Как испечь идеальную шарлотку с яблоками: простой рецепт
Лучший рецепт шарлотки в духовке
Рецепт яблочной шарлотки есть практически у каждой хозяйки. Этот яблочный пирог любят за отличный вкус и простоту приготовления.
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Классическая шарлотка готовится из бисквитного теста. Яйца для теста нужно очень хорошо взбить, чтобы пирог получился пышным без добавления разрыхлителя.
Шарлотка с яблоками: классический рецепт
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Яйца – 6 шт.
- Сахар – 1 стакан
- Мука – 1 стакан
- Ванилин – на кончике ножа
- Яблоки – 800 г
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром в густую пену, добавьте муку, ванилин и перемешайте, но уже не миксером, а вручную.
- Яблоки очистите и порежьте дольками. Форму смажьте маслом.
- Яблоки смешайте с тестом, а не выкладывайте их на дно, залив потом тестом.
- Поставьте в разогретую до 180 С духовку и выпекайте до золотистого цвета.
Секреты приготовления шарлотки с яблоками
- Если вы взбиваете яйца с сахаром ручным миксером, делайте это только в одну сторону, иначе тесто осядет.
- Яично-сахарную смесь не смешивайте с мукой дольше 15 секунд, иначе тесто осядет, и бисквит будет плотным.
- Если хотите, чтобы ваше тесто приобрело аппетитный желтый цвет, добавьте в него щепотку шафрана или куркумы.
- Если вы смажете форму не просто растительным, а маслом какао, бисквит получит приятный аромат шоколада.
- Выпечка получится более воздушной, если в тесто вы добавите немного крахмала.
- Готовое тесто не должно отстаиваться, его надо выпекать сразу!
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить штрудель с яблоками из теста фило. "Сегодня" также делились рецептом вафель с яблоками на кефире.
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Источник: Сегодня