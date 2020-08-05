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Как испечь летний пирог с вишней и сметаной

Сегодня, 09:00

Рецепт песочного пирога с вишней и сметанной заливкой

Сметанный пирог с вишней – один из самых простых и вкусных. Для него подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Из вишни нужно будет удалить косточки и слить лишний сок.

Кстати, для этого пирога можно использовать малину, клубнику или ежевику.

Пирог с вишней и сметанной заливкой

Пирог с вишней и сметаной
Пирог с вишней и сметаной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 296 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сахар – 100 г
  • Сметана – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Соль – 1 щепотка
  • Сода – 1/4 ч. л.
  • Мука – 1 стакан + 1/4 стакана

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Для начинки:

  • Вишни – 350 г
  • Сметана – 200 г
  • Крахмал – 0,5 ст. л.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Сливочное масло – для смазывания формы

Смотрите видео, как испечь закрытый вишневый пирог:

Способ приготовления:

  1. Замесить тесто: яйцо, сметану, сахар и соль перемешивать венчиком 2-3 минуты. Добавить мягкое масло и снова перемешать. Добавить соду и просеянную муку, перемешать.
  2. В отдельной емкости смешать сметану, сахар и крахмал для начинки.
  3. Из вишен достать косточки.
  4. Форму для для запекания смазать маслом. Высыпать в нее тесто, разровнять. Выложить вишни, залить сметанной смесью.
  5. Выпекать 35-40 минут при 180 ºС.

Как подавать пирог

Вишневый пирог полностью остудить перед подачей, затем разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь шоколадный пирог с вишней.

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Источник: Сегодня
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