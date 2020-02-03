Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как испечь киш с куриным филе, брынзой и кабачками

Рецепт несладкого пирога в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Киш с курицей и кабачками
Киш с курицей и кабачками
Фото: Depositphotos

Открытый французский пирог киш можно готовить практически с любой начинкой. Главное, чтобы она была сухой, без добавления воды или масла.

Смотрите видео, как сделать несладкий заливной пирог:

Мы предлагаем простой рецепт киша с куриным филе, кабачками, брынзой, кедровыми орешками и йогуртовой заливкой.

Читайте также:
Как испечь киш с грибами, сыром и ветчиной

Несладкий пирог с курицей и сыром

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для пирога:

  • 300 г несладкого песочного теста
  • 1 кабачок или цукини (около 300 г)
  • 150 г сливочного сыра
  • 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
  • 100 г кедровых орешков
  • 50 г брынзы
  • 1 стаканчик густого йогурта без добавок
  • 1 яйцо
  • Несколько веточек базилика
  • Соль, перец

Для теста (500 г):

  • 300 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • Большая щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. очень холодной воды

Способ приготовления:

  1. Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
  2. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
  3. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
  4. Духовку разогреть до 180 ºС. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
  5. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
  6. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
  7. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
  8. Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

Полезный совет

Остатки теста можно заморозить и сохранить для приготовления других блюд.

Напомним, ранее мы делились рецептом киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь брауни с орехами в духовке Как сделать японские хлопковые оладьи Что приготовить на ужин: рецепт макаронной запеканки с овощами и сыром Рецепт пирожков с печенью и зеленым горошком в хлебопечке
пирог выпечка рецепт кабачки брынза киш
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
«Переходит всякие границы»: Пугачева оказалась в центре скандала
«Переходит всякие границы»: Пугачева оказалась в центре скандала
Топ-3 привычки, которые плохо влияют на вас
Топ-3 привычки, которые плохо влияют на вас
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
8 неприятностей, к которым приводит кесарево сечение
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:01Events

День сурка: смешные картинки и поздравления

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

1 февраляШоу-бизнес

Виктор Павлик женится в четвертый раз: молодая невеста пожаловалась на осуждения людей

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

31 январяFun

31 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

31 январяШоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

31 январяFun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

Новости партнеров

Вот как выглядит женщина, которую назвали самой красивой в мире
Вот как выглядит женщина, которую назвали самой красивой в мире
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пригожин показал любовницу: она Валерии и в подметки не годится
Пригожин показал любовницу: она Валерии и в подметки не годится
Колишнiй дружинi Потапа набридло бути в тіні
Колишнiй дружинi Потапа набридло бути в тіні
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Не делайте этого после еды ни в коем случае!
Не делайте этого после еды ни в коем случае!