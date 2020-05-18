Как испечь сытный луковый пирог с копченой грудинкой

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Этот несладкий луковый пирог – идеальное сочетание мягкого дрожжевого теста, сочной начинки и нежной заливки. Тимьян придает блюду приятный аромат, а копченая грудинка делает его очень сытным.

Пирог можно подавать к столу как теплым, так и охлажденным – все зависит от ваших предпочтений.

Луковый пирог с копченой грудинкой

Луковый пирог дрожжевой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

186 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

125-150 г муки

25 г сливочного масла

3 г сухих дрожжей

75 мл молока

1/2 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

Для начинки:

50 г копченой грудинки

35 г сливочного масла

1 яйцо

250 г репчатого лука

50 мл сливок

1/2 ст.л. муки

1/4 ч.л. сушеного тимьяна

Соль – по вкусу

Смотрите видео, как испечь заливной пирог на завтрак:

Способ приготовления:

В теплом молоке развести дрожжи с сахаром. Просеять муку в миску, добавить соль и влить опару и растопленное масло. Замесить тесто, собрать его в комок, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час. Нарезать лук и тушить в 25 г сливочного масла до прозрачности. Присыпать мукой, подождать еще минуту и снять с огня. Яйцо и сливки смешать в миске. Грудинку нарезать соломкой, отделить три четверти и залить ее яичной смесью, добавить тимьян и хорошо перемешать. Тесто раскатать в пласт и выложить его в форму диаметром 18-20 см, смазанную 10 г масла. Сформировать высокие бортики, добавить начинку, а сверху выложить оставшуюся часть мяса. Разогреть духовку до 180 ºС и выпекать пирог примерно 40 минут.

Как подавать пирог

Перед подачей выпечку остудите и разрежьте на порционные куски.

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