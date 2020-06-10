Как испечь галету с помидорами, соусом песто и моцареллой

Рецепт несладкой летней выпечки в духовке

Несладкая галета с помидорами, моцареллой и соусом песто – это прекрасная альтернатива пицце. Ее можно подавать на завтрак или в качестве горячей закуски.

Чтобы галета получилась по-настоящему вкусной, используйте только спелые и сладкие помидоры. Они не должны быть слишком сочными, чтобы тесто не размокло.

Галета с помидорами, песто и сыром

Галета с помидорами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Калорийность:

300 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

120 г сливочного масла

1 ч.л. уксуса

1 яйцо

80 мл молока

Щепотка соли

Для начинки:

3 ст.л. соуса песто

3 спелых помидора

1 шарик моцареллы

Соль, перец

Сушеные итальянские травы

Оливковое масло

Смотрите видео, как испечь диетическую галету с фруктами:

Способ приготовления:

Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку. Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса. Для начинки помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками. Сыр нарезать ломтиками. Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 3-5 мм. Намазать соусом песто, оставляя края свободными. Выложить сверху кружочки помидоров. Посолить, поперчить, посыпать сушеными итальянскими травами и сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать в разогретой до 180-200 ºС духовке 35-40 минут. За 10-15 минут до готовности выложить сверху кусочки моцареллы.

Полезный совет

Вместо моцареллы можно добавить фету. Тогда солить галету будет не нужно.

Напомним, ранее мы делились рецептом галеты с клубникой, сыром и медом. Кроме этого, мы писали, как испечь галету с грибами.

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