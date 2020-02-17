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Как испечь маково-лимонный кекс с медовой глазурью

Рецепт зимнего кекса с цитрусовыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:22
Лимонный кекс с медовой пропиткой
Лимонный кекс с медовой пропиткой
Фото: Depositphotos

Лимонный кекс с маком, пропитанный медово-цитрусовым сиропом, – довольно простая, полезная и потрясающая на вкус зимняя выпечка. Для приготовления вам понадобится прямоугольная форма 23 х 12 см.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

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Лимонный кекс с медовой глазурью

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 355 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 1/2 стакана меда
  • 2 чайных ложки ванильного экстракта
  • 2 яйца, комнатной температуры
  • 3/4 стакана простого греческого йогурта
  • 1 столовая ложка лимонной цедры
  • 1/4 стакана лимонного сока
  • 1 1/4 стакана пшеничной муки
  • 1 чашка миндальной муки
  • 2 чайных ложки разрыхлителя
  • 1 столовая ложка мака
  • 1/2 чайной ложки соли

Для глазури:

  • 2 столовые ложки меда
  • 1 обычный лимон
  • 1 красный апельсин
  • 3/4 стакана сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºС и застелите прямоугольную форму для кекса пергаментной бумагой.
  2. В большой миске взбейте оливковое масло, мед, яйца, йогурт, ваниль, цедру лимона и сок. Затем добавьте муку, миндальную муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до однородного состояния, затем добавьте мак и еще раз перемешайте.
  3. Вылейте жидкое тесто в форму. Выпекайте в течение 40-45 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не станет чистой.
  4. Сделайте глазурь. Снимите цедру с лимона и апельсина с помощью овощечистки.
  5. В средней миске смешайте мед и четверть стакана лимонного сока. Полейте половиной этой глазури теплый кекс. Возьмите оставшуюся глазурь и добавьте одну столовую ложку апельсинового сока и сахарную пудру, взбейте до однородной массы. Затем добавьте половину лимонной цедры и половину апельсиновой цедры.

Как подавать кекс

Вылейте глазурь на кекс. Дайте настояться около пяти минут, прежде чем разрезать.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. "Сегодня" также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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Источник: Сегодня
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