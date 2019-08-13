Как испечь идеальную шарлотку с яблоками: простой рецепт

Лучший рецепт шарлотки в духовке

Шарлотка с яблоками: рецепт Фото: Depositphotos

Рецепт яблочной шарлотки есть практически у каждой хозяйки. Этот яблочный пирог любят за отличный вкус и простоту приготовления.

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Классическая шарлотка готовится из бисквитного теста. Яйца для теста нужно очень хорошо взбить, чтобы пирог получился пышным без добавления разрыхлителя.

Шарлотка с яблоками: классический рецепт

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт.

Сахар – 1 стакан

Мука – 1 стакан

Ванилин – на кончике ножа

Яблоки – 800 г

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром в густую пену, добавьте муку, ванилин и перемешайте, но уже не миксером, а вручную. Яблоки очистите и порежьте дольками. Форму смажьте маслом. Яблоки смешайте с тестом, а не выкладывайте их на дно, залив потом тестом. Поставьте в разогретую до 180 С духовку и выпекайте до золотистого цвета.

Секреты приготовления шарлотки с яблоками

Настоящая шарлотка должна быть пышной Фото: Depositphotos

Если вы взбиваете яйца с сахаром ручным миксером, делайте это только в одну сторону, иначе тесто осядет.

Яично-сахарную смесь не смешивайте с мукой дольше 15 секунд, иначе тесто осядет, и бисквит будет плотным.

Если хотите, чтобы ваше тесто приобрело аппетитный желтый цвет, добавьте в него щепотку шафрана или куркумы.

Если вы смажете форму не просто растительным, а маслом какао, бисквит получит приятный аромат шоколада.

Выпечка получится более воздушной, если в тесто вы добавите немного крахмала.

Готовое тесто не должно отстаиваться, его надо выпекать сразу!

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