Как испечь киш с куриным филе, брынзой и кабачками
Рецепт несладкого пирога в духовке
Открытый французский пирог киш можно готовить практически с любой начинкой. Главное, чтобы она была сухой, без добавления воды или масла.
Смотрите видео, как сделать несладкий заливной пирог:
Мы предлагаем простой рецепт киша с куриным филе, кабачками, брынзой, кедровыми орешками и йогуртовой заливкой.
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Несладкий пирог с курицей и сыром
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 237 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для пирога:
- 300 г несладкого песочного теста
- 1 кабачок или цукини (около 300 г)
- 150 г сливочного сыра
- 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
- 100 г кедровых орешков
- 50 г брынзы
- 1 стаканчик густого йогурта без добавок
- 1 яйцо
- Несколько веточек базилика
- Соль, перец
Для теста (500 г):
- 300 г муки
- 150 г сливочного масла
- Большая щепотка соли
- 1 яйцо
- 2 ст.л. очень холодной воды
Способ приготовления:
- Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
- Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
- Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
- Духовку разогреть до 180 ºС. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
- Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
- Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
- Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
- Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.
Полезный совет
Остатки теста можно заморозить и сохранить для приготовления других блюд.
Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.
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