с фруктами:

Галета с помидорами черри и базиликом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

300 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

0,5 стакана ржаной муки

0,5 стакан цельнозерновой муки

1/4 стакана овсяных хлопьев

1/4 стакана растительного масла

1/4 стакана кипятка

1/4 ч.л. соды

Щепотка соли

1 ст.л. сахара

Для начинки:

300 г помидоров черри

200 г моцареллы

4 вяленых помидора

1 помидор "сливка"

1 ст.л. оливкового масла

Соль, перец – по вкусу

Листья базилика

Способ приготовления:

Отмерять все ингредиенты с помощью стакана емкостью 200 мл. В миске смешать просеянную муку, соду, соль, сахар и хлопья. В стакане соединить масло и кипяток, размешать. В центре мучной смеси сделать углубление и влить воду с маслом. Замесить мягкое, эластичное тесто. Дать ему немного остыть. Натереть на терке один помидор, разрезав его пополам. Таким образом шкурка останется у Вас в руке. Отправить пюре в блендер, добавить вяленые томаты, примерно 5 листиков базилика, оливковое масло, соль, перец и перебить в пюре. Нарезать черри на половинки. Моцареллу порвать на кусочки. Прямо на пергаменте раскатать тесто в круг диаметром около 25 см. Смазать центр соусом из вяленых помидоров, оставляя края открытыми. Выложить сверху поочередно половинки черри и кусочки моцареллы. Края загнуть внутрь. Поставить в духовку, разогретую до 190 ºС, и выпекать 30-35 минут. Немного остудить, украсить листьями базилика и подавать галету теплой или холодной.

Полезный совет

Чтобы сделать галету веганской, не добавляйте в начинку моцареллу и увеличьте количество томатов черри.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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