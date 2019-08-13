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Как испечь идеальную шарлотку с яблоками: простой рецепт

Лучший рецепт шарлотки в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
Шарлотка с яблоками: рецепт
Шарлотка с яблоками: рецепт
Фото: Depositphotos

Рецепт яблочной шарлотки есть практически у каждой хозяйки. Этот яблочный пирог любят за отличный вкус и простоту приготовления.

Смотрите видео, как приготовить французский яблочный тарт:

Классическая шарлотка готовится из бисквитного теста. Яйца для теста нужно очень хорошо взбить, чтобы пирог получился пышным без добавления разрыхлителя.

Шарлотка с яблоками: классический рецепт

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт.
  • Сахар – 1 стакан
  • Мука – 1 стакан
  • Ванилин – на кончике ножа
  • Яблоки – 800 г

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Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром в густую пену, добавьте муку, ванилин и перемешайте, но уже не миксером, а вручную. 
  2. Яблоки очистите и порежьте дольками. Форму смажьте маслом. 
  3. Яблоки смешайте с тестом, а не выкладывайте их на дно, залив потом тестом. 
  4. Поставьте в разогретую до 180 С духовку и выпекайте до золотистого цвета.

Секреты приготовления шарлотки с яблоками

Настоящая шарлотка должна быть пышной
Настоящая шарлотка должна быть пышной
Фото: Depositphotos

  • Если вы взбиваете яйца с сахаром ручным миксером, делайте это только в одну сторону, иначе тесто осядет. 
  • Яично-сахарную смесь не смешивайте с мукой дольше 15 секунд, иначе тесто осядет, и бисквит будет плотным. 
  • Если хотите, чтобы ваше тесто приобрело аппетитный желтый цвет, добавьте в него щепотку шафрана или куркумы. 
  • Если вы смажете форму не просто растительным, а маслом какао, бисквит получит приятный аромат шоколада.
  • Выпечка получится более воздушной, если в тесто вы добавите немного крахмала. 
  • Готовое тесто не должно отстаиваться, его надо выпекать сразу!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить штрудель с яблоками из теста фило. "Сегодня" также делились рецептом вафель с яблоками на кефире.

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Источник: Сегодня
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