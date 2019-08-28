Как испечь кексы "Сливовые розочки": пошаговый рецепт

Рецепт вкусных домашних маффинов со сливами и пряностями

"Сливовые розочки" кексы Фото: Depositphotos

Сливовые кексы "Розочки" получаются не только вкусными, но и очень красивыми. Для их приготовления следует выбирать сливы со спелой, но плотной мякотью (чтобы было удобнее разрезать плоды на ломтики).

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орехами:

Если сливы очень сочные, каждый кусочек нужно обмакнуть в крахмал, чтобы он впитал избыток жидкости. Кексы можно печь и с другими фруктами: яблоками или персиками.

Маффины "Сливовые розочки"

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

170 г муки

30 г картофельного крахмала

1 ч.л. разрыхлителя

2 яйца

150 г сахара

1 ст. л. ванильного сахара

100 мл растительного или растопленного сливочного масла

1/2 ч.л. молотой гвоздики

1/2 – 1 ч.л. молотой корицы

6-7 слив

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Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, добавить масло и перемешать. Муку просеять с крахмалом и разрыхлителем, перемешать со специями. Ввести яичную смесь в мучную и перемешать ложкой до однородности. Сливы помыть, удалить косточки и нарезать мякоть тонкими ломтиками. Заполнить формы тестом на треть, вставить в него "розочкой" сливовые слайсы. Сливы нужно выкладывать довольно плотно. Выпекаем кексы в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут. Сливовые кексы можно есть как в теплом, так и в холодном виде.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

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