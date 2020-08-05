Как испечь летний пирог с вишней и сметаной
Рецепт песочного пирога с вишней и сметанной заливкой
Сметанный пирог с вишней – один из самых простых и вкусных. Для него подойдут как свежие, так и замороженные ягоды. Из вишни нужно будет удалить косточки и слить лишний сок.
Кстати, для этого пирога можно использовать малину, клубнику или ежевику.
Пирог с вишней и сметанной заливкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 296 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- Сахар – 100 г
- Сметана – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Соль – 1 щепотка
- Сода – 1/4 ч. л.
- Мука – 1 стакан + 1/4 стакана
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Для начинки:
- Вишни – 350 г
- Сметана – 200 г
- Крахмал – 0,5 ст. л.
- Сахар – 3 ст. л.
- Сливочное масло – для смазывания формы
Смотрите видео, как испечь закрытый вишневый пирог:
Способ приготовления:
- Замесить тесто: яйцо, сметану, сахар и соль перемешивать венчиком 2-3 минуты. Добавить мягкое масло и снова перемешать. Добавить соду и просеянную муку, перемешать.
- В отдельной емкости смешать сметану, сахар и крахмал для начинки.
- Из вишен достать косточки.
- Форму для для запекания смазать маслом. Высыпать в нее тесто, разровнять. Выложить вишни, залить сметанной смесью.
- Выпекать 35-40 минут при 180 ºС.
Как подавать пирог
Вишневый пирог полностью остудить перед подачей, затем разрезать на порционные куски.
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