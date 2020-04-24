Как испечь хрустящее печенье с шоколадом и орехами

Рецепт вкусного печенья в духовке

Печенье с шоколадом и орехами – очень нежное, рассыпчатое и ароматное. Готовится оно легко и быстро.

Если у вас нет тростникового сахара, замените его обычным, а вместо орехов пекан можно взять грецкие, фундук или миндаль.

Шоколадное печенье с орехами

Печенье с шоколадом и орехами Фото: freepik.com

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

498 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г сливочного масла комнатной температуры

1 ч. л морской соли

240 г светлого тростникового сахара мусковадо

1,5 яйца

225 г пшеничной муки

1 ч. л пекарского порошка

1/4 ч. л пищевой соды

120 г измельченных орехов пекан или макадамия

240 темного шоколада (70%), нарезанного на мелкие кусочки

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Способ приготовления:

Взбить масло до консистенции сметаны, добавить соль, сахар и хорошо перемешать. Добавить яйца и взбивать 3 минуты. Добавить муку, пекарский порошок, соду, измельченные орехи и шоколад. Все перемешать. Сформовать из теста шар. На листе вощеной бумаги скатать в цилиндр диаметром около 6 см. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 2 часа. Разогреть духовку до 180 ºС. Нарезать тесто на кружочки толщиной 1 см. Выложить на противень, выстланный бумагой. Выпекать 12 минут. Остудить печенье на решетке.

Как подавать печенье

Печенье можно дополнить стаканом чая, кофе, какао или холодного молока.

Смотрите видео, как сделать сырное печенье:

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