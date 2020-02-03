Как испечь киш с куриным филе, брынзой и кабачками

Рецепт несладкого пирога в духовке

Киш с курицей и кабачками Фото: Depositphotos

Открытый французский пирог киш можно готовить практически с любой начинкой. Главное, чтобы она была сухой, без добавления воды или масла.

Смотрите видео, как сделать несладкий заливной пирог:

Мы предлагаем простой рецепт киша с куриным филе, кабачками, брынзой, кедровыми орешками и йогуртовой заливкой.

Несладкий пирог с курицей и сыром

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для пирога:

300 г несладкого песочного теста

1 кабачок или цукини (около 300 г)

150 г сливочного сыра

100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)

100 г кедровых орешков

50 г брынзы

1 стаканчик густого йогурта без добавок

1 яйцо

Несколько веточек базилика

Соль, перец

Для теста (500 г):

300 г муки

150 г сливочного масла

Большая щепотка соли

1 яйцо

2 ст.л. очень холодной воды

Способ приготовления:

Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час. Духовку разогреть до 180 ºС. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу. Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

Полезный совет

Остатки теста можно заморозить и сохранить для приготовления других блюд.

Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.

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