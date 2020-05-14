Как испечь гречневый багет: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт полезного домашнего хлеба с льняными семечками
Вкусный и полезный гречневый багет с льняными семечками можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам даже не понадобится гречневая мука – достаточно будет размолоть крупу в блендере.
Пошаговый рецепт с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Гречневый багет с льняными семечками
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 600 г пшеничной муки
- 100 г гречки
- 200 мл воды (разделить)
- 1 ст.л. сахара
- 1.5 ст.л. соли
- 1 ч.л. сухих дрожжей
- 1.5 ст.л. семян льна
- 3 ст.л. растительного масла
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Способ приготовления:
- Измельчите гречку в блендере.
- Смешайте дрожжи с теплой водой, сахаром и небольшим количеством муки.
- Просейте муку, добавьте соль и гречку. Перемешайте.
- Добавьте дрожжи и оставшуюся воду. Влейте растительное масло, добавьте семена льна.
- Замесите тесто, сформируйте шар и поставьте в тепло на 40 минут.
- Разделите тесто на три части и сформируйте багеты.
- Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 50 ºС духовку на 40 минут.
- Сделайте надрезы на поверхности теста. Затем увеличьте нагрев до 180 ºС и пеките 20-25 минут.
Как подавать гречневый багет
Вы можете есть его просто с маслом, использовать для приготовления бутербродов и тостов.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить шоколадную колбасу с печеньем.
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