Как испечь луковый хлеб в духовке: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим вкусный несладкий хлеб
Домашний хлеб с луком – хорошая основа для бутербродов и прекрасное дополнение к первым блюдам. Его можно есть вместе со сливочным маслом и запивать холодным молоком или крепким сладким чаем.
Пошаговый видео рецепт лукового хлеба от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Луковый хлеб
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 213 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 30 г свежих дрожжей
- 200 мл молока
- 50 мл растительного масла
- 15 г сахара
- 1 яйцо
- 30 г сметаны
- 400 г муки
- 3 луковицы
- Соль
- Растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
- Приготовьте опару. Смешайте раскрошенные дрожжи с теплым молоком. Добавьте немного муки и сахар. Перемешайте, чтобы не было комочков. Поставьте в тепло на 15-20 минут.
- Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Отставьте в сторону.
- Добавьте в опару растительное масло, яйцо, сметану и перемешайте.
- Просейте муку, добавьте жидкие ингредиенты и замесите тесто.
- Добавьте жареный лук и еще раз вымесите.
- Положите в миску и поставьте в тепло на три часа. Еще раз обомните.
- Сформируйте хлеб и сделайте сверху три диагональных надреза.
- Выпекайте в разогретой до 160 ºС духовке 35-40 минут.
На заметку
Вместо сметаны вы можете использовать жирные сливки.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом английских сконов. Ведущий также показывал, как испечь простой банановый хлеб.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты
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Источник: Сегодня