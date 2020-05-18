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Как испечь сытный луковый пирог с копченой грудинкой

Вместо грудинки можно использовать бекон

Ирина Павлина
Сегодня, 13:10

Этот несладкий луковый пирог – идеальное сочетание мягкого дрожжевого теста, сочной начинки и нежной заливки. Тимьян придает блюду приятный аромат, а копченая грудинка делает его очень сытным.

Пирог можно подавать к столу как теплым, так и охлажденным – все зависит от ваших предпочтений.

Луковый пирог с копченой грудинкой

Луковый пирог дрожжевой
Луковый пирог дрожжевой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 186 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 125-150 г муки
  • 25 г сливочного масла
  • 3 г сухих дрожжей
  • 75 мл молока
  • 1/2 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли

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Для начинки:

  • 50 г копченой грудинки
  • 35 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 250 г репчатого лука
  • 50 мл сливок
  • 1/2 ст.л. муки
  • 1/4 ч.л. сушеного тимьяна
  • Соль – по вкусу

Смотрите видео, как испечь заливной пирог на завтрак:

Способ приготовления:

  1. В теплом молоке развести дрожжи с сахаром.
  2. Просеять муку в миску, добавить соль и влить опару и растопленное масло. Замесить тесто, собрать его в комок, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час.
  3. Нарезать лук и тушить в 25 г сливочного масла до прозрачности. Присыпать мукой, подождать еще минуту и снять с огня.
  4. Яйцо и сливки смешать в миске. Грудинку нарезать соломкой, отделить три четверти и залить ее яичной смесью, добавить тимьян и хорошо перемешать.
  5. Тесто раскатать в пласт и выложить его в форму диаметром 18-20 см, смазанную 10 г масла. Сформировать высокие бортики, добавить начинку, а сверху выложить оставшуюся часть мяса.
  6. Разогреть духовку до 180 ºС и выпекать пирог примерно 40 минут.

Как подавать пирог

Перед подачей выпечку остудите и разрежьте на порционные куски.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеный пирог с лососем и грибами. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как испечь киш с курицей и кабачками.

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Источник: Сегодня
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