Как испечь галету с помидорами, базиликом и моцареллой
Рецепт несладкой выпечки в итальянском стиле
Эта галета – вариация на тему знаменитой итальянской пиццы "Маргарита", которая готовится с помидорами, базиликом и моцареллой. Но дрожжевое тесто в рецепте заменяется пресным, а в соус добавляются вяленые томаты.
Смотрите видео, как приготовить диетическую галету с фруктами:
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Галета с помидорами черри и базиликом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 300 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 0,5 стакана ржаной муки
- 0,5 стакан цельнозерновой муки
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1/4 стакана растительного масла
- 1/4 стакана кипятка
- 1/4 ч.л. соды
- Щепотка соли
- 1 ст.л. сахара
Для начинки:
- 300 г помидоров черри
- 200 г моцареллы
- 4 вяленых помидора
- 1 помидор "сливка"
- 1 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
- Листья базилика
Способ приготовления:
- Отмерять все ингредиенты с помощью стакана емкостью 200 мл.
- В миске смешать просеянную муку, соду, соль, сахар и хлопья.
- В стакане соединить масло и кипяток, размешать. В центре мучной смеси сделать углубление и влить воду с маслом. Замесить мягкое, эластичное тесто. Дать ему немного остыть.
- Натереть на терке один помидор, разрезав его пополам. Таким образом шкурка останется у Вас в руке. Отправить пюре в блендер, добавить вяленые томаты, примерно 5 листиков базилика, оливковое масло, соль, перец и перебить в пюре.
- Нарезать черри на половинки. Моцареллу порвать на кусочки.
- Прямо на пергаменте раскатать тесто в круг диаметром около 25 см. Смазать центр соусом из вяленых помидоров, оставляя края открытыми. Выложить сверху поочередно половинки черри и кусочки моцареллы. Края загнуть внутрь.
- Поставить в духовку, разогретую до 190 ºС, и выпекать 30-35 минут. Немного остудить, украсить листьями базилика и подавать галету теплой или холодной.
Полезный совет
Чтобы сделать галету веганской, не добавляйте в начинку моцареллу и увеличьте количество томатов черри.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.
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