Как испечь картофельный пирог с красным луком

Вкусный и сытный зимний пирог

Несладкий картофельный пирог с красным луком – прекрасный вариант для завтрака или перекуса. Чтобы сэкономить время, можно взять уже готовое слоеное тесто.

Интересная деталь блюда – красный лук, который в процессе запекания приобретает сладковатый вкус и приятную хрустящую текстуру.

Картофельный пирог с луком

Пирог с картофелем и луком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 1/4 чашки муки

1/4 ч. л. соли

100 г холодного сливочного масла

1/4 чашки йогурта

2 ч. л. лимонного сока

1/4 ч. л. ледяной воды

Яичный белок с небольшим количеством воды для смазки пирога

4-5 средних картофелин, помыть, но не чистить

1/2 красной луковицы, тонко порезанной на сегменты

1/2 чашки тертого пармезана

2 ст. л. сливочного масла

Несколько веточек тимьяна

Свежая петрушка

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог на завтрак:

Способ приготовления:

Для теста смешать в миске муку с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и руками перетереть масло с мукой, пока у вас не получится крошка размером с горошину. В другой миске смешать йогурт, лимонный сок и ледяную воду. Добавить в мучную смесь и опять руками соединить все вместе. Долго мешать не нужно. Закрыть пленкой и убрать в холодильник на час. Картофель нарезать кружками, положить в кастрюлю с холодной водой. Довести до кипения и варить на среднем огне около пяти минут. Воду слить. Подсушить картофель на разделочной доске или большой тарелке. Нагреть духовку до 180 °С. Достать тесто из холодильника. Выложить его на присыпанный мукой стол и раскатать в лепешку 25-28 см в диаметре. С помощью скалки аккуратно перенести тесто на противень, накрытый бумагой для выпечки. На середину теста выложить пармезан, оставив свободными по 5-6 см с краев теста. Выложить на сыр кружочки картофеля, промокнув лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца. На картофель положить размягченное сливочное масло. Завернуть края теста на картофель, чтобы у вас получился открытый квадрат. Смазать края теста смесью белка с водой. Посыпать пирог крупной морской солью (важно не переусердствовать: пармезан – достаточно соленый), положить веточки тимьяна и выложить сверху лук. Запекать 30-40 минут или пока тесто не станет красивого золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать петрушкой или кинзой.

Полезный совет

Через 10-15 минут после начала запекания лук изрядно поджарится, поэтому можно добавить еще лука.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. "Сегодня" также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.

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