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Как испечь маковый бисквит в духовке

Рецепт вкусного бисквита с добавлением мака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Бисквит с маком в духовке
Бисквит с маком в духовке
Фото: Depositphotos

Пышный домашний бисквит с маком – прекрасная основа для многих тортов. Его можно прослаивать лимонным, творожным, масляным или ягодным кремом. 

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Указанное количество ингредиентов рассчитано на форму диаметром 20−21 см. Готовый маковый бисквит получается 6−7 см в высоту.

Маковый бисквит в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 150 г сахара
  • 160 г муки
  • 50 г мака
  • 40 г горячего молока
  • 30 г растительного масла без запаха
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Разбить яйца в миску, добавить сахар и щепотку соли. Взбить до получения пышной светлой массы на максимальной скорости миксера, около 7-10 минут. 
  2. Добавить просеянную вместе с разрыхлителем муку. Затем всыпать мак (его можно предварительно измельчить в кофемолке).
  3. Аккуратно перемешать движениями снизу вверх.
  4. В отдельной миске соединить горячее молоко и растительное масло.
  5. Добавить несколько ложек бисквитного теста, перемешать до однородного состояния. Затем соединить эту массу с остальной частью теста, осторожно перемешать.
  6. Вылить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой разъемную форму.
  7. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. В первые 15-20 минут дверцу не открывать. Готовность проверить деревянной шпажкой.
  8. Дать остыть бисквиту в форме 10 минут, затем провести ножом вдоль стенок и снять бортики. Остудить в течение минимум 4 часов. После этого бисквит можно разрезать, пропитывать сиропом и намазывать кремом для торта.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить бисквит в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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