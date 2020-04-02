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Как испечь классический манник на кефире без муки

Приготовить такой пирог очень просто

Ирина Павлина
Сегодня, 18:50

Манник на кефире – простой и любимый многими пирог на основе манной крупы. Классическими ингредиентами десерта являются, конечно, сама манка, а еще сахар, яйца и разрыхлитель.

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Чтобы пирог получился пышным, обязательно замочите манную крупу в кефире хотя бы на полчаса, чтобы она пропиталась влагой и хорошо набухла.

Манник на кефире в духовке

Манник на кефире в духовке
Манник на кефире в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 203 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан манной крупы
  • 1 1/5 стакана кефира
  • 20 г сливочного масла
  • 100-150 г сахара
  • Соль – на кончике ножа
  • 2 яйца
  • 3 г разрыхлителя
  • Ванилин – щепотка

Смотрите видео, как испечь манный пирог с курицей:

Способ приготовления:

  1. Налейте в миску кефир комнатной температуры. Добавьте манную крупу и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Оставьте на полчаса.
  2. Куриные яйца взбейте в пену вместе с сахаром.
  3. Взбитые яйца отправьте в смесь из набухшей манной крупы и кефира.
  4. Перемешайте тесто до однородности. Добавьте разрыхлитель, ванилин, немного соли и снова хорошо перемешайте. Оставьте тесто еще на 15 минут.
  5. Возьмите форму диаметром 20 см, смажьте ее сливочным маслом и посыпьте манной крупой.
  6. Вылейте тесто в форму
  7. Выпекайте манник в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  8. Дайте пирогу немного остыть и переложите на тарелку.

Полезный совет

Можно добавить в тесто орехи, сухофрукты, цукаты, пропитать готовый манник сиропом или молоком. Или же, разделив пирог на несколько коржей, превратить его в настоящий торт, смазав коржи кремом и украсив глазурью, ягодами или фруктами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить манник с малиновым соусом. "Сегодня" также делились рецептом манника с цукатами.

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Источник: Сегодня
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