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Как испечь гречневый багет: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт полезного домашнего хлеба с льняными семечками

Ирина Павлина
Сегодня, 12:11

Вкусный и полезный гречневый багет с льняными семечками можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам даже не понадобится гречневая мука – достаточно будет размолоть крупу в блендере.

Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Гречневый багет с льняными семечками

Багет с гречкой и льняными семечками
Багет с гречкой и льняными семечками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

  • 600 г пшеничной муки
  • 100 г гречки
  • 200 мл воды (разделить)
  • 1 ст.л. сахара
  • 1.5 ст.л. соли
  • 1 ч.л. сухих дрожжей
  • 1.5 ст.л. семян льна
  • 3 ст.л. растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Измельчите гречку в блендере.
  2. Смешайте дрожжи с теплой водой, сахаром и небольшим количеством муки.
  3. Просейте муку, добавьте соль и гречку. Перемешайте.
  4. Добавьте дрожжи и оставшуюся воду. Влейте растительное масло, добавьте семена льна.
  5. Замесите тесто, сформируйте шар и поставьте в тепло на 40 минут.
  6. Разделите тесто на три части и сформируйте багеты.
  7. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 50 ºС духовку на 40 минут.
  8. Сделайте надрезы на поверхности теста. Затем увеличьте нагрев до 180 ºС и пеките 20-25 минут.

Как подавать гречневый багет

Вы можете есть его просто с маслом, использовать для приготовления бутербродов и тостов.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить шоколадную колбасу с печеньем.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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