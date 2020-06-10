Как испечь галету с помидорами, соусом песто и моцареллой
Рецепт несладкой летней выпечки в духовке
Несладкая галета с помидорами, моцареллой и соусом песто – это прекрасная альтернатива пицце. Ее можно подавать на завтрак или в качестве горячей закуски.
Чтобы галета получилась по-настоящему вкусной, используйте только спелые и сладкие помидоры. Они не должны быть слишком сочными, чтобы тесто не размокло.
Галета с помидорами, песто и сыром
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Калорийность:
- 300 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 120 г сливочного масла
- 1 ч.л. уксуса
- 1 яйцо
- 80 мл молока
- Щепотка соли
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Для начинки:
- 3 ст.л. соуса песто
- 3 спелых помидора
- 1 шарик моцареллы
- Соль, перец
- Сушеные итальянские травы
- Оливковое масло
Смотрите видео, как испечь диетическую галету с фруктами:
Способ приготовления:
- Просеять муку в миску, добавить соль и нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Растереть руками в крошку.
- Добавить уксус, молоко и яйцо. Замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на полчаса.
- Для начинки помидоры помыть и нарезать тонкими кружочками.
- Сыр нарезать ломтиками.
- Достать тесто из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности в круг толщиной 3-5 мм. Намазать соусом песто, оставляя края свободными.
- Выложить сверху кружочки помидоров. Посолить, поперчить, посыпать сушеными итальянскими травами и сбрызнуть оливковым маслом.
- Выпекать в разогретой до 180-200 ºС духовке 35-40 минут. За 10-15 минут до готовности выложить сверху кусочки моцареллы.
Полезный совет
Вместо моцареллы можно добавить фету. Тогда солить галету будет не нужно.
Напомним, ранее мы делились рецептом галеты с клубникой, сыром и медом. Кроме этого, мы писали, как испечь галету с грибами.
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