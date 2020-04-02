Как испечь классический манник на кефире без муки

Приготовить такой пирог очень просто

Манник на кефире – простой и любимый многими пирог на основе манной крупы. Классическими ингредиентами десерта являются, конечно, сама манка, а еще сахар, яйца и разрыхлитель.

Чтобы пирог получился пышным, обязательно замочите манную крупу в кефире хотя бы на полчаса, чтобы она пропиталась влагой и хорошо набухла.

Манник на кефире в духовке

Манник на кефире в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

203 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан манной крупы

1 1/5 стакана кефира

20 г сливочного масла

100-150 г сахара

Соль – на кончике ножа

2 яйца

3 г разрыхлителя

Ванилин – щепотка

Смотрите видео, как испечь манный пирог с курицей:

Способ приготовления:

Налейте в миску кефир комнатной температуры. Добавьте манную крупу и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Оставьте на полчаса. Куриные яйца взбейте в пену вместе с сахаром. Взбитые яйца отправьте в смесь из набухшей манной крупы и кефира. Перемешайте тесто до однородности. Добавьте разрыхлитель, ванилин, немного соли и снова хорошо перемешайте. Оставьте тесто еще на 15 минут. Возьмите форму диаметром 20 см, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой. Вылейте тесто в форму Выпекайте манник в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте пирогу немного остыть и переложите на тарелку.

Полезный совет

Можно добавить в тесто орехи, сухофрукты, цукаты, пропитать готовый манник сиропом или молоком. Или же, разделив пирог на несколько коржей, превратить его в настоящий торт, смазав коржи кремом и украсив глазурью, ягодами или фруктами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить манник с малиновым соусом. "Сегодня" также делились рецептом манника с цукатами.

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