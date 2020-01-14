Как испечь маковый кекс с орехами, изюмом и вишней
Рецепт вкусного кекса к чаю
Этот потрясающий домашний кекс готовится с тремя видами начинки: маком, орехами и изюмом. Кроме этого, в тесто добавляются вишни. Ягоды могут быть свежими, замороженными или вялеными.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:
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Маковый кекс с орехами, изюмом и вишней
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 359 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 4 яйца
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 250-300 г муки
- 30 г мака
- 50 г орехов
- 50 г изюма
- 100 г вишен
Способ приготовления:
- Орехи измельчить, мак промыть. Изюм залить кипятком и обсушить.
- Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить яйца и хорошо взбить.
- Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Готовое тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – орехи, в третью – изюм.
- Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто с орехами, затем тесто с изюмом. Добавить вишни и покрыть их тестом с маком.
- Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке в течение 50 минут.
Как подавать кекс
Перед подачей остудить и по желанию посыпать ванильной сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или десертным вином.
Напомним, ранее мы делились рецептом бисквита в мультиварке на кипятке. "Сегодня" также рассказывали, как испечь кексы на кефире.
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Источник: Сегодня