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Как испечь картофельный пирог с красным луком

Вкусный и сытный зимний пирог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45

Несладкий картофельный пирог с красным луком – прекрасный вариант для завтрака или перекуса. Чтобы сэкономить время, можно взять уже готовое слоеное тесто.

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Интересная деталь блюда – красный лук, который в процессе запекания приобретает сладковатый вкус и приятную хрустящую текстуру.

Картофельный пирог с луком

Пирог с картофелем и луком
Пирог с картофелем и луком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 1/4 чашки муки
  • 1/4 ч. л. соли
  • 100 г холодного сливочного масла
  • 1/4 чашки йогурта
  • 2 ч. л. лимонного сока
  • 1/4 ч. л. ледяной воды
  • Яичный белок с небольшим количеством воды для смазки пирога
  • 4-5 средних картофелин, помыть, но не чистить
  • 1/2 красной луковицы, тонко порезанной на сегменты
  • 1/2 чашки тертого пармезана
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • Несколько веточек тимьяна
  • Свежая петрушка

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:

Способ приготовления:

  1. Для теста смешать в миске муку с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и руками перетереть масло с мукой, пока у вас не получится крошка размером с горошину.
  2. В другой миске смешать йогурт, лимонный сок и ледяную воду. Добавить в мучную смесь и опять руками соединить все вместе. Долго мешать не нужно.
  3. Закрыть пленкой и убрать в холодильник на час.
  4. Картофель нарезать кружками, положить в кастрюлю с холодной водой. Довести до кипения и варить на среднем огне около пяти минут. Воду слить.
  5. Подсушить картофель на разделочной доске или большой тарелке.
  6. Нагреть духовку до 180 °С.
  7. Достать тесто из холодильника. Выложить его на присыпанный мукой стол и раскатать в лепешку 25-28 см в диаметре. С помощью скалки аккуратно перенести тесто на противень, накрытый бумагой для выпечки.
  8. На середину теста выложить пармезан, оставив свободными по 5-6 см с краев теста. Выложить на сыр кружочки картофеля, промокнув лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца.
  9. На картофель положить размягченное сливочное масло. Завернуть края теста на картофель, чтобы у вас получился открытый квадрат.
  10. Смазать края теста смесью белка с водой. Посыпать пирог крупной морской солью (важно не переусердствовать: пармезан – достаточно соленый), положить веточки тимьяна и выложить сверху лук.
  11. Запекать 30-40 минут или пока тесто не станет красивого золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать петрушкой или кинзой.

Полезный совет

Через 10-15 минут после начала запекания лук изрядно поджарится, поэтому можно добавить еще лука.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. "Сегодня" также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.

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Источник: domashniy.ru
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