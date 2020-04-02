Как испечь классический манник на кефире без муки
Приготовить такой пирог очень просто
Манник на кефире – простой и любимый многими пирог на основе манной крупы. Классическими ингредиентами десерта являются, конечно, сама манка, а еще сахар, яйца и разрыхлитель.
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Чтобы пирог получился пышным, обязательно замочите манную крупу в кефире хотя бы на полчаса, чтобы она пропиталась влагой и хорошо набухла.
Манник на кефире в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 203 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан манной крупы
- 1 1/5 стакана кефира
- 20 г сливочного масла
- 100-150 г сахара
- Соль – на кончике ножа
- 2 яйца
- 3 г разрыхлителя
- Ванилин – щепотка
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Способ приготовления:
- Налейте в миску кефир комнатной температуры. Добавьте манную крупу и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Оставьте на полчаса.
- Куриные яйца взбейте в пену вместе с сахаром.
- Взбитые яйца отправьте в смесь из набухшей манной крупы и кефира.
- Перемешайте тесто до однородности. Добавьте разрыхлитель, ванилин, немного соли и снова хорошо перемешайте. Оставьте тесто еще на 15 минут.
- Возьмите форму диаметром 20 см, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой.
- Вылейте тесто в форму
- Выпекайте манник в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Дайте пирогу немного остыть и переложите на тарелку.
Полезный совет
Можно добавить в тесто орехи, сухофрукты, цукаты, пропитать готовый манник сиропом или молоком. Или же, разделив пирог на несколько коржей, превратить его в настоящий торт, смазав коржи кремом и украсив глазурью, ягодами или фруктами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить манник с малиновым соусом. "Сегодня" также делились рецептом манника с цукатами.
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