Как испечь летний пирог с вишней и сметаной

Рецепт песочного пирога с вишней и сметанной заливкой

Сметанный пирог с вишней – один из самых простых и вкусных. Для него подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Из вишни нужно будет удалить косточки и слить лишний сок.

Кстати, для этого пирога можно использовать малину, клубнику или ежевику.

Пирог с вишней и сметанной заливкой

Пирог с вишней и сметаной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

296 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

Сахар – 100 г

Сметана – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Сливочное масло – 100 г

Соль – 1 щепотка

Сода – 1/4 ч. л.

Мука – 1 стакан + 1/4 стакана

Для начинки:

Вишни – 350 г

Сметана – 200 г

Крахмал – 0,5 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Сливочное масло – для смазывания формы

Смотрите видео, как испечь закрытый вишневый пирог:

Способ приготовления:

Замесить тесто: яйцо, сметану, сахар и соль перемешивать венчиком 2-3 минуты. Добавить мягкое масло и снова перемешать. Добавить соду и просеянную муку, перемешать. В отдельной емкости смешать сметану, сахар и крахмал для начинки. Из вишен достать косточки. Форму для для запекания смазать маслом. Высыпать в нее тесто, разровнять. Выложить вишни, залить сметанной смесью. Выпекать 35-40 минут при 180 ºС.

Как подавать пирог

Вишневый пирог полностью остудить перед подачей, затем разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь шоколадный пирог с вишней.

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