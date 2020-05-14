Как испечь гречневый багет: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт полезного домашнего хлеба с льняными семечками

Вкусный и полезный гречневый багет с льняными семечками можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам даже не понадобится гречневая мука – достаточно будет размолоть крупу в блендере.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Гречневый багет с льняными семечками

Багет с гречкой и льняными семечками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

600 г пшеничной муки

100 г гречки

200 мл воды (разделить)

1 ст.л. сахара

1.5 ст.л. соли

1 ч.л. сухих дрожжей

1.5 ст.л. семян льна

3 ст.л. растительного масла

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Способ приготовления:

Измельчите гречку в блендере. Смешайте дрожжи с теплой водой, сахаром и небольшим количеством муки. Просейте муку, добавьте соль и гречку. Перемешайте. Добавьте дрожжи и оставшуюся воду. Влейте растительное масло, добавьте семена льна. Замесите тесто, сформируйте шар и поставьте в тепло на 40 минут. Разделите тесто на три части и сформируйте багеты. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 50 ºС духовку на 40 минут. Сделайте надрезы на поверхности теста. Затем увеличьте нагрев до 180 ºС и пеките 20-25 минут.

Как подавать гречневый багет

Вы можете есть его просто с маслом, использовать для приготовления бутербродов и тостов.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить шоколадную колбасу с печеньем.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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