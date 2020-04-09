Как испечь луковый хлеб в духовке: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим вкусный несладкий хлеб

Домашний хлеб с луком – хорошая основа для бутербродов и прекрасное дополнение к первым блюдам. Его можно есть вместе со сливочным маслом и запивать холодным молоком или крепким сладким чаем.

Пошаговый видео рецепт лукового хлеба от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Луковый хлеб

Как приготовить луковый хлеб Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

213 ккал на 100 г

Ингредиенты:

30 г свежих дрожжей

200 мл молока

50 мл растительного масла

15 г сахара

1 яйцо

30 г сметаны

400 г муки

3 луковицы

Соль

Растительное масло – для обжаривания

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Способ приготовления:

Приготовьте опару. Смешайте раскрошенные дрожжи с теплым молоком. Добавьте немного муки и сахар. Перемешайте, чтобы не было комочков. Поставьте в тепло на 15-20 минут. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Отставьте в сторону. Добавьте в опару растительное масло, яйцо, сметану и перемешайте. Просейте муку, добавьте жидкие ингредиенты и замесите тесто. Добавьте жареный лук и еще раз вымесите. Положите в миску и поставьте в тепло на три часа. Еще раз обомните. Сформируйте хлеб и сделайте сверху три диагональных надреза. Выпекайте в разогретой до 160 ºС духовке 35-40 минут.

На заметку

Вместо сметаны вы можете использовать жирные сливки.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом английских сконов. Ведущий также показывал, как испечь простой банановый хлеб.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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