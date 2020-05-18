Как испечь сытный луковый пирог с копченой грудинкой
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Этот несладкий луковый пирог – идеальное сочетание мягкого дрожжевого теста, сочной начинки и нежной заливки. Тимьян придает блюду приятный аромат, а копченая грудинка делает его очень сытным.
Пирог можно подавать к столу как теплым, так и охлажденным – все зависит от ваших предпочтений.
Луковый пирог с копченой грудинкой
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 186 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 125-150 г муки
- 25 г сливочного масла
- 3 г сухих дрожжей
- 75 мл молока
- 1/2 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
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Для начинки:
- 50 г копченой грудинки
- 35 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 250 г репчатого лука
- 50 мл сливок
- 1/2 ст.л. муки
- 1/4 ч.л. сушеного тимьяна
- Соль – по вкусу
Смотрите видео, как испечь заливной пирог на завтрак:
Способ приготовления:
- В теплом молоке развести дрожжи с сахаром.
- Просеять муку в миску, добавить соль и влить опару и растопленное масло. Замесить тесто, собрать его в комок, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час.
- Нарезать лук и тушить в 25 г сливочного масла до прозрачности. Присыпать мукой, подождать еще минуту и снять с огня.
- Яйцо и сливки смешать в миске. Грудинку нарезать соломкой, отделить три четверти и залить ее яичной смесью, добавить тимьян и хорошо перемешать.
- Тесто раскатать в пласт и выложить его в форму диаметром 18-20 см, смазанную 10 г масла. Сформировать высокие бортики, добавить начинку, а сверху выложить оставшуюся часть мяса.
- Разогреть духовку до 180 ºС и выпекать пирог примерно 40 минут.
Как подавать пирог
Перед подачей выпечку остудите и разрежьте на порционные куски.
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