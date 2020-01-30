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Как испечь кексы на кефире с замороженными ягодами

Рецепт быстрых кексов в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Кексы на кефире с ягодами
Кексы на кефире с ягодами
Фото: freepik.com

Ягодные кексы – отличное дополнение к чаю или кофе. Благодаря кефиру они получаются очень мягкими и нежными.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

Перед выпечкой кексы можно посыпать коричневым сахаром. А для более яркого аромата стоит добавить в тесто чайную ложку лимонной или апельсиновой цедры.

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Кексы с ягодами в духовке

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 259 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 150 г сахара
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/4 ч.л. соли
  • Щепотка молотой корицы
  • 1 яйцо
  • 80 мл растительного масла
  • 200 мл густого кефира
  • 1 стакан ягод

Способ приготовления:

  1. В большую миску просеять муку, разрыхлитель, добавить соль, сахар и корицу. Тщательно перемешать.
  2. В другой миске смешать яйцо с кефиром, маслом и ванильным экстрактом.
  3. Жидкие ингредиенты вылить в сухие и перемешать движениями снизу-вверх.
  4. Добавить ягоды (размораживать не нужно), перемешать.
  5. Выложить тесто в формочки для кексов.
  6. Выпекать в духовке, разогретой до 200°С в течение 15-18 минут.
  7. Готовым кексам дать немного остыть в форме, затем переложить на решетку и полностью остудить.

Какие ягоды использовать для кексов

Желательно выбирать мелкие ягоды: смородину, клюкву, чернику, малину, ежевику. А вот клубнику следует предварительно нарезать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные капкейки с начинкой. "Сегодня" также делились рецептом яблочных маффинов с корицей.

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Источник: Сегодня
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