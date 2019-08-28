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Как испечь кексы "Сливовые розочки": пошаговый рецепт

Рецепт вкусных домашних маффинов со сливами и пряностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
"Сливовые розочки" кексы
"Сливовые розочки" кексы
Фото: Depositphotos

Сливовые кексы "Розочки" получаются не только вкусными, но и очень красивыми. Для их приготовления следует выбирать сливы со спелой, но плотной мякотью (чтобы было удобнее разрезать плоды на ломтики).

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

Если сливы очень сочные, каждый кусочек нужно обмакнуть в крахмал, чтобы он впитал избыток жидкости. Кексы можно печь и с другими фруктами: яблоками или персиками.

Маффины "Сливовые розочки"

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 170 г муки
  • 30 г картофельного крахмала
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 яйца
  • 150 г сахара
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 100 мл растительного или растопленного сливочного масла
  • 1/2 ч.л. молотой гвоздики
  • 1/2 – 1 ч.л. молотой корицы
  • 6-7 слив

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Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром, добавить масло и перемешать.
  2. Муку просеять с крахмалом и разрыхлителем, перемешать со специями.
  3. Ввести яичную смесь в мучную и перемешать ложкой до однородности. 
  4. Сливы помыть, удалить косточки и нарезать мякоть тонкими ломтиками. 
  5. Заполнить формы тестом на треть, вставить в него "розочкой" сливовые слайсы. Сливы нужно выкладывать довольно плотно.
  6. Выпекаем кексы в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут.
  7. Сливовые кексы можно есть как в теплом, так и в холодном виде.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

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Источник: Сегодня
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