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Как испечь галету с помидорами, соусом песто и моцареллой

Сегодня, 12:53

Рецепт несладкой летней выпечки в духовке

Несладкая галета с помидорами, моцареллой и соусом песто – это прекрасная альтернатива пицце. Ее можно подавать на завтрак или в качестве горячей закуски.

Чтобы галета получилась по-настоящему вкусной, используйте только спелые и сладкие помидоры. Они не должны быть слишком сочными, чтобы тесто не размокло.

Галета с помидорами, песто и сыром

Галета с помидорами и сыром
Галета с помидорами и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Калорийность:

  • 300 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 120 г сливочного масла
  • 1 ч.л. уксуса
  • 1 яйцо
  • 80 мл молока
  • Щепотка соли

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Для начинки:

  • 3 ст.л. соуса песто
  • 3 спелых помидора
  • 1 шарик моцареллы
  • Соль, перец
  • Сушеные итальянские травы
  • Оливковое масло

Смотрите видео, как испечь диетическую галету с фруктами:

Способ приготовления:

  1. Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку.
  2. Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса.
  3. Для начинки помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками.
  4. Сыр нарезать ломтиками.
  5. Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 3-5 мм. Намазать соусом песто, оставляя края свободными.
  6. Выложить сверху кружочки помидоров. Посолить, поперчить, посыпать сушеными итальянскими травами и сбрызнуть оливковым маслом.
  7. Выпекать в разогретой до 180-200 ºС духовке 35-40 минут. За 10-15 минут до готовности выложить сверху кусочки моцареллы.

Полезный совет

Вместо моцареллы можно добавить фету. Тогда солить галету будет не нужно.

Напомним, ранее мы делились рецептом галеты с клубникой, сыром и медом. Кроме этого, мы писали, как испечь галету с грибами.

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выпечка рецепт помидоры итальянская кухня моцарелла
Источник: Сегодня
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