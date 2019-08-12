Как испечь маковый бисквит в духовке
Рецепт вкусного бисквита с добавлением мака
Пышный домашний бисквит с маком – прекрасная основа для многих тортов. Его можно прослаивать лимонным, творожным, масляным или ягодным кремом.
Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:
Указанное количество ингредиентов рассчитано на форму диаметром 20−21 см. Готовый маковый бисквит получается 6−7 см в высоту.
Маковый бисквит в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 150 г сахара
- 160 г муки
- 50 г мака
- 40 г горячего молока
- 30 г растительного масла без запаха
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
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Способ приготовления:
- Разбить яйца в миску, добавить сахар и щепотку соли. Взбить до получения пышной светлой массы на максимальной скорости миксера, около 7-10 минут.
- Добавить просеянную вместе с разрыхлителем муку. Затем всыпать мак (его можно предварительно измельчить в кофемолке).
- Аккуратно перемешать движениями снизу вверх.
- В отдельной миске соединить горячее молоко и растительное масло.
- Добавить несколько ложек бисквитного теста, перемешать до однородного состояния. Затем соединить эту массу с остальной частью теста, осторожно перемешать.
- Вылить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой разъемную форму.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. В первые 15-20 минут дверцу не открывать. Готовность проверить деревянной шпажкой.
- Дать остыть бисквиту в форме 10 минут, затем провести ножом вдоль стенок и снять бортики. Остудить в течение минимум 4 часов. После этого бисквит можно разрезать, пропитывать сиропом и намазывать кремом для торта.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить бисквит в мультиварке.
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Источник: Сегодня