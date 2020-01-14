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Как испечь маковый кекс с орехами, изюмом и вишней

Рецепт вкусного кекса к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Маковый кекс в духовке
Маковый кекс в духовке
Фото: Depositphotos

Этот потрясающий домашний кекс готовится с тремя видами начинки: маком, орехами и изюмом. Кроме этого, в тесто добавляются вишни. Ягоды могут быть свежими, замороженными или вялеными.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

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Маковый кекс с орехами, изюмом и вишней

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 359 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 4 яйца
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 250-300 г муки
  • 30 г мака
  • 50 г орехов
  • 50 г изюма
  • 100 г вишен

Способ приготовления:

  1. Орехи измельчить, мак промыть. Изюм залить кипятком и обсушить.
  2. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить яйца и хорошо взбить.
  3. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Готовое тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – орехи, в третью – изюм.
  4. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто с орехами, затем тесто с изюмом. Добавить вишни и покрыть их тестом с маком.
  5. Выпекать кекс в разогретой до 180 ºС духовке в течение 50 минут.

Как подавать кекс

Перед подачей остудить и по желанию посыпать ванильной сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или десертным вином.

Напомним, ранее мы делились рецептом бисквита в мультиварке на кипятке. "Сегодня" также рассказывали, как испечь кексы на кефире.

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Источник: Сегодня
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