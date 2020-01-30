Как испечь кексы на кефире с замороженными ягодами

Рецепт быстрых кексов в духовке

Кексы на кефире с ягодами Фото: freepik.com

Ягодные кексы – отличное дополнение к чаю или кофе. Благодаря кефиру они получаются очень мягкими и нежными.

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Перед выпечкой кексы можно посыпать коричневым сахаром. А для более яркого аромата стоит добавить в тесто чайную ложку лимонной или апельсиновой цедры.

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Кексы с ягодами в духовке

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

259 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г муки

150 г сахара

2 ч.л. разрыхлителя

1/4 ч.л. соли

Щепотка молотой корицы

1 яйцо

80 мл растительного масла

200 мл густого кефира

1 стакан ягод

Способ приготовления:

В большую миску просеять муку, разрыхлитель, добавить соль, сахар и корицу. Тщательно перемешать. В другой миске смешать яйцо с кефиром, маслом и ванильным экстрактом. Жидкие ингредиенты вылить в сухие и перемешать движениями снизу-вверх. Добавить ягоды (размораживать не нужно), перемешать. Выложить тесто в формочки для кексов. Выпекать в духовке, разогретой до 200°С в течение 15-18 минут. Готовым кексам дать немного остыть в форме, затем переложить на решетку и полностью остудить.

Какие ягоды использовать для кексов

Желательно выбирать мелкие ягоды: смородину, клюкву, чернику, малину, ежевику. А вот клубнику следует предварительно нарезать.

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