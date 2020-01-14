Как испечь маковый кекс с орехами, изюмом и вишней

Рецепт вкусного кекса к чаю

Маковый кекс в духовке Фото: Depositphotos

Этот потрясающий домашний кекс готовится с тремя видами начинки: маком, орехами и изюмом. Кроме этого, в тесто добавляются вишни. Ягоды могут быть свежими, замороженными или вялеными.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

Маковый кекс с орехами, изюмом и вишней

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

359 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

150 г сахара

10 г ванильного сахара

4 яйца

2 ч.л. разрыхлителя

250-300 г муки

30 г мака

50 г орехов

50 г изюма

100 г вишен

Способ приготовления:

Орехи измельчить, мак промыть. Изюм залить кипятком и обсушить. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить яйца и хорошо взбить. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Готовое тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – орехи, в третью – изюм. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто с орехами, затем тесто с изюмом. Добавить вишни и покрыть их тестом с маком. Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке в течение 50 минут.

Как подавать кекс

Перед подачей остудить и по желанию посыпать ванильной сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или десертным вином.

Напомним, ранее мы делились рецептом бисквита в мультиварке на кипятке. "Сегодня" также рассказывали, как испечь кексы на кефире.

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