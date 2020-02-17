Как испечь маково-лимонный кекс с медовой глазурью

Рецепт зимнего кекса с цитрусовыми

Лимонный кекс с медовой пропиткой Фото: Depositphotos

Лимонный кекс с маком, пропитанный медово-цитрусовым сиропом, – довольно простая, полезная и потрясающая на вкус зимняя выпечка. Для приготовления вам понадобится прямоугольная форма 23 х 12 см.

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Лимонный кекс с медовой глазурью

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

355 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 стакана оливкового масла

1/2 стакана меда

2 чайных ложки ванильного экстракта

2 яйца, комнатной температуры

3/4 стакана простого греческого йогурта

1 столовая ложка лимонной цедры

1/4 стакана лимонного сока

1 1/4 стакана пшеничной муки

1 чашка миндальной муки

2 чайных ложки разрыхлителя

1 столовая ложка мака

1/2 чайной ложки соли

Для глазури:

2 столовые ложки меда

1 обычный лимон

1 красный апельсин

3/4 стакана сахарной пудры

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС и застелите прямоугольную форму для кекса пергаментной бумагой. В большой миске взбейте оливковое масло, мед, яйца, йогурт, ваниль, цедру лимона и сок. Затем добавьте муку, миндальную муку, разрыхлитель и соль. Перемешайте до однородного состояния, затем добавьте мак и еще раз перемешайте. Вылейте жидкое тесто в форму. Выпекайте в течение 40-45 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не станет чистой. Сделайте глазурь. Снимите цедру с лимона и апельсина с помощью овощечистки. В средней миске смешайте мед и четверть стакана лимонного сока. Полейте половиной этой глазури теплый кекс. Возьмите оставшуюся глазурь и добавьте одну столовую ложку апельсинового сока и сахарную пудру, взбейте до однородной массы. Затем добавьте половину лимонной цедры и половину апельсиновой цедры.

Как подавать кекс

Вылейте глазурь на кекс. Дайте настояться около пяти минут, прежде чем разрезать.

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