Как испечь кексы на кефире с замороженными ягодами
Рецепт быстрых кексов в духовке
Ягодные кексы – отличное дополнение к чаю или кофе. Благодаря кефиру они получаются очень мягкими и нежными.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:
Перед выпечкой кексы можно посыпать коричневым сахаром. А для более яркого аромата стоит добавить в тесто чайную ложку лимонной или апельсиновой цедры.
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Кексы с ягодами в духовке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 259 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 150 г сахара
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 ч.л. соли
- Щепотка молотой корицы
- 1 яйцо
- 80 мл растительного масла
- 200 мл густого кефира
- 1 стакан ягод
Способ приготовления:
- В большую миску просеять муку, разрыхлитель, добавить соль, сахар и корицу. Тщательно перемешать.
- В другой миске смешать яйцо с кефиром, маслом и ванильным экстрактом.
- Жидкие ингредиенты вылить в сухие и перемешать движениями снизу-вверх.
- Добавить ягоды (размораживать не нужно), перемешать.
- Выложить тесто в формочки для кексов.
- Выпекать в духовке, разогретой до 200°С в течение 15-18 минут.
- Готовым кексам дать немного остыть в форме, затем переложить на решетку и полностью остудить.
Какие ягоды использовать для кексов
Желательно выбирать мелкие ягоды: смородину, клюкву, чернику, малину, ежевику. А вот клубнику следует предварительно нарезать.
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