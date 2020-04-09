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Как испечь луковый хлеб в духовке: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим вкусный несладкий хлеб

Ирина Павлина
Сегодня, 14:35

Домашний хлеб с луком – хорошая основа для бутербродов и прекрасное дополнение к первым блюдам. Его можно есть вместе со сливочным маслом и запивать холодным молоком или крепким сладким чаем.

Пошаговый видео рецепт лукового хлеба от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Луковый хлеб

Как приготовить луковый хлеб
Как приготовить луковый хлеб
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 213 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 30 г свежих дрожжей
  • 200 мл молока
  • 50 мл растительного масла
  • 15 г сахара
  • 1 яйцо
  • 30 г сметаны
  • 400 г муки
  • 3 луковицы
  • Соль
  • Растительное масло – для обжаривания

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Способ приготовления:

  1. Приготовьте опару. Смешайте раскрошенные дрожжи с теплым молоком. Добавьте немного муки и сахар. Перемешайте, чтобы не было комочков. Поставьте в тепло на 15-20 минут.
  2. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Отставьте в сторону.
  3. Добавьте в опару растительное масло, яйцо, сметану и перемешайте.
  4. Просейте муку, добавьте жидкие ингредиенты и замесите тесто.
  5. Добавьте жареный лук и еще раз вымесите.
  6. Положите в миску и поставьте в тепло на три часа. Еще раз обомните.
  7. Сформируйте хлеб и сделайте сверху три диагональных надреза.
  8. Выпекайте в разогретой до 160 ºС духовке 35-40 минут.

На заметку

Вместо сметаны вы можете использовать жирные сливки.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом английских сконов. Ведущий также показывал, как испечь простой банановый хлеб.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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хлеб лук рецепт Григорий Герман
Источник: Сегодня
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