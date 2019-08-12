Как испечь маковый бисквит в духовке

Рецепт вкусного бисквита с добавлением мака

Бисквит с маком в духовке Фото: Depositphotos

Пышный домашний бисквит с маком – прекрасная основа для многих тортов. Его можно прослаивать лимонным, творожным, масляным или ягодным кремом.

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Указанное количество ингредиентов рассчитано на форму диаметром 20−21 см. Готовый маковый бисквит получается 6−7 см в высоту.

Маковый бисквит в духовке

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

5 яиц

150 г сахара

160 г муки

50 г мака

40 г горячего молока

30 г растительного масла без запаха

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

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Способ приготовления:

Разбить яйца в миску, добавить сахар и щепотку соли. Взбить до получения пышной светлой массы на максимальной скорости миксера, около 7-10 минут. Добавить просеянную вместе с разрыхлителем муку. Затем всыпать мак (его можно предварительно измельчить в кофемолке). Аккуратно перемешать движениями снизу вверх. В отдельной миске соединить горячее молоко и растительное масло. Добавить несколько ложек бисквитного теста, перемешать до однородного состояния. Затем соединить эту массу с остальной частью теста, осторожно перемешать. Вылить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой разъемную форму. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. В первые 15-20 минут дверцу не открывать. Готовность проверить деревянной шпажкой. Дать остыть бисквиту в форме 10 минут, затем провести ножом вдоль стенок и снять бортики. Остудить в течение минимум 4 часов. После этого бисквит можно разрезать, пропитывать сиропом и намазывать кремом для торта.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить бисквит в мультиварке.

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