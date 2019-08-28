Как испечь кексы "Сливовые розочки": пошаговый рецепт
Рецепт вкусных домашних маффинов со сливами и пряностями
Сливовые кексы "Розочки" получаются не только вкусными, но и очень красивыми. Для их приготовления следует выбирать сливы со спелой, но плотной мякотью (чтобы было удобнее разрезать плоды на ломтики).
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:
Если сливы очень сочные, каждый кусочек нужно обмакнуть в крахмал, чтобы он впитал избыток жидкости. Кексы можно печь и с другими фруктами: яблоками или персиками.
Маффины "Сливовые розочки"
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 170 г муки
- 30 г картофельного крахмала
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 яйца
- 150 г сахара
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 100 мл растительного или растопленного сливочного масла
- 1/2 ч.л. молотой гвоздики
- 1/2 – 1 ч.л. молотой корицы
- 6-7 слив
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Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром, добавить масло и перемешать.
- Муку просеять с крахмалом и разрыхлителем, перемешать со специями.
- Ввести яичную смесь в мучную и перемешать ложкой до однородности.
- Сливы помыть, удалить косточки и нарезать мякоть тонкими ломтиками.
- Заполнить формы тестом на треть, вставить в него "розочкой" сливовые слайсы. Сливы нужно выкладывать довольно плотно.
- Выпекаем кексы в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут.
- Сливовые кексы можно есть как в теплом, так и в холодном виде.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.
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Источник: Сегодня